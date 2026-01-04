iPhone 17 Pro: Ανεξήγητος στατικός θόρυβος προβληματίζει τους χρήστες κατά τη φόρτιση

Μια ασυνήθιστη και ενοχλητική δυσλειτουργία φαίνεται να ταλαιπωρεί τους κατόχους των κορυφαίων μοντέλων της Apple, καθώς πληθαίνουν οι αναφορές για έναν παράξενο «στατικό θόρυβο» που εκπέμπουν τα iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max. Το ζήτημα, το οποίο αρχικά πέρασε απαρατήρητο, έχει αρχίσει να λαμβάνει διαστάσεις τις τελευταίες ημέρες, με τους χρήστες να κατακλύζουν τα διαδικτυακά φόρουμ αναζητώντας απαντήσεις.

Το χρονικό του «σφυρίγματος»

Παρόλο που τα iPhone 17 Pro κυκλοφορούν στην αγορά εδώ και αρκετούς μήνες, το πρόβλημα φαίνεται πως υπήρχε από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας, αλλά μόλις τώρα άρχισε να συζητείται ευρέως. Σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκεντρώνονται σε διάφορες πλατφόρμες, η συσκευή παράγει έναν διακριτικό αλλά αντιληπτό ήχο —που περιγράφεται ως συριστικός ήχος ή στατικός θόρυβος— αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται σε έναν μεμονωμένο τύπο φορτιστή ή καλωδίου, αν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εμφανίζεται παρουσιάζουν μια αξιοσημείωτη συνέπεια: ο θόρυβος ξεκινά μόλις η συσκευή συνδεθεί στην παροχή ρεύματος και σταματά ακαριαία μόλις αποσυνδεθεί.

Η «σιωπηλή» ενόχληση

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του τεχνικού ζητήματος είναι η έντασή του. Δεν πρόκειται για έναν εκκωφαντικό θόρυβο που καθιστά τη συσκευή άχρηστη, αλλά για έναν χαμηλής έντασης ήχο που γίνεται αντιληπτός κυρίως σε ήσυχα περιβάλλοντα, όπως ένα υπνοδωμάτιο το βράδυ.

Πολλοί χρήστες αναφέρουν πως ο θόρυβος μοιάζει να προέρχεται από το εσωτερικό των ηχείων ή από τα κυκλώματα τροφοδοσίας κοντά στη βάση της συσκευής. Κάποιοι το παρομοιάζουν με τον ήχο που κάνουν παλιά ηλεκτρονικά εξαρτήματα όταν υπερθερμαίνονται ή όταν υπάρχει διαρροή τάσης, αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις για θέματα ασφαλείας ή υπερθέρμανσης μέχρι στιγμής.

Είναι θέμα hardware ή software;

Το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί την τεχνολογική κοινότητα είναι η φύση του προβλήματος. Οι πρώτες ενδείξεις είναι αντικρουόμενες. Από τη μια πλευρά, ο ήχος κατά τη φόρτιση θα μπορούσε να παραπέμπει στο γνωστό φαινόμενο του «coil whine» (θόρυβος πηνίων), το οποίο είναι καθαρά θέμα hardware και αφορά τον συντονισμό των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων όταν περνάει ρεύμα από μέσα τους. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, η λύση θα ήταν δύσκολη και θα απαιτούσε πιθανότατα αντικατάσταση συσκευών ή αλλαγές στη γραμμή παραγωγής.

Από την άλλη, υπάρχουν ελπιδοφόρες ενδείξεις ότι το ζήτημα ενδέχεται να είναι λογισμικής φύσεως. Αναφορές χρηστών που επικοινώνησαν με την υποστήριξη της Apple υποστηρίζουν πως η εταιρεία είναι ενήμερη για το ζήτημα. Μάλιστα, διαρρέεται η πληροφορία πως οι μηχανικοί στο Cupertino εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας δυσλειτουργίας στη διαχείριση των drivers του ήχου ή της ενέργειας, η οποία προκαλεί παρεμβολές στα ηχεία κατά τη διαδικασία της φόρτισης.

Η στάση της Apple και οι αδιέξοδες αντικαταστάσεις

Μέχρι στιγμής, η Apple δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση που να αναγνωρίζει δημόσια το πρόβλημα, κάτι που αποτελεί πάγια τακτική της εταιρείας μέχρι να εντοπιστεί η ακριβής αιτία. Ωστόσο, το γεγονός ότι χρήστες που προχώρησαν σε αντικατάσταση της συσκευής τους διαπίστωσαν ότι και το νέο τηλέφωνο παρουσίαζε το ίδιο ακριβώς «κουσούρι», ενισχύει την άποψη ότι πρόκειται για ένα ευρύτερο, συστημικό ζήτημα και όχι για μεμονωμένες ελαττωματικές παρτίδες.

Αυτό το στοιχείο είναι που στρέφει τις ελπίδες όλων σε μια μελλοντική αναβάθμιση του iOS. Αν η Apple καταφέρει να διορθώσει το πρόβλημα μέσω ενός update, θα γλιτώσει από έναν τεράστιο πονοκέφαλο ανακλήσεων ή επισκευών.

Τι πρέπει να κάνουν οι χρήστες;

Εφόσον ο θόρυβος δεν συνοδεύεται από υπερθέρμανση ή προβλήματα στη φόρτιση, η λειτουργικότητα της συσκευής δεν επηρεάζεται άμεσα. Οι κάτοχοι των iPhone 17 Pro και Pro Max καλούνται να περιμένουν τις επόμενες εκδόσεις του λογισμικού iOS, όπου ενδέχεται να περιλαμβάνεται αθόρυβα η πολυπόθητη διόρθωση.