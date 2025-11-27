Η Apple ετοιμάζεται να εκθρονίσει τη Samsung μετά από μια δεκαετία

Η μάχη μεταξύ Apple και Samsung για την κυριαρχία στην αγορά των smartphones μοιάζει με διαρκές ντέρμπι. Όμως, σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ του Bloomberg και στοιχεία της Counterpoint Research, το 2025 ίσως είναι η χρονιά που αλλάζει ο βασιλιάς: η Apple αναμένεται να αναδειχθεί ο μεγαλύτερος κατασκευαστής κινητών παγκοσμίως για πρώτη φορά μετά από δέκα και πλέον χρόνια.

Οι δύο εταιρείες βρίσκονται στην κορυφή της τεχνολογικής σκηνής για πάνω από μια δεκαετία, αλλά το πιο πρόσφατο κύμα αναβαθμίσεων και η ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία της σειράς iPhone 17 φαίνεται πως γέρνουν την πλάστιγγα προς το Cupertino.

Η Apple παρουσίασε το iPhone 17 τον περασμένο Σεπτέμβριο, και οι πωλήσεις του εκτοξεύτηκαν σε δύο από τις σημαντικότερες αγορές της: τις ΗΠΑ και την Κίνα. Σύμφωνα με την Counterpoint, η αύξηση οφείλεται σε δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, στις αναβαθμισμένες δυνατότητες της συσκευής, που λειτούργησαν ως ισχυρό δέλεαρ. Και δεύτερον, στο γεγονός ότι πολλοί χρήστες είχαν φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής των συσκευών που απέκτησαν την περίοδο της πανδημίας — μια χρονική στιγμή όπου οι πωλήσεις smartphones είχαν γνωρίσει τεράστια άνοδο.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: η Apple σημείωσε διψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων και στις δύο αγορές, ενώ επιπλέον ωφελήθηκε από τη σχετική αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Παράλληλα, η αποδυνάμωση του δολαρίου έκανε τα iPhone πιο προσιτά σε αναδυόμενες οικονομίες, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυναμική τους.

Η συνολική εικόνα δείχνει πως η Apple βρίσκεται στην καλύτερη θέση των τελευταίων χρόνων για να ξεπεράσει τη Samsung στις συνολικές αποστολές συσκευών. Τα στοιχεία της Counterpoint προβλέπουν ότι οι αποστολές iPhone θα αυξηθούν κατά 10% μέσα στο 2025, ενώ της Samsung μόλις κατά 4,6%. Παράλληλα, η παγκόσμια αγορά smartphones αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 3,3%.

Αν οι εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν, η Apple θα κατακτήσει μερίδιο αγοράς 19,4%, σκαρφαλώνοντας για πρώτη φορά στην κορυφή από το 2011, τη χρονιά που κυκλοφόρησε το iPhone 4s και το Siri έκανε το ντεμπούτο του. Για μια εταιρεία που συχνά κατηγορείται πως δεν αλλάζει αρκετά μεταξύ γενεών, η επιστροφή στην πρώτη θέση μετά από τόσα χρόνια έχει ισχυρό συμβολισμό.

Αυτό που κάνει τις προβλέψεις ακόμη πιο ενδιαφέρουσες είναι ότι η ενδεχόμενη άνοδος της Apple δεν φαίνεται να είναι πρόσκαιρη. Ο αναλυτής της Counterpoint Yang Wang εκτιμά πως η Apple έχει όλα τα εφόδια για να διατηρήσει και να διευρύνει το προβάδισμά της όχι μόνο μέσα στο 2026, αλλά ενδεχομένως και μέχρι το 2029.

Οι λόγοι είναι δύο: η αναμενόμενη είσοδος της Apple στην αγορά των foldables, ένας τομέας όπου η Samsung κυριαρχεί εδώ και χρόνια, και η πιθανή κυκλοφορία του iPhone 17e, ενός πιο οικονομικού μοντέλου που στοχεύει να επεκτείνει τη βάση χρηστών της εταιρείας σε ακόμη μεγαλύτερα τμήματα της αγοράς.

Αν η Apple καταφέρει να φέρει στην αγορά ένα foldable που συνδυάζει την ποιότητα κατασκευής της με την εμπειρία οικοσυστήματος, τότε η Samsung θα έχει για πρώτη φορά σοβαρό ανταγωνιστή σε μια κατηγορία που μέχρι τώρα χρησιμοποιούσε ως ασφαλές προπύργιο.

Πέρα όμως από τις πωλήσεις και τις αναλύσεις, υπάρχει και μια πιο… καθημερινή απόδειξη της ανόδου της Apple, όπως επισημαίνει το συμβολικό αλλά καθόλου ασήμαντο εύρημα από το Ηνωμένο Βασίλειο: σύμφωνα με τη Metropolitan Police, κλέφτες συσκευών επιστρέφουν κλεμμένα Samsung στους ιδιοκτήτες τους, επειδή τα iPhone έχουν μεγαλύτερη μεταπωλητική αξία στην παράνομη αγορά.

Το 2024 καταγράφηκαν 117.211 κλοπές κινητών στο Λονδίνο, 2.000 περισσότερες από το προηγούμενο έτος, και η «προτίμηση» των κλεφτών δείχνει κάτι που οι έρευνες επιβεβαιώνουν: το iPhone έχει τεράστια ζήτηση σε όλες τις πλευρές της αγοράς, νόμιμες και μη.