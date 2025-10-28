Το iPhone 20 ετοιμάζεται να πει οριστικά αντίο στα φυσικά κουμπιά

Η Apple φαίνεται πως ετοιμάζει μια ριζική αλλαγή για την επόμενη μεγάλη επέτειο του iPhone. Σύμφωνα με νέες διαρροές από την Κίνα, το iPhone 20 – που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027, σηματοδοτώντας τα 20 χρόνια από την παρουσίαση του πρώτου iPhone – θα εγκαταλείψει εντελώς τα παραδοσιακά φυσικά κουμπιά. Αντ’ αυτών, η εταιρεία σκοπεύει να υιοθετήσει πλήρως capacitive “solid-state” πλήκτρα, με απτική ανατροφοδότηση που θα προσομοιώνει την αίσθηση πίεσης.

Οι φήμες για ένα iPhone χωρίς μηχανικά κουμπιά δεν είναι καινούργιες. Από την εποχή του iPhone 7, όταν η Apple αντικατέστησε το φυσικό Home Button με ένα απτικό, έχουν ακουστεί πολλές εικασίες για το πότε η εταιρεία θα κάνει το επόμενο βήμα και θα αφαιρέσει όλα τα κουμπιά από το σώμα της συσκευής. Ωστόσο, μέχρι σήμερα κάθε τέτοιο σχέδιο φαινόταν να καθυστερεί – είτε λόγω τεχνικών περιορισμών είτε για να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπερβολικά ριζικών αλλαγών σε μικρό χρονικό διάστημα.

Το 2027 όμως φαίνεται πως θα είναι η χρονιά που η Apple θα τολμήσει να κάνει αυτό το άλμα. Αν οι πληροφορίες επαληθευτούν, το iPhone 20 θα είναι η πρώτη γενιά iPhone που δεν θα διαθέτει κανένα φυσικό πλήκτρο – ούτε για την ένταση, ούτε για το power, ούτε για το mute switch. Αντί αυτών, οι χρήστες θα αγγίζουν ειδικές επιφάνειες ευαίσθητες στην πίεση, ενσωματωμένες απευθείας στο πλαίσιο της συσκευής.

Οι νέες αυτές επιφάνειες θα αξιοποιούν μια τεχνολογία τοπικής δόνησης, ώστε κάθε “κουμπί” να δίνει διαφορετικό απτικό feedback ανάλογα με τη λειτουργία του. Με άλλα λόγια, η συσκευή θα προσομοιώνει την αίσθηση πίεσης ενός φυσικού κουμπιού, παρόλο που στην πραγματικότητα δεν θα υπάρχει κανένα κινούμενο εξάρτημα. Αυτό όχι μόνο θα ενισχύσει την αίσθηση πολυτέλειας, αλλά και θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα της συσκευής, μειώνοντας την πιθανότητα μηχανικών φθορών ή εισόδου σκόνης και υγρασίας.

Πέρα από το επαναστατικό design, η επερχόμενη σειρά αναμένεται να φέρει και μια σημαντική αναβάθμιση στις κάμερες. Οι φήμες κάνουν λόγο για έναν εντελώς νέο αισθητήρα εικόνας, διαφορετικό από οτιδήποτε έχουμε δει μέχρι τώρα σε iPhone, ο οποίος πιθανότατα θα βελτιώσει δραστικά τη δυναμική περιοχή, την απόδοση σε χαμηλό φωτισμό και τη χρωματική ακρίβεια. Παράλληλα, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η Apple θα συνοδεύσει αυτές τις τεχνολογικές αλλαγές με ένα εκτεταμένο επανασχεδιασμό της συσκευής – κάτι που ταιριάζει απόλυτα με τον εορταστικό χαρακτήρα της επετείου.

Η στρατηγική αυτή θυμίζει την προσέγγιση της εταιρείας το 2017, όταν παρουσίασε το iPhone X για να τιμήσει τη δεκαετία του πρώτου iPhone. Τότε, η Apple είχε καταργήσει το Home Button, εισάγοντας για πρώτη φορά την οθόνη edge-to-edge και το Face ID. Δέκα χρόνια αργότερα, το iPhone 20 φαίνεται πως θα παίξει ανάλογο ρόλο: θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για τον σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα των smartphones της Apple.

