Η eBay απορρίπτει την προσφορά 56 δισ. δολαρίων της GameStop ως «μη αξιόπιστη»

Σύνοψη

Το διοικητικό συμβούλιο της eBay απέρριψε επίσημα και ομόφωνα τη μη δεσμευτική πρόταση εξαγοράς ύψους 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη GameStop.

Ο πρόεδρος της eBay, Paul Pressler, με επιστολή του προς τον CEO της GameStop, Ryan Cohen, χαρακτήρισε την προσφορά «ούτε αξιόπιστη, ούτε ελκυστική».

Το κύριο εμπόδιο ήταν η απουσία ξεκάθαρου σχεδίου χρηματοδότησης, με τον οίκο Moody's να προειδοποιεί ότι το χρέος της νέας οντότητας θα εκτοξευόταν από τα 7 στα 31 δισ. δολάρια.

Σημαντικοί επενδυτές, όπως ο Michael Burry, αντέδρασαν αρνητικά, ενώ η αγορά αμφισβήτησε εξαρχής την ικανότητα μιας εταιρείας των 12 δισ. (GameStop) να εξαγοράσει έναν κολοσσό 46 δισ. δολαρίων.

Η απόφαση διασφαλίζει τη σταθερότητα της πλατφόρμας της eBay, αποτρέποντας αναταράξεις που θα επηρέαζαν εκατομμύρια χρήστες.

Η eBay έβαλε επίσημα τέλος σε μια από τις πιο απροσδόκητες και αμφιλεγόμενες απόπειρες εταιρικής εξαγοράς της χρονιάς. Το διοικητικό συμβούλιο του παγκόσμιου κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου ανακοίνωσε την οριστική απόρριψη της μη δεσμευτικής προσφοράς, ύψους 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από την αλυσίδα λιανικής πώλησης βιντεοπαιχνιδιών GameStop, βάζοντας φρένο στις φιλοδοξίες του διευθύνοντος συμβούλου της, Ryan Cohen.

Η eBay απέρριψε την πρόταση της GameStop με το σκεπτικό ότι είναι «ούτε αξιόπιστη, ούτε ελκυστική». Η απόφαση βασίστηκε στην αδυναμία της GameStop να εξασφαλίσει δεσμευτική χρηματοδότηση, στον τεράστιο κίνδυνο αύξησης του χρέους της eBay στα 31 δισ. δολάρια και στην πεποίθηση του διοικητικού της συμβουλίου ότι η ανεξάρτητη στρατηγική της πλατφόρμας προσφέρει ανώτερη και πιο σταθερή αξία στους μετόχους.

Τα οικονομικά δεδομένα και το πρόβλημα του μεγέθους

Η προσφορά της GameStop προέβλεπε την εξαγορά έναντι 125 δολαρίων ανά μετοχή της eBay — ένα premium της τάξης του 46% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις αρχές Φεβρουαρίου 2026. Η πρόταση δομήθηκε με καταβολή 50% σε μετρητά και 50% σε μετοχές της GameStop. Ωστόσο, η μαθηματική εξίσωση εξαρχής προβλημάτισε τους αναλυτές της Wall Street.

Η GameStop είναι μια εταιρεία με χρηματιστηριακή αξία περίπου 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η eBay αποτιμάται σχεδόν στα 46 δισεκατομμύρια δολάρια. Το σχέδιο του Ryan Cohen βασιζόταν στη χρήση των διαθέσιμων μετρητών της εταιρείας του (περίπου 9,4 δισ. δολάρια), συνδυαστικά με εξωτερική χρηματοδότηση ύψους 20 δισ. δολαρίων μέσω μιας επιστολής πρόθεσης από την TD Securities. Αυτή η επιστολή, ωστόσο, δεν είχε δεσμευτικό χαρακτήρα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον έντονης ανασφάλειας. Οι οίκοι αξιολόγησης, με προεξάρχουσα τη Moody's, χαρακτήρισαν την πιθανή συμφωνία "credit-negative", επισημαίνοντας πως μια τέτοια συγχώνευση θα διόγκωνε το χρέος της eBay από τα 7 δισ. στα 31 δισ. δολάρια.

Η ανησυχία για αυτή τη δανειακή επιβάρυνση οδήγησε κορυφαίους επενδυτές σε άμεσες αντιδράσεις. Ο Michael Burry, γνωστός επενδυτής και πρώην διαχειριστής hedge fund, ανακοίνωσε την πλήρη ρευστοποίηση των μετοχών που κατείχε στη GameStop, υπογραμμίζοντας τους τεράστιους κινδύνους που ενέχει η ανάληψη ενός τόσο μεγάλου χρέους.

Οι 5 λόγοι της απόρριψης από τον Paul Pressler

Στην επίσημη επιστολή του προς τον Ryan Cohen, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της eBay, Paul Pressler, ήταν κατηγορηματικός. Το διοικητικό συμβούλιο επικαλέστηκε πέντε συγκεκριμένους άξονες για την απόρριψη της συμφωνίας:

Αυτόνομες Προοπτικές της eBay: Με έναν ακαθάριστο όγκο εμπορευμάτων (GMV) που άγγιξε τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, η eBay θεωρεί ότι διαθέτει ισχυρή, κερδοφόρα πορεία. Αβεβαιότητα Χρηματοδότησης: Η απουσία απόλυτα δεσμευτικών κεφαλαίων από την πλευρά της GameStop καθιστούσε το deal εξαιρετικά επισφαλές. Αντίκτυπος στη Μακροπρόθεσμη Ανάπτυξη: Η εξυπηρέτηση ενός τεράστιου χρέους θα αποστράγγιζε πόρους από την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην πλατφόρμα. Λειτουργικοί Κίνδυνοι και Δομή Ηγεσίας: Το επιχειρηματικό μοντέλο της GameStop, που εστιάζει στη φυσική λιανική και τα συλλεκτικά είδη, απέχει παρασάγγας από το αμιγώς ψηφιακό, παγκόσμιο marketplace της eBay. Εταιρική Διακυβέρνηση της GameStop: Προβληματισμοί γύρω από τον τρόπο διοίκησης και τα κίνητρα των στελεχών της GameStop, ιδίως μετά τις πρόσφατες, αμήχανες τηλεοπτικές εμφανίσεις του Cohen.

Χαρακτηριστική ήταν η αδυναμία του ίδιου του Ryan Cohen να πείσει τις αγορές. Σε συνέντευξή του στο δίκτυο CNBC, ο CEO της GameStop κλήθηκε να εξηγήσει ακριβώς πώς θα χρηματοδοτηθεί η εξαγορά. Οι αμήχανες σιωπές του και η γενικόλογη απάντηση «είναι στο website μας, μισά μετρητά, μισά μετοχές», ενίσχυσαν το κλίμα δυσπιστίας και επιβεβαίωσαν τους φόβους του διοικητικού συμβουλίου της eBay.

Η στάση των θεσμικών επενδυτών και το φαινόμενο των meme stocks

Η GameStop αποτελεί το κατεξοχήν σύμβολο της επανάστασης των "meme stocks" από το 2021. Ο Ryan Cohen, ο οποίος έχτισε τη φήμη του ως ο ήρωας των μικροεπενδυτών που τα έβαλαν με τα μεγάλα hedge funds, προσπάθησε να αξιοποιήσει αυτό το αφήγημα για να γιγαντώσει την εταιρεία του. Ωστόσο, η Wall Street δεν διοικείται αποκλειστικά από τον ενθουσιασμό του Reddit.

Θεσμικοί επενδυτές όπως η Smead Capital Management, η οποία κατέχει περίπου 1,5 εκατομμύριο μετοχές της eBay, αντιτάχθηκαν δημόσια στην εξαγορά. Ο επικεφαλής επενδύσεων της εταιρείας, Bill Smead, χαρακτήρισε την eBay ως «το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για τα μεταχειρισμένα είδη», τονίζοντας ότι η εταιρεία δεν έχει απολύτως καμία ανάγκη να παραχωρήσει τον έλεγχό της για να συνεχίσει να αναπτύσσεται.

Με τη ματιά του Techgear

Η προσπάθεια της GameStop ήταν καταδικασμένη να αποτύχει εξαρχής, από τη στιγμή που ζούμε στην εποχή της αυστηρής τεχνολογικής εξειδίκευσης και των AI-driven αλγορίθμων πώλησης. Το να προσπαθεί μια παραδοσιακή αλυσίδα λιανικής, της οποίας η μετοχική αξία φούσκωσε απότομα λόγω viral συμπεριφορών στο διαδίκτυο, να απορροφήσει μια αυστηρά ψηφιακή υποδομή logistics και C2C πωλήσεων επιπέδου eBay, αποτελεί δείγμα επιχειρηματικής ύβρεως.

Το διοικητικό συμβούλιο της eBay ενήργησε ως ασπίδα προστασίας όχι μόνο για τους θεσμικούς μετόχους της, αλλά και για την ίδια την αρχιτεκτονική του παγκόσμιου ηλεκτρονικού εμπορίου. Μια εταιρεία τεχνολογίας δεν μπορεί να θυσιάσει το R&D της για να εξυπηρετεί τα χρέη ενός φυσικού δικτύου καταστημάτων. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί τη νίκη των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών απέναντι στην κερδοσκοπία των εντυπώσεων και διατηρεί την eBay σε τροχιά ισχυρής, βιώσιμης ανάπτυξης. Η GameStop, από την άλλη, ίσως χρειαστεί να αναζητήσει το επόμενο «σωσίβιο» της σε πολύ πιο ρηχά νερά.

