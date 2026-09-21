Η απώλεια χρωμοσώματος Υ στους άνδρες φαίνεται ότι αποτελεί πρώιμο δείκτη ανάπτυξης καρκίνου

Σύνοψη

Μια φυσιολογική διαδικασία γήρανσης στους άνδρες προκαλεί την απώλεια του χρωμοσώματος Y (mLOY) σε σημαντικό ποσοστό των λευκών αιμοσφαιρίων τους.

Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα επιβεβαιώνει πως αυτή η γενετική μεταβολή εξασθενεί την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να καταπολεμά τους καρκινικούς όγκους.

Τα κύτταρα που στερούνται το χρωμόσωμα Y δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων, εμποδίζοντας τα Τ-λεμφοκύτταρα να επιτεθούν στον όγκο.

Η ανίχνευση του ποσοστού mLOY μέσω απλών αιματολογικών εξετάσεων μπορεί στο μέλλον να λειτουργήσει ως ένας κρίσιμος, πρώιμος βιοδείκτης προληπτικής ογκολογίας.

Καθώς οι άνδρες μεγαλώνουν, οι κυτταρικοί μηχανισμοί τους υφίστανται βαθιές γενετικές μεταβολές οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών παθήσεων, με την επιστημονική κοινότητα να εστιάζει όλο και περισσότερο στον ρόλο των φυλετικών χρωμοσωμάτων. Ανάμεσα σε αυτές τις μεταβολές, η μωσαϊκή απώλεια του χρωμοσώματος Υ (mosaic Loss Of Y - mLOY) στα λευκά αιμοσφαίρια αναδεικνύεται ως ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες που καθορίζουν την ευπάθεια του ανδρικού οργανισμού απέναντι στις νεοπλασματικές ασθένειες.

Αν και παλαιότερα οι βιολόγοι θεωρούσαν το χρωμόσωμα Υ χρήσιμο σχεδόν αποκλειστικά για τον καθορισμό του βιολογικού φύλου και την παραγωγή σπέρματος, η σύγχρονη έρευνα αποδεικνύει περίτρανα πως η παρουσία του στα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος είναι απολύτως απαραίτητη για την καταστολή της καρκινογένεσης.

Τι είναι η μωσαϊκή απώλεια του χρωμοσώματος Y (mLOY);

Η μωσαϊκή απώλεια του χρωμοσώματος Y συνιστά μια σταδιακή γενετική μετάλλαξη όπου τα βλαστοκύτταρα του μυελού των οστών, τα οποία παράγουν τα κύτταρα του αίματος, χάνουν το χρωμόσωμα Υ κατά τη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό ποσοστό των λευκών αιμοσφαιρίων ενός άνδρα να στερείται πλέον της γενετικής πληροφορίας που φέρει το χρωμόσωμα Υ, καθιστώντας τον οργανισμό ευάλωτο σε πλήθος παθήσεων.

Η συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου αυξάνεται εκθετικά με την πάροδο του χρόνου, επηρεάζοντας περίπου το 40% των ανδρών ηλικίας άνω των 70 ετών, σύμφωνα με ευρωπαϊκά και αμερικανικά επιδημιολογικά δεδομένα. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι τα λευκά αιμοσφαίρια αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού ενάντια στους εξωγενείς παθογόνους μικροοργανισμούς αλλά και ενάντια στα ελαττωματικά κύτταρα που δυνητικά θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε κακοήθεις όγκους. Όταν αυτά τα κύτταρα του ανοσοποιητικού χάνουν τον γενετικό τους κώδικα, η λειτουργικότητά τους αλλοιώνεται με τρόπους που μόλις πρόσφατα άρχισε να κατανοεί η ιατρική επιστήμη. Ειδικότερα, έρευνες που έχουν δημοσιευτεί σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά όπως το JCI Insight, έχουν απομονώσει τους ακριβείς μοριακούς μηχανισμούς μέσω των οποίων η απουσία του Υ απενεργοποιεί βασικές λειτουργίες αναγνώρισης και εξόντωσης των καρκινικών κυττάρων.

Η κατάρρευση του ανοσοποιητικού συστήματος απέναντι στους όγκους

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Αριζόνα εξέτασαν τις επιπτώσεις του mLOY στα μακροφάγα, μια ειδική κατηγορία κυττάρων του ανοσοποιητικού τα οποία φυσιολογικά περιβάλλουν, εγκλωβίζουν και καταστρέφουν επικίνδυνα στοιχεία. Παρατηρήθηκε πως όταν τα μακροφάγα χάνουν το χρωμόσωμα Υ, δεν καθίστανται απλώς ανενεργά απέναντι στην απειλή, αλλά αντίθετα "παραβιάζονται" βιολογικά από τους ίδιους τους καρκινικούς όγκους. Οι ερευνητικές ομάδες διαπίστωσαν ότι τα καρκινικά κύτταρα εκμεταλλεύονται την αποδυναμωμένη κατάσταση αυτών των μακροφάγων και τα αναπρογραμματίζουν, αναγκάζοντάς τα να εκκρίνουν ουσίες που διευκολύνουν την αιμάτωση και την ανάπτυξη του όγκου.

Παράλληλα, αυτά τα παραλλαγμένα μακροφάγα δημιουργούν ένα κατασταλτικό μικροπεριβάλλον γύρω από τον καρκινικό ιστό το οποίο λειτουργεί ως χημική ασπίδα. Το αποτέλεσμα είναι τα Τ-λεμφοκύτταρα, τα οποία αποτελούν τους κύριους εξολοθρευτές του ανοσοποιητικού συστήματος, να αδυνατούν να διαπεράσουν αυτό το φράγμα για να επιτεθούν στον καρκίνο. Αυτή η ανοσοκατασταλτική δράση εξηγεί τον λόγο για τον οποίο οι ηλικιωμένοι άνδρες παρουσιάζουν στατιστικά υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από συμπαγείς όγκους (όπως ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης ή του παχέος εντέρου) σε σύγκριση με τις γυναίκες αντίστοιχης ηλικίας. Ο οργανισμός τους πρακτικά παύει να αντιστέκεται αποτελεσματικά, επιτρέποντας στα καρκινικά κύτταρα να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα και να προχωρούν σε μεταστάσεις με ταχύτερους ρυθμούς.

Προοπτικές για νέους βιοδείκτες στην προληπτική ιατρική

Η αναγνώριση του mLOY ως άμεσου αιτιολογικού παράγοντα για την εξέλιξη του καρκίνου ανοίγει νέους δρόμους στον τομέα της προληπτικής ιατρικής και της εξατομικευμένης ογκολογίας. Εφόσον η απώλεια του χρωμοσώματος Υ συμβαίνει στα κύτταρα του αίματος, η ανίχνευση της μπορεί να πραγματοποιηθεί θεωρητικά μέσω μιας τυπικής, στοχευμένης αιματολογικής εξέτασης ρουτίνας. Η ενσωμάτωση τέτοιων ελέγχων στα προγράμματα προληπτικού ελέγχου των ανδρών άνω των 60 ετών θα μπορούσε να προσφέρει στους κλινικούς ιατρούς ένα ισχυρό εργαλείο πρόβλεψης του ογκολογικού κινδύνου.

Αν ένας ασθενής παρουσιάζει υψηλό ποσοστό mLOY στα λευκά του αιμοσφαίρια, οι θεράποντες ιατροί θα έχουν τη δυνατότητα να συστήσουν πολύ πιο στενή και τακτική παρακολούθηση, αυξάνοντας δραματικά τις πιθανότητες έγκαιρης διάγνωσης μιας ενδεχόμενης κακοήθειας στο αρχικό της στάδιο. Ακόμη, αυτή η ανακάλυψη προσφέρει πολύτιμα δεδομένα για την ανάπτυξη νέων ανοσοθεραπειών, οι οποίες ενδεχομένως να στοχεύουν απευθείας στην επαναφορά της λειτουργικότητας των εξασθενημένων μακροφάγων ή στην εξουδετέρωση του προστατευτικού ιστού που δημιουργούν γύρω από τους όγκους, βελτιώνοντας τα ποσοστά επιβίωσης.