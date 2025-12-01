Η Apple βάζει οριστικά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας το iPhone SE

Η Apple έκλεισε έναν κύκλο που είχε ξεκινήσει σχεδόν μια δεκαετία πριν. H εταιρεία ανακοίνωσε ότι το αρχικό iPhone SE προστίθεται πλέον στην επίσημη λίστα των παρωχημένων προϊόντων της, βάζοντας τέλος σε κάθε μορφή υποστήριξης για τη συσκευή. Από εδώ και πέρα, ούτε στα Apple Stores ούτε στους Apple Authorized Service Providers θα πραγματοποιούνται επιδιορθώσεις, αλλαγές μπαταρίας ή άλλες εργασίες συντήρησης. Ένα από τα πιο αγαπημένα και οικονομικά iPhone όλων των εποχών περνάει οριστικά στην ιστορία.

Για να χαρακτηριστεί μια συσκευή παρωχημένη, η Apple θέτει ως όριο επτά χρόνια από τη στιγμή που σταμάτησε να τη διαθέτει στην αγορά. Το πρώτο iPhone SE αποσύρθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 και φέτος συμπληρώθηκε αυτό το χρονικό όριο — μια ημερομηνία που οι φίλοι του μικρού form factor πιθανότατα περίμεναν με μισό μάτι, αλλά δεν ήθελαν πραγματικά να έρθει.

Το iPhone SE παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2016, σε μια περίοδο όπου η αγορά των smartphones είχε ήδη αρχίσει να στρέφεται σε μεγαλύτερες οθόνες και πιο ογκώδη σασί. Η Apple όμως, πηγαίνοντας κόντρα στο κύμα, έκανε τότε μια κάπως ανατρεπτική κίνηση: χρησιμοποίησε την αισθητική του iPhone 5s — με την κλασική 4-ιντσών οθόνη, το Touch ID στο φυσικό home button και το αλουμινένιο σώμα με τις χαρακτηριστικές λοξοτομημένες άκρες — αλλά «φόρεσε» στο εσωτερικό του τον A9 επεξεργαστή των iPhone 6s και iPhone 6s Plus. Ήταν, με λίγα λόγια, το hardware μιας σύγχρονης ναυαρχίδας κρυμμένο μέσα στο παλιό και compact κέλυφος που πολλοί χρήστες αρνούνταν να αποχωριστούν.

Η ίδια η Apple τότε είχε παρουσιάσει το SE σαν τη συσκευή που θα ικανοποιούσε όσους δεν είχαν πειστεί από τη στροφή προς τα μεγαλύτερα smartphones. Ο Phil Schiller, τότε επικεφαλής του marketing, είχε συνοψίσει με μια φράση ολόκληρη τη φιλοσοφία πίσω από το μοντέλο: “Everyone who wants a smaller phone is going to love iPhone SE.” Δεν ήταν υπερβολή. Το SE αγκαλιάστηκε από όσους ήθελαν επιδόσεις iPhone ναυαρχίδας χωρίς το μέγεθος ή την τιμή της.

Τα χρόνια πέρασαν και οι επόμενες γενιές της σειράς κράτησαν ζωντανό το όνομα αλλά όχι την αρχική αισθητική. Η δεύτερη γενιά τον Απρίλιο του 2020 και η τρίτη τον Μάρτιο του 2022 υιοθέτησαν πλέον τη γραμμή σχεδιασμού του iPhone 8, με φυσικό home button και Touch ID, αλλά σε πιο «σύγχρονη» σιλουέτα. Αν και παρέμειναν οικονομικές επιλογές, το πνεύμα του μικρού, αυστηρά 4-ιντσών μοντέλου του 2016 δεν ξαναεμφανίστηκε. Για αρκετούς, το πρώτο SE ήταν το τελευταίο πραγματικά «μικρό» iPhone.

Τον Φεβρουάριο του 2025 η Apple τράβηξε οριστικά την πρίζα: η οικογένεια iPhone SE διακόπηκε πλήρως, δίνοντας τη σειρά στο iPhone 16e, το οποίο ήρθε να καλύψει τη θέση του πιο οικονομικού μοντέλου στη γκάμα — αυτή τη φορά χωρίς να επιμένει στο μικρότερο μέγεθος. Με τις ανάγκες της αγοράς να έχουν ωθήσει σχεδόν κάθε κατασκευαστή προς μεγαλύτερες οθόνες, η απόφαση ίσως ήταν αναμενόμενη, αλλά μοιάζει να σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής.