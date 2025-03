Η απουσία αυτής της πρωτεΐνης φαίνεται ότι σε διατηρεί αδύνατο

Η έλλειψη της πρωτεΐνης CD44 παρατηρήθηκε ότι διατηρεί τα ποντίκια αδύνατα, ακόμη και σε δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά.

Ο επικεφαλής ερευνητής Cheng Sun, PhD, Key Laboratory of Neuroregeneration of Jiangsu and Ministry of Education, Nantong University, China, δήλωσε:

Αναφέραμε προηγουμένως ότι η ανεπάρκεια του CD44 καταστέλλει τη νευροφλεγμονή. Δεδομένου του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει η φλεγμονή στην εξέλιξη της παχυσαρκίας και των σχετικών επιπλοκών της, συμπεριλαμβανομένης της υπεργλυκαιμίας και της αντίστασης στην ινσουλίνη, υποθέσαμε ότι το CD44 μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο σε αυτές τις διαδικασίες. Ως εκ τούτου, διερευνήσαμε την πιθανή σχέση μεταξύ του CD44 και των μεταβολικών διαταραχών.

Ο συν-ερευνητής Lan Luo, MD, Τμήμα Γηριατρικής, Affiliated Hospital of Nantong University, Κίνα, προσθέτει:

Με έκπληξη παρατηρήσαμε ότι τα ποντίκια που είχαν γενετικά κατασκευαστεί ώστε να στερούνται την πρωτεΐνη CD44 διατηρούσαν έναν αδύνατο φαινότυπο παρά το γεγονός ότι είχαν τεθεί σε δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, ενώ τα ποντίκια ελέγχου εμφάνιζαν παχυσαρκία. Αυτό το απροσδόκητο εύρημα αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της CD44 στη ρύθμιση του σχηματισμού των λιποκυττάρων και της μεταβολικής υγείας.

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι το CD44, μια διαμεμβρανική πρωτεΐνη που παίζει ουσιαστικό ρόλο στη μετατροπή εξωκυτταρικών ερεθισμάτων σε ενδοκυτταρικούς καταρράκτες σηματοδότησης, συμβάλλει στη ρύθμιση του μεταβολισμού.

Στην παρούσα μελέτη, η επίδραση που προστατεύει από την παχυσαρκία αποδόθηκε στην καταστολή της λιπογένεσης (σχηματισμός λιποκυττάρων) στον λευκό λιπώδη ιστό, τον πιο κοινό τύπο σωματικού λίπους.

Σε αντίθεση με τους αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1, οι οποίοι ρυθμίζουν κυρίως την όρεξη και τον μεταβολισμό της γλυκόζης, η αναστολή του CD44 αντιμετωπίζει την παχυσαρκία μέσω ενός διαφορετικού μηχανισμού, μειώνοντας άμεσα τη λιπογένεση.

Μηχανιστικά, διαπιστώσαμε ότι η ανεπάρκεια του CD44 ρυθμίζει προς τα κάτω την έκφραση της υδροξυλάσης της τρυπτοφάνης 2 στον λευκό λιπώδη ιστό, οδηγώντας σε μειωμένα επίπεδα σεροτονίνης (5-HT), τα οποία στη συνέχεια επηρεάζουν την αδιπογένεση. Τα ευρήματα αυτά αποκαλύπτουν έναν νέο μηχανισμό που συνδέει το CD44 με τη μεταβολική ρύθμιση, προσφέροντας έτσι έναν νέο θεραπευτικό στόχο για την παχυσαρκία και τις συναφείς μεταβολικές διαταραχές. Αυτός ο μοναδικός τρόπος δράσης υποδηλώνει ότι οι αναστολείς του CD44 θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως συμπληρωματική ή συνεργιστική θεραπεία μαζί με τα GLP-1, ενισχύοντας ενδεχομένως τη συνολική αποτελεσματικότητα των στρατηγικών διαχείρισης της παχυσαρκίας.

