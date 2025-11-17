Η Apple αλλάζει το παιχνίδι: Δύο κύκλοι κυκλοφορίας iPhone από το 2026

Η Apple ετοιμάζεται να φέρει μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές στο ετήσιο πρόγραμμα κυκλοφορίας iPhone, σύμφωνα με νέες πληροφορίες από το Bloomberg. Η αλλαγή, που αναμένεται να ξεκινήσει το 2026, θα μετατρέψει την παραδοσιακή ετήσια παρουσίαση σε έναν διπλό κύκλο, φέρνοντας περισσότερα μοντέλα στην αγορά μέσα στον ίδιο χρόνο και αναδιαμορφώνοντας το πλάνο παραγωγής, μάρκετινγκ και πωλήσεων της εταιρείας.

Η παραδοσιακή προσέγγιση της Apple ήταν να λανσάρει τα premium μοντέλα iPhone κάθε Σεπτέμβριο, ακολουθούμενα από φθηνότερα ή «SE/e» μοντέλα λίγο αργότερα. Αν και αυτή η στρατηγική είχε αποδοθεί σε συνεχή έσοδα και έντονο ενδιαφέρον των καταναλωτών, δημιούργησε σημαντική πίεση στις ομάδες μηχανικής, μάρκετινγκ και στους προμηθευτές σε όλο τον κόσμο. Η νέα διπλή κυκλοφορία έχει ως στόχο να μειώσει αυτή την πίεση, να εξομαλύνει τα έσοδα και να περιορίσει την εσωτερική ανταγωνιστικότητα ανάμεσα σε premium και οικονομικά μοντέλα.

Σύμφωνα με τον Mark Gurman, οι τρεις πρώτες συσκευές που θα κυκλοφορήσουν το φθινόπωρο του 2026 θα είναι τα iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max και το πολυαναμενόμενο foldable iPhone. Περίπου έξι μήνες αργότερα, θα ακολουθήσουν τα iPhone 18, iPhone 18e και ενδεχομένως ένα ανανεωμένο iPhone Air, ολοκληρώνοντας έτσι τον νέο κύκλο κυκλοφοριών. Η Apple ενδέχεται να συνεχίσει αυτό το μοντέλο και τα επόμενα χρόνια, με έως και πέντε ή έξι νέα μοντέλα να βλέπουν το φως της αγοράς κάθε χρόνο.

Η στρατηγική αυτή θυμίζει την προσέγγιση της Samsung με τα Galaxy S και τα foldable smartphones, όπου η εταιρεία διαχωρίζει τα high-end και τα ειδικά μοντέλα σε διαφορετικούς κύκλους κυκλοφορίας, εξομαλύνοντας τις πωλήσεις και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα. Με τη νέα προσέγγιση, η Apple θα μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τον ανταγωνισμό της Samsung, ειδικά στον χώρο των foldable συσκευών, όπου η ζήτηση αυξάνεται σταδιακά.

Πέρα από τα iPhone, το 2026 προβλέπεται ιδιαίτερα έντονο όσον αφορά τις τεχνολογικές κυκλοφορίες της Apple. Η χρονιά ξεκινά με το iPhone 17e, ένα entry-level iPad με επεξεργαστή A18, και ένα iPad Air με το M4 chip. Νέα MacBook μοντέλα με αναβαθμισμένους επεξεργαστές και ένα νέο smart display είναι επίσης προγραμματισμένα για το ίδιο έτος. Αυτές οι κυκλοφορίες υπογραμμίζουν την τάση της Apple να συνδυάζει ταυτόχρονα ανανέωση hardware και καινοτομία στις φορητές συσκευές.

Η μετάβαση σε διπλή κυκλοφορία iPhone φαίνεται να αποτελεί μια στρατηγική κίνηση για την Apple, που θα εξισορροπήσει την πίεση των ομάδων ανάπτυξης και παραγωγής με τη σταθερή ροή εσόδων. Παράλληλα, η κλιμάκωση των κυκλοφοριών καθιστά πιο εύκολο τον προγραμματισμό προωθητικών ενεργειών και λανσαρισμάτων σε διάφορες αγορές, μειώνοντας ταυτόχρονα τον εσωτερικό ανταγωνισμό μεταξύ των μοντέλων.

Αν επιβεβαιωθεί, αυτή η αλλαγή θα είναι η πιο σημαντική μεταβολή στον τρόπο που η Apple λανσάρει τα iPhone τα τελευταία χρόνια και πιθανώς θα αλλάξει την προσέγγιση της αγοράς προς την εταιρεία.

