Οι κλέφτες προτιμούν τα iPhone και... επιστρέφουν τα Samsung!

Το Λονδίνο έχει συνηθίσει εδώ και χρόνια σε μια περίεργη, αλλά όλο και πιο συχνή μορφή εγκληματικότητας: ληστές με e-bikes που κλέβουν κινητά από ανυποψίαστους πεζούς μέσα σε δευτερόλεπτα. Μια γρήγορη προσέγγιση, ένα απότομο τράβηγμα και ο δράστης εξαφανίζεται μέσα στην κίνηση. Ωστόσο, μια νέα αναφορά αποκαλύπτει ένα εξίσου παράδοξο φαινόμενο: ορισμένοι ληστές όχι μόνο αποφεύγουν τα Samsung και γενικά τα Android κινητά, αλλά τα επιστρέφουν κιόλας στα θύματα. Ο στόχος τους είναι καθαρός και συγκεκριμένος. Θέλουν iPhone – και μόνο αυτά.

Ένα περιστατικό που καταγράφει το London Centric φωτίζει ξεκάθαρα αυτή την τάση. Ένας 32χρονος άντρας, ο Sam, περικυκλώθηκε από μια ομάδα οκτώ ατόμων στο νότιο Λονδίνο. Οι δράστες άρπαξαν ό,τι μπόρεσαν, ανάμεσα στα οποία και το κινητό του. Λίγα λεπτά αργότερα, ένας από τους ληστές εμφανίστηκε ξανά μπροστά του, του έβαλε το κινητό στο χέρι και του είπε ξερά: “Don't want no Samsung.” Για να το μεταφράσουμε πρόχειρα: δεν θέλουμε Samsung.

Το ίδιο μοτίβο εμφανίζεται και σε άλλα περιστατικά. Ο Mark είδε το κινητό του να κάνει φτερά από έναν νεαρό που περνούσε με e-bike. Όταν προσπάθησε να τον κυνηγήσει, τον είδε να σταματά σε μικρή απόσταση, να κοιτάζει την οθόνη και… να πετάει το κινητό στο έδαφος προτού συνεχίσει. Ήταν Samsung Galaxy και προφανώς για τον ληστή δεν άξιζε ούτε να το κρατήσει.

Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά που να καταγράφουν την προτίμηση των ληστών, η εικόνα γίνεται ολοένα πιο ξεκάθαρη. Για τους κλεπταποδόχους, τα iPhone έχουν πολύ υψηλότερη αξία στη δευτερογενή αγορά. Η διαχρονική ζήτηση, το ισχυρό brand και το πιο σταθερό resale value κάνουν τα μοντέλα της Apple ιδανικό στόχο. Αντίθετα, πολλά Android smartphones – ακόμη και τα κορυφαία Galaxy – πέφτουν πιο γρήγορα σε αξία. Κι όταν μιλάμε για κλεμμένα αντικείμενα που έτσι κι αλλιώς θα πουληθούν σε ψίχουλα, η διαφορά στην τελική τιμή γίνεται κρίσιμη για τους δράστες.

Η προτίμηση των ληστών έχει, ωστόσο, και άλλες εξηγήσεις. Οι μηχανισμοί ασφαλείας του iPhone, όπως το Activation Lock, κάνουν δύσκολη την αξιοποίηση ενός κλεμμένου μοντέλου για προσωπική χρήση, αλλά δεν εμποδίζουν όσους το περνούν σε δίκτυα παράνομης μεταπώλησης. Εκεί, τα iPhone εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερη αξία ως πηγή ανταλλακτικών ή για εξαγωγή σε αγορές όπου ο έλεγχος γνησιότητας είναι πιο χαλαρός. Από την άλλη, πολλά Samsung και Android κινητά «σπάνε» εύκολα ως αξία, καθιστώντας τα δεύτερης κατηγορίας στόχους.

Οι αρχές στο Λονδίνο φαίνεται να μην έχουν ακόμη βρει αποτελεσματικό τρόπο για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη εγκληματικότητα που βασίζεται σε μικροκλοπές υψηλής ταχύτητας. Τα περιστατικά συνεχίζονται, ενώ οι δράστες συχνά δρουν με τέτοια άνεση που δείχνουν να μη φοβούνται ιδιαίτερα τη σύλληψη. Η τάση αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό, αλλά έχει και ένα απρόσμενο, σχεδόν κωμικοτραγικό αποτέλεσμα: αν κυκλοφορείς με Samsung, οι πιθανότητες είναι ότι οι ληστές δεν θα ασχοληθούν καν μαζί σου.

Πολλοί χρήστες στα social media μάλιστα αστειεύονται ότι το πιο αποτελεσματικό «αντικλεπτικό» στο Λονδίνο είναι… η αγορά ενός Android. Παρότι κάτι τέτοιο φυσικά δεν λύνει το πρόβλημα, δείχνει πώς η αξία της συσκευής καθορίζει όλο και περισσότερο το ποια εγκλήματα «αξίζουν τον κόπο» για τους δράστες.

Η πραγματικότητα είναι πως αυτή η επιλεκτικότητα των ληστών δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως μείωση κινδύνου για όσους κρατούν Android. Το φαινόμενο απλώς καταδεικνύει πόσο εμπορευματοποιημένη έχει γίνει η μικροκλοπή, με τους ληστές να λειτουργούν σαν μικροεπιχειρηματίες που αξιολογούν κόστος, κέρδος και ρίσκο. Για την ώρα, το iPhone βρίσκεται στην κορυφή της λίστας τους – και τα Samsung έξω από αυτήν.