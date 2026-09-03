Η COSMOTE μετονομάζεται επίσημα πλέον σε Telekom

Σύνοψη

Η εμπορική μάρκα του Ομίλου ΟΤΕ αλλάζει επισήμως από COSMOTE TELEKOM σε Telekom, με την κορύφωση της εμπορικής καμπάνιας και της συνολικής μετάβασης να πραγματοποιείται στις 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Τα εγχώρια δίκτυα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας μετονομάζονται πλέον σε Telekom 5G και Telekom Fiber αντίστοιχα, ενώ η ένδειξη δικτύου στις οθόνες των κινητών τηλεφώνων των χρηστών θα αναγράφει στο εξής TELEKOM.GR.

Σημαντικές αναπροσαρμογές πραγματοποιούνται στις καθιερωμένες ψηφιακές υπηρεσίες του ομίλου, καθώς η συνδρομητική τηλεόραση μετονομάζεται σε MagentaTV, η ψηφιακή πλατφόρμα πληρωμών payzy γίνεται Magenta Pay και η κεντρική εφαρμογή διαχείρισης μετατρέπεται σε Telekom App.

Η συγκεκριμένη αλλαγή ταυτότητας δεν προϋποθέτει απολύτως καμία επιπλέον ενέργεια από την πλευρά των υφιστάμενων πελατών, οι οποίοι θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες τους απρόσκοπτα μέσα από το νέο ενοποιημένο ψηφιακό περιβάλλον.

Η εμπορική μάρκα του Ομίλου ΟΤΕ εισέρχεται επίσημα σε μια νέα, πλήρως ανανεωμένη φάση, καθώς η ονομασία COSMOTE TELEKOM δίνει οριστικά τη θέση της στο διεθνώς αναγνωρισμένο brand της Telekom. Η συγκεκριμένη εξέλιξη, η οποία ξεκινά σήμερα και αναμένεται να κορυφωθεί με το λανσάρισμα της κεντρικής καμπάνιας επικοινωνίας στις 8 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτεί την πλήρη εναρμόνιση της ελληνικής θυγατρικής με τη μητρική εταιρεία.

Η επιλογή της χρονικής στιγμής καταδεικνύει την πρόθεση του Ομίλου να ενσωματώσει πλήρως την ελληνική αγορά στο ευρύτερο ευρωπαϊκό οικοσύστημα της εταιρείας, φέρνοντας μαζί της καινοτομία, τεχνολογική πρωτοπορία και διευρυμένες συνέργειες που έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν αναβαθμισμένες ψηφιακές εμπειρίες στους καταναλωτές.

Η μετάβαση στο νέο brand συνοδεύεται από την ευρεία εφαρμογή του εμβληματικού εταιρικού χρώματος Magenta σε κάθε πιθανό σημείο επαφής με τον τελικό καταναλωτή, δημιουργώντας έτσι μια απολύτως ενιαία και συνεκτική εμπειρία χρήσης.

Πιο αναλυτικά, όλα τα φυσικά καταστήματα της COSMOTE ανά την ελληνική επικράτεια θα φέρουν πλέον την ονομασία και τα διακριτικά της Telekom, δημιουργώντας ένα οπτικό περιβάλλον ταυτόσημο με εκείνο που συναντούν οι καταναλωτές στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος. Στον ψηφιακό κόσμο, το επίσημο website της εταιρείας μετονομάζεται σε telekom.gr, οι επίσημες σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλάζουν σε Telekom GR, ενώ η εξαιρετικά δημοφιλής υπηρεσία καρτοκινητής WHAT’S UP by COSMOTE θα συνεχίσει την πορεία της ως WHAT’S UP by Telekom. Επιπρόσθετα, η υπηρεσία COSMOTE Insurance έχει ήδη μετεξελιχθεί σε Magenta Insurance, η COSMOTE TV σε Magenta TV και η υπηρεσία πληρωμών payzy σε Magenta Pay.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Κώστα Νεμπή, η COSMOTE αποτέλεσε ιστορικά τη μάρκα που ανέλαβε το βάρος να συνδέσει την Ελλάδα με την ψηφιακή εποχή, ωστόσο η Telekom είναι εκείνη που αναλαμβάνει πλέον να τη συνδέσει με το μέλλον της ψηφιακής τεχνολογίας και τις τεράστιες δυνατότητες που αναδύονται μέσα από την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η εταιρεία χτίζει μεθοδικά πάνω στην ισχυρή εγχώρια κληρονομιά της, διατηρώντας τα πιο σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα στη χώρα, την τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, ενώ παράλληλα θέτει ως πρωταρχικό στόχο να εξελιχθεί στον κορυφαίο ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό πάροχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τοποθετώντας ταυτόχρονα την Ελλάδα στις κορυφαίες θέσεις της ψηφιακοποίησης στην Ευρώπη.

Πέραν των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, η συνολική αναδιάρθρωση της εμπορικής ταυτότητας επηρεάζει άμεσα και το σύνολο των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ, προκειμένου να υπάρξει πλήρης ταύτιση με τον κεντρικό εταιρικό κορμό. Πιο συγκεκριμένα, η COSMOTE eValue θα λειτουργεί πλέον ως Telekom eValue, η COSMOTE Technical Services μετονομάζεται σε Telekom Technical Services, ενώ η COSMOTE Global Solutions αλλάζει σε Telekom HBS, ακρωνύμιο που μεταφράζεται ως Hellenic Business Solutions. Αντίστοιχες μετονομασίες εφαρμόζονται στην COSMOTE Payments που γίνεται Telekom Payments, στην OTE Academy που μετατρέπεται σε Telekom Academy και στην ΟΤΕ Estate που παίρνει το όνομα Telekom Estate. Όπως διευκρινίζεται, ο σχεδιασμός της εταιρείας προβλέπει ότι μέχρι τις αρχές του 2027 το νέο brand θα έχει υιοθετηθεί οριστικά και από τις εναπομείνασες θυγατρικές του ΟΤΕ.

Παρά τις ριζικές αλλαγές στην εμπορική ονομασία και την οπτική ταυτότητα, η κεντρική φιλοσοφία και η υπόσχεση της εταιρείας προς το κοινό παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με το σλόγκαν «Συνδέουμε τον κόσμο σου», το οποίο βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με το αντίστοιχο παγκόσμιο εταιρικό μήνυμα της Telekom, «Connecting your world».

Η εμβέλεια της Telekom ως διεθνούς εμπορικού σήματος προσδίδει ξεχωριστό ειδικό βάρος σε αυτή τη μετάβαση, καθώς σύμφωνα με τη μελέτη «Brand Finance Global 500», η Telekom αποτελεί σήμερα το πολυτιμότερο brand τηλεπικοινωνιών σε παγκόσμιο επίπεδο, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην Ευρώπη και την ενδέκατη θέση στον κόσμο ανεξαρτήτως βιομηχανικού κλάδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί τη μοναδική ευρωπαϊκή μάρκα που καταφέρνει να εξασφαλίσει μια θέση στην κορυφαία εικοσάδα της σχετικής κατάταξης, πλαισιωμένη από τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Apple, η Microsoft, η Google και η Amazon.