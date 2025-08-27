Η Apple φημολογείται ότι θα κινηθεί για την εξαγορά των Mistral AI και Perplexity

Η Apple φαίνεται να εξετάζει σοβαρά την πιθανότητα εισόδου σε ένα νέο κεφάλαιο της τεχνητής νοημοσύνης, με συζητήσεις που φέρεται να έχουν γίνει για την εξαγορά των εταιρειών Mistral AI και Perplexity. Το ρεπορτάζ του The Information αποκαλύπτει ότι οι κορυφαίοι της εταιρείας από το Cupertino δεν αποκλείουν την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους στον τομέα της AI μέσω μεγάλων στρατηγικών κινήσεων, αν και κάτι τέτοιο δεν είναι στην παραδοσιακή φιλοσοφία της Apple.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Eddy Cue, επικεφαλής του τομέα υπηρεσιών, εμφανίζεται ως ο θερμότερος υποστηρικτής μιας τέτοιας εξαγοράς. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Cue προτείνει μεγάλες κινήσεις, καθώς στο παρελθόν είχε ταχθεί υπέρ της απόκτησης κολοσσών όπως το Netflix και η Tesla, προτάσεις που τελικά απέρριψε ο CEO, Tim Cook. Αντίθετα, άλλα στελέχη όπως ο Craig Federighi, υπεύθυνος για το λογισμικό, θεωρούν ότι η Apple έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει εσωτερικά τις δικές της λύσεις AI χωρίς την ανάγκη ακριβών εξαγορών.

Η Mistral AI, με έδρα το Παρίσι, ιδρύθηκε το 2023 και εστιάζει στην ανάπτυξη μεγάλων γλωσσικών μοντέλων με ανοικτά βάρη. Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι να προσφέρει συστήματα μικρότερα και πιο ευέλικτα σε σχέση με τους ανταγωνιστές, χωρίς να θυσιάζεται η απόδοση σε καθήκοντα που απαιτούν συλλογιστική και κώδικα. Παρουσιάζεται ως η ευρωπαϊκή απάντηση σε εταιρείες-κολοσσούς όπως η OpenAI και η Anthropic, φιλοδοξώντας να προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική στην κυριαρχία των αμερικανικών παικτών.

Από την άλλη πλευρά, η Perplexity είναι μια εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία έχει αναπτύξει μια μηχανή αναζήτησης βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη. Το σύστημά της συνδυάζει μεγάλα γλωσσικά μοντέλα με συνεχή ευρετηρίαση διαδικτυακού περιεχομένου, προσφέροντας απαντήσεις με αναφορά στις πηγές τους. Η προσέγγιση αυτή διαφοροποιείται από τις παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης, καθώς δίνει έμφαση στη διαφάνεια και στην παροχή τεκμηριωμένων αποτελεσμάτων. Έτσι, η Perplexity επιχειρεί να καθιερωθεί ως μια αξιόπιστη εναλλακτική στο Google.

Παρά την ελκυστικότητα τέτοιων προτάσεων, η Apple εμφανίζεται διστακτική. Η εταιρεία παραδοσιακά αποφεύγει πολυδάπανες εξαγορές και σπάνια έχει ξοδέψει περισσότερα από μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση άλλων επιχειρήσεων. Εξαίρεση αποτέλεσαν η εξαγορά της Beats το 2014 έναντι 3 δισεκατομμυρίων και η αγορά του τμήματος ασύρματων μόντεμ της Intel έναντι 1 δισεκατομμυρίου. Εάν η Apple προχωρούσε σε συμφωνίες με εταιρείες όπως η Mistral AI ή η Perplexity, το κόστος θα ανερχόταν σε πολλά δισεκατομμύρια, κάτι που θα αποτελούσε μια σπάνια παρέκκλιση από τη στρατηγική της.

Ένας ακόμη παράγοντας που θα μπορούσε να επηρεάσει τις αποφάσεις της εταιρείας είναι η δικαστική διαμάχη γύρω από τη συμφωνία των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Apple και Alphabet, που καθιστά το Google προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης στις συσκευές της Apple. Εάν η συμφωνία αυτή ακυρωθεί από τις αρχές, η Apple ίσως βρεθεί υποχρεωμένη να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις στον χώρο της αναζήτησης, ενισχύοντας την πιθανότητα εξαγοράς μιας εταιρείας όπως η Perplexity.

Για την ώρα, η Apple φαίνεται να επιμένει στη στρατηγική των μικρότερων επενδύσεων και της εσωτερικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η εταιρεία φέρεται να έχει ενημερώσει συνεργάτες ότι σκοπεύει να συνεχίσει την πορεία αυτή, επιλέγοντας στοχευμένες και πιο οικονομικές κινήσεις στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης.

