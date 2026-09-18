Πειραματικό ρινικό σπρέι δείχνει νευροπροστατευτική δράση έναντι της Νόσου Αλτσχάιμερ

Σύνοψη

Μια επιστημονική ομάδα από την Ιταλία αξιοποιεί τα κύτταρα του ανθρώπινου πλακούντα για τη δημιουργία ενός πειραματικού ρινικού σπρέι το οποίο σχεδιάστηκε για να προστατεύει τον εγκέφαλο από τις καταστροφικές συνέπειες της νόσου Αλτσχάιμερ.

Το σκεύασμα βασίζεται σε εξωκυτταρικά κυστίδια που λειτουργούν ως νανοσωματίδια επικοινωνίας, στοχεύοντας στην καταστολή της νευροφλεγμονής και βελτιώνοντας αισθητά τη γνωστική απόδοση και τη χωρική μνήμη σε διαγονιδιακά ποντίκια.

Η εξάμηνη θεραπεία μείωσε αποτελεσματικά τις εναποθέσεις της τοξικής πρωτεΐνης αμυλοειδούς-βήτα στον ιππόκαμπο, ενώ ταυτόχρονα ενίσχυσε την παραγωγή βασικών πρωτεϊνών που συνδέονται άμεσα με την πλαστικότητα των νευρώνων.

Παρότι τα προκλινικά δεδομένα κρίνονται εξαιρετικά ενθαρρυντικά για την πορεία της αναγεννητικής ιατρικής, οι ερευνητές καθιστούν σαφές ότι απαιτούνται εκτεταμένες κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους προτού εξεταστεί η εμπορική διάθεση της θεραπείας.

Η αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης νευροβιολογίας, καθώς οι παραδοσιακές θεραπευτικές προσεγγίσεις συχνά προσκρούουν στην πολυπλοκότητα των παθολογικών μηχανισμών του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Αν και ιστορικά η επιστημονική κοινότητα έχει εστιάσει την προσοχή της στις παθογνωμονικές αλλοιώσεις της νόσου, δηλαδή στις πλάκες του αμυλοειδούς-βήτα και στα νευροϊνιδιακά πλέγματα της πρωτεΐνης ταυ, τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί απολύτως σαφές ότι η χρόνια ενεργοποίηση συγκεκριμένων εγκεφαλικών κυττάρων διαδραματίζει εξίσου κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη της γνωστικής έκπτωσης. Τα μικρογλοιακά κύτταρα και τα αστροκύτταρα, όταν παραμένουν σε κατάσταση διαρκούς φλεγμονώδους διέγερσης, προκαλούν εκτεταμένη βλάβη στους νευρώνες μέσω της νευροφλεγμονής, επιταχύνοντας με αυτόν τον τρόπο τον νευροεκφυλισμό.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Translational Neurodegeneration έρχεται να αναδείξει μια καινοτόμο οδό αντιμετώπισης η οποία αντλεί τη δυναμική της από μια μάλλον απρόσμενη βιολογική πηγή. Ειδικότερα, μια πολυμελής ερευνητική ομάδα υπό την καθοδήγηση επιστημόνων του Università Cattolica del Sacro Cuore στην Ιταλία, αποφάσισε να δοκιμάσει την αποτελεσματικότητα ενός πειραματικού ρινικού σπρέι το οποίο περιέχει μικροσκοπικά σωματίδια, γνωστά ως εξωκυτταρικά κυστίδια, τα οποία προέρχονται από κύτταρα που εντοπίζονται στον ανθρώπινο πλακούντα.

Η ιδέα πίσω από την έρευνα βασίζεται στη δυναμική της αναγεννητικής ιατρικής και στην ικανότητα των εξωκυτταρικών κυστιδίων, τα οποία απομονώνονται από μεσεγχυματικά στρωματικά κύτταρα, να μεταφέρουν βιοενεργά μόρια με ισχυρές αντιφλεγμονώδεις και νευροπροστατευτικές ιδιότητες απευθείας στα πάσχοντα κύτταρα.

Η αρχιτεκτονική της έρευνας και η ρινική χορήγηση

Ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης και κυτταρικός βιολόγος, Andrea Papait, εξηγεί αναλυτικά στο δημοσιευμένο άρθρο ότι τα εξωκυτταρικά κυστίδια (EVs) που προέρχονται από μεσεγχυματικά στρωματικά κύτταρα (MSC-EVs) συμπεριφέρονται ουσιαστικά ως φυσικά νανοσωματίδια τα οποία μεσολαβούν στη διακυτταρική επικοινωνία ρυθμίζοντας πλήθος βιολογικών διεργασιών.

Κατά τη διάρκεια της πειραματικής τους διαδικασίας, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν έναν εξειδικευμένο τύπο κυστιδίων που προέρχεται από την αμνιακή μεμβράνη του πλακούντα (hAMSC-EVs), διαμορφώνοντας ένα σκεύασμα το οποίο χορηγήθηκε μέσω της ρινικής οδού σε διαγονιδιακά ποντίκια. Η επιλογή της ρινικής χορήγησης δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς επιτρέπει στα νανοσωματίδια να παρακάμψουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, ο οποίος συνήθως μπλοκάρει τις περισσότερες φαρμακευτικές ουσίες, και να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στον εγκεφαλικό ιστό μέσω των οσφρητικών νευρικών οδών.

Τα πειραματόζωα, τα οποία είχαν τροποποιηθεί γενετικά ώστε να αναπτύξουν τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της νόσου Αλτσχάιμερ, έλαβαν δόσεις του πειραματικού σπρέι δύο φορές την εβδομάδα για ένα συνολικό διάστημα έξι μηνών. Η έναρξη της θεραπείας πραγματοποιήθηκε όταν τα ποντίκια ήταν μόλις τριών μηνών και δεν είχαν ακόμη εκδηλώσει εμφανή συμπτώματα γνωστικής έκπτωσης, προκειμένου να αξιολογηθεί η προληπτική ικανότητα του σκευάσματος, και ολοκληρώθηκε όταν έφτασαν στην ηλικία των εννέα μηνών.

Μέσω της χρήσης εξελιγμένων φθοριζουσών χρωστικών, η ερευνητική ομάδα κατάφερε να επιβεβαιώσει ότι τα χορηγούμενα νανοσωματίδια ταξίδεψαν επιτυχώς και διείσδυσαν σε όλες τις περιοχές του ιππόκαμπου, εντοπιζόμενα ακριβώς δίπλα σε νευρώνες και μικρογλοιακά κύτταρα.

Μετρήσιμα βιολογικά αποτελέσματα και νευροπλαστικότητα

Τα ευρήματα από τα συμπεριφορικά τεστ στάθηκαν κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά για την ερευνητική ομάδα, καθώς τα ποντίκια που έλαβαν τη θεραπεία με τη φόρμουλα των hAMSC-EVs παρουσίασαν εντυπωσιακά βελτιωμένη γνωστική απόδοση σε σχέση με τα ζώα της ομάδας ελέγχου, ιδιαίτερα στις δοκιμασίες που μετρούν την αναγνώριση αντικειμένων και τη χωρική μνήμη.

Παράλληλα, οι αναλύσεις των εγκεφαλικών ιστών έδειξαν ότι η θεραπεία κατάφερε να μειώσει σημαντικά τις εναποθέσεις του αμυλοειδούς-βήτα στην περιοχή του ιππόκαμπου, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι δεν παρατηρήθηκε κάποια αξιοσημείωτη επίδραση στη φωσφορυλίωση της πρωτεΐνης ταυ.

Πέρα από την απλή μείωση των τοξικών πλακών, τα ζώα που έλαβαν την αγωγή εμφάνισαν σαφώς μειωμένα σημάδια νευροφλεγμονής, γεγονός που αποδίδεται στην καταστολή της υπέρμετρης δραστηριότητας των αστροκυττάρων και των μικρογλοίων. Επιπλέον, κατεγράφησαν υψηλότερα επίπεδα ζωτικών πρωτεϊνών που σχετίζονται άμεσα με τη νευροπλαστικότητα, συμπεριλαμβανομένων των ARC, GluA1 και BDNF, αποδεικνύοντας ότι το περιβάλλον του εγκεφάλου είχε αρχίσει να υποστηρίζει ξανά τη δημιουργία και τη συντήρηση υγιών συνάψεων.

Τα παραπάνω αποτελέσματα ενισχύθηκαν περαιτέρω από ένα ανεξάρτητο εργαστηριακό πείραμα στο οποίο κύτταρα δέρματος από ασθενείς με σποραδική νόσο Αλτσχάιμερ επαναπρογραμματίστηκαν αρχικά σε βλαστοκύτταρα και στη συνέχεια μετατράπηκαν σε νευρώνες. Η εφαρμογή των εξωκυτταρικών κυστιδίων σε αυτούς τους ανθρώπινους νευρώνες στο εργαστήριο μείωσε ραγδαία την κυτταρική φθορά και αποκατέστησε την υγιή έκφραση των παραγόντων νευροπλαστικότητας.

Το επόμενο βήμα για τις κλινικές εφαρμογές

Τα συμπεράσματα της ιταλικής ομάδας προσθέτουν τεράστια αξία στις προηγούμενες ανακαλύψεις του ίδιου εργαστηρίου, υποδεικνύοντας με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι τα μεσεγχυματικά κύτταρα του πλακούντα διαθέτουν πανίσχυρες ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες, καθιστώντας τα ιδανικούς υποψηφίους για τον τομέα της αναγεννητικής ιατρικής.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές στο τελικό τους πόρισμα, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι τα εξωκυτταρικά κυστίδια εξασθενούν τη νευροφλεγμονή αναδιαμορφώνοντας πλήρως το φλεγμονώδες μικροπεριβάλλον, αντί να προκαλούν μια απλή, άμεση ανοσοκαταστολή που θα μπορούσε να έχει παρενέργειες. Αυτή η αναδιαμόρφωση του φαινότυπου της μικρογλοίας δημιουργεί ένα φιλικό περιβάλλον που προάγει την ακεραιότητα των νευρώνων και τη σωστή συναπτική λειτουργία, εξισορροπώντας τις λειτουργίες ολόκληρου του εγκεφαλικού οικοσυστήματος.

Ο ανώτερος ερευνητής και διακεκριμένος νευρολόγος Claudio Grassi έσπευσε να βάλει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για εντυπωσιακά μεν, προκλινικά δε, αποτελέσματα, τα οποία προφανώς απαιτούν περαιτέρω ενδελεχή επικύρωση στον άνθρωπο μέσω ελεγχόμενων κλινικών δοκιμών. Η κατανόηση του πώς ακριβώς ο πλακούντας ελέγχει με φυσικό τρόπο τη φλεγμονή και προστατεύει τους ιστούς, ενδέχεται να προσφέρει στη φαρμακοβιομηχανία εντελώς νέα εργαλεία, ανοίγοντας ταυτόχρονα το δρόμο για τη χρήση των εξωκυτταρικών νανοσωματιδίων ως το νέο μεγάλο όπλο ενάντια σε ένα ευρύ φάσμα νευρολογικών και νευροεκφυλιστικών παθήσεων.