Την περασμένη εβδομάδα, ορισμένοι χρήστες iPhone ανέφεραν ότι η έκδοση iOS 17.5 της Apple παρουσίασε ένα σφάλμα που προκαλούσε την επανεμφάνιση παλαιών φωτογραφιών που είχαν διαγραφεί στην εφαρμογή Photos. Η Apple κυκλοφόρησε γρήγορα την ενημέρωση iOS 17.5.1 για τη διόρθωση του προβλήματος, αλλά για πολλούς χρήστες, η εξήγησή της για τη «διαφθορά της βάσης δεδομένων» στις σημειώσεις της έκδοσης ήταν πολύ σύντομη και ελάχιστα βοήθησε να διασκεδαστούν οι ανησυχίες για το απόρρητο των δεδομένων τους.



Η Apple έδωσε τώρα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόβλημα και τι το προκάλεσε. Μιλώντας στο 9to5Mac, η Apple δήλωσε ότι το πρόβλημα δεν είχε καμία σχέση με το iCloud Photos και ότι η εταιρεία δεν είχε ποτέ πρόσβαση στις διαγραμμένες φωτογραφίες. Αντίθετα, μια κατεστραμμένη καταχώρηση στη βάση δεδομένων στις επηρεαζόμενες συσκευές ήταν η αιτία της επανεμφάνισης των διαγραμμένων φωτογραφιών. Με άλλα λόγια, οι διαγραμμένες εικόνες που αποκαταστάθηκαν παρέμεναν τοπικά και δεν έφυγαν ποτέ από αυτές τις συσκευές.



Η Apple δήλωσε ότι σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις το iOS 17.5 είχε επαναφέρει κατά λάθος αρχεία από τα κατεστραμμένα δεδομένα και γέμισε εκ νέου την εφαρμογή Photos με τις διαγραμμένες εικόνες. Η Apple ισχυρίστηκε ότι το πρόβλημα επηρέασε μικρό αριθμό χρηστών και μικρό αριθμό φωτογραφιών.



Για να εξηγήσει τις αναφορές ότι ορισμένες αποκατασταθείσες φωτογραφίες ήταν πολύ παλιές, η Apple δήλωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα κατεστραμμένα δεδομένα μπορεί να έχουν αντιγραφεί από μια συσκευή σε μια άλλη κατά την αποκατάσταση ενός τοπικού αντιγράφου ασφαλείας, την εκτέλεση μιας μεταφοράς από συσκευή σε συσκευή ή την αποκατάσταση ενός αντιγράφου ασφαλείας συσκευής iCloud (δηλαδή χωρίς να περιλαμβάνει το iCloud Photos).



Ένας ισχυρισμός που αναρτήθηκε στο Reddit, ο οποίος έκτοτε έχει διαγραφεί, υποστήριζε ότι οι φωτογραφίες του χρήστη επανεμφανίστηκαν σε ένα iPad που είχε διαγραφεί και πουλήθηκε σε έναν φίλο. Η Apple δήλωσε ότι αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί αν ο χρήστης είχε σβήσει τη συσκευή πριν από την πώληση χρησιμοποιώντας την επιλογή Erase All Content and Settings που βρίσκεται στο Settings ➝ General ➝ Transfer or Reset. Είτε ο χρήστης δεν είχε εκτελέσει αυτό το απαραίτητο βήμα, είτε ο ισχυρισμός ήταν ψευδής.



Σημειωτέον, η ενημέρωση iOS 17.5.1 της Apple για την αποκατάσταση του προβλήματος δεν αφαιρεί τις φωτογραφίες που είχαν διαγραφεί προηγουμένως και εμφανίστηκαν ξανά μετά την ενημέρωση σε iOS 17.5. Επομένως, οι επηρεαζόμενοι χρήστες θα πρέπει να διαγράψουν ξανά χειροκίνητα αυτές τις εικόνες, οι οποίες θα μεταφερθούν στο άλμπουμ Recently Deleted στην εφαρμογή Photos, όπου θα παραμείνουν για 30 ημέρες. Οι πρόσφατα διαγραμμένες φωτογραφίες σε αυτόν τον φάκελο μπορούν επίσης να διαγραφούν άμεσα επιλέγοντας Delete from All Devices.



