Η Apple μετονομάζει τη λίμνη Οντάριο σε «Lake America» υπακούοντας στον Trump

Σύνοψη

Η Apple προχώρησε στη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε "Lake America" στην εφαρμογή Apple Maps αποκλειστικά για τους χρήστες εντός των ΗΠΑ.

Η απόφαση αποτελεί άμεση συνέπεια πρόσφατου προεδρικού διατάγματος του Donald Trump, το οποίο εκδόθηκε στο πλαίσιο της ραγδαίας κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου και των δασμών μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά.

Οι Καναδοί χρήστες εξακολουθούν να βλέπουν την παραδοσιακή ονομασία "Lake Ontario", ενώ στον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, οι χάρτες εμφανίζουν ταυτόχρονα και τα δύο ονόματα για λόγους γεωπολιτικής ουδετερότητας.

Η Google είχε ήδη εφαρμόσει την αλλαγή από τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο η κατηγορηματική άρνηση του ιστορικού MapQuest να συμμορφωθεί, οδήγησε την εφαρμογή στην πρώτη θέση των δωρεάν λήψεων στο αμερικανικό App Store.

Η ψηφιακή χαρτογράφηση αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα εξαιρετικά ευαίσθητο πεδίο όπου η προηγμένη τεχνολογία συναντά τη διεθνή γεωπολιτική, με τις μεγάλες εταιρείες του χώρου να καλούνται διαρκώς να ισορροπήσουν ανάμεσα στην απόλυτη ακρίβεια των τοπογραφικών δεδομένων και τις αυστηρές απαιτήσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων.

Η απόφαση της Apple να προχωρήσει στη μετονομασία της τεράστιας λίμνης Οντάριο σε "Lake America" μέσα στην εφαρμογή Apple Maps, ακολουθώντας την αντίστοιχη και εξίσου αμφιλεγόμενη κίνηση της Google που είχε προηγηθεί, αναδεικνύει με τον πιο εμφατικό τρόπο τις περίπλοκες δυναμικές που διαμορφώνονται όταν αμιγώς πολιτικές αποφάσεις επιβάλλουν δομικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον φυσικό κόσμο μέσα από τις οθόνες των φορητών μας συσκευών.

Τα εκατομμύρια χρηστών iPhone, iPad και υπολογιστών Mac εντός των γεωγραφικών ορίων των ΗΠΑ άρχισαν ήδη να παρατηρούν τη νέα και πρωτόγνωρη ονομασία για τη γνωστή Μεγάλη Λίμνη που βρίσκεται ακριβώς στα σύνορα της πολιτείας της Νέας Υόρκης με την επαρχία του Οντάριο, ένα γεγονός που πυροδότησε άμεσα εξαιρετικά έντονες συζητήσεις τόσο στους κλειστούς κύκλους της τεχνολογικής κοινότητας όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Η αλλαγή στα τοπωνύμια αποτελεί την άμεση και ταχύτατη εφαρμογή ενός επίσημου εκτελεστικού διατάγματος το οποίο υπεγράφη από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Το αμφιλεγόμενο προεδρικό διάταγμα εντάσσεται οργανικά σε ένα πολύ ευρύτερο και ιδιαιτέρως τεταμένο πλαίσιο κλιμάκωσης του ήδη σκληρού εμπορικού πολέμου που έχει ξεσπάσει μεταξύ των ΗΠΑ και του γειτονικού Καναδά, ο οποίος συνοδεύεται αναπόφευκτα από εκατέρωθεν επιβολές νέων, εξαιρετικά αυστηρών οικονομικών δασμών που πλήττουν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές και των δύο εμπλεκόμενων κρατών.

Σύμφωνα μάλιστα με εκτενές ρεπορτάζ του γνωστού ειδησεογραφικού δικτύου Axios, υπήρξε απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία και ένα εντελώς προσωπικό αίτημα του Αμερικανού Προέδρου προς τα ανώτατα κλιμάκια της ηγεσίας της Apple προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η νέα ονομασία θα ενσωματωθεί άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση στους ψηφιακούς χάρτες της εταιρείας. Επιπλέον, η επίσημη κυβερνητική βάση δεδομένων του Συστήματος Πληροφοριών Γεωγραφικών Ονομάτων των ΗΠΑ (U.S. Geographic Names Information System) φρόντισε να ενημερωθεί σχεδόν ακαριαία με τα νέα δεδομένα, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο το απαραίτητο νομικό και τυπικό υπόβαθρο ώστε όλοι ανεξαιρέτως οι τεχνολογικοί κολοσσοί που δραστηριοποιούνται στη χώρα να προχωρήσουν στις απαραίτητες τεχνικές τροποποιήσεις των ψηφιακών τους υπηρεσιών χωρίς να κινδυνεύουν με νομικές κυρώσεις.

Στο εξής, όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι των ΗΠΑ θα βλέπουν πλέον αποκλειστικά την ετικέτα "Lake America" όταν περιηγούνται στην περιοχή μέσω των iPhone τους, οι κάτοικοι του Καναδά συνεχίζουν απρόσκοπτα να βλέπουν κανονικά στην οθόνη τους την παραδοσιακή ονομασία "Lake Ontario”, ενώ ο υπόλοιπος πλανήτης βλέπει ταυτόχρονα και τα δύο ονόματα ώστε να προσφέρει μια πλήρη, αντικειμενική και γεωπολιτικά ουδέτερη εικόνα της υπάρχουσας διαμάχης.

Η άμεση υπακοή εταιρειών τέτοιου βεληνεκούς, όπως η Apple και η Google, στις αμερικανικές κυβερνητικές επιταγές δεν προκαλεί βεβαίως ιδιαίτερη έκπληξη, δεδομένου ότι οι πολυεθνικές αυτές επιχειρήσεις υποχρεούνται νομικά να συμμορφώνονται πλήρως με την τοπική νομοθεσία και να αντλούν τα δεδομένα τους από τις επίσημες κρατικές βάσεις δεδομένων των χωρών στις οποίες διατηρούν τη νομική τους έδρα. Παρά ταύτα, η απόλυτη ταύτιση της σύγχρονης ψηφιακής γεωγραφίας με τις εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές σκοπιμότητες δημιουργεί πολύ σοβαρά και απολύτως βάσιμα ερωτήματα σχετικά με την ουδετερότητα, την ακεραιότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών που καταναλώνουμε καθημερινά.

Οι ψηφιακοί χάρτες δεν αποτελούν απλώς χρηστικά εργαλεία πλοήγησης για να βρίσκουμε τη συντομότερη διαδρομή προς τη δουλειά μας, αλλά συνιστούν την πιο θεμελιώδη ψηφιακή αντανάκλαση της ίδιας της πραγματικότητας, και όταν αυτή η αντικειμενική πραγματικότητα παραμορφώνεται εσκεμμένα με σκοπό να εξυπηρετήσει βραχυπρόθεσμους πολιτικούς ή αυστηρά εμπορικούς στόχους, η τυφλή εμπιστοσύνη των χρηστών προς τις τεχνολογικές πλατφόρμες κλονίζεται σημαντικά και ίσως ανεπανόρθωτα. Το συγκεκριμένο φαινόμενο γίνεται μάλιστα ιδιαίτερα αισθητό στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι αρμόδιες αυστηρές ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν με αυξανόμενη ανησυχία και εξαιρετικά στενά τη συνεχή επιρροή των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών στην καθημερινότητα και την αντίληψη των εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών.

Απόρροια αυτής της κατάστασης είναι η αυθόρμητη αντίδραση της καταναλωτικής αγοράς και η ξαφνική ανάσταση μιας παλαιότερης και σχεδόν εντελώς ξεχασμένης από το ευρύ κοινό υπηρεσίας δορυφορικής πλοήγησης. Το θρυλικό MapQuest, ένα πρωτοποριακό λογισμικό το οποίο μεσουρανούσε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 πριν σαρωθεί ολοκληρωτικά από την ορμητική έλευση του Google Maps, επέλεξε συνειδητά να διαχωρίσει τη θέση του και αρνήθηκε κατηγορηματικά να εφαρμόσει την επίμαχη μετονομασία της λίμνης στις δικές του ανεξάρτητες ψηφιακές υποδομές. Η στάση αυτή προκάλεσε ένα άνευ προηγουμένου και τεράστιο κύμα συμπαράστασης από τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων, με αποτέλεσμα το MapQuest να βρεθεί ξαφνικά στην πρώτη θέση των δωρεάν εφαρμογών του εξαιρετικά ανταγωνιστικού αμερικανικού App Store της Apple.