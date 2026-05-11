Στα χέρια της BlackStone η Skroutz έναντι 635 εκατ. ευρώ!

Σύνοψη

Η Blackstone εξαγοράζει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ελληνικής πλατφόρμας Skroutz από το CVC Capital Partners Fund VII.

Το συνολικό ύψος της αποτίμησης της εταιρείας (valuation) εκτιμάται στα 635 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού.

Οι ιδρυτές της πλατφόρμας διατηρούν ενεργό ρόλο και ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο, με τον Γιώργο Χατζηγεωργίου να παραμένει στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO).

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026, υπό την αίρεση της έγκρισης από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Το στρατηγικό πλάνο περιλαμβάνει την περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών (logistics, fintech, retail media) και την ισχυροποίηση της παρουσίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρος).

Η αμερικανική επενδυτική εταιρεία Blackstone προχώρησε σε οριστική συμφωνία για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ελληνικής πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Skroutz από το CVC Capital Partners Fund VII. Το τίμημα της συναλλαγής τοποθετεί τη συνολική αποτίμηση της Skroutz στα 635 εκατομμύρια ευρώ (μαζί με τον δανεισμό), με την πλήρη ολοκλήρωση να αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Η ανακοίνωση της εξαγοράς επιβεβαιώνει την αλλαγή σελίδας για το μεγαλύτερο marketplace της χώρας. Το CVC Capital Partners, το οποίο τα τελευταία χρόνια είχε εισέλθει δυναμικά στην ελληνική αγορά επενδύοντας σε διάφορους κλάδους, πωλεί το μερίδιό του (που κυμαινόταν κοντά στο 45-50%). Η Blackstone, όντας ο μεγαλύτερος διαχειριστής εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως με κεφάλαια υπό διαχείριση (AUM) που υπερβαίνουν το 1,3 τρισ. δολάρια, εντάσσει πλέον τη Skroutz στο χαρτοφυλάκιό της, εδραιώνοντας την παρουσία της στην ψηφιακή οικονομία της ευρύτερης περιοχής.

Η διοικητική δομή και η θέση των ιδρυτών

Βάσει των όρων της συμφωνίας, οι ιδρυτές της Skroutz θα διαθέσουν ένα μέρος του μετοχικού τους μεριδίου, ωστόσο διατηρούν σημαντικό ποσοστό και τον πλήρη λειτουργικό έλεγχο της εταιρείας. Ο Γιώργος Χατζηγεωργίου παραμένει ακλόνητος στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO).

Η διατήρηση της υφιστάμενης ηγετικής ομάδας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διασφάλιση της συνέχειας του στρατηγικού οράματος. Η Blackstone συνήθως επιλέγει ώριμες πλατφόρμες υψηλής κλιμάκωσης όπου η ήδη επιτυχημένη διοίκηση συνεχίζει να «τρέχει» την καθημερινή λειτουργία, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την κεφαλαιακή επάρκεια του νέου βασικού μετόχου για περαιτέρω επέκταση.

Οικοσύστημα υπηρεσιών και επέκταση στο εξωτερικό

Σήμερα, η Skroutz εξυπηρετεί 2,5 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, προσφέροντας περισσότερα από 26 εκατομμύρια προϊόντα από 9.000 συνεργαζόμενους εμπόρους. Διαθέτει ιδιόκτητο δίκτυο logistics (last-mile delivery), κέντρα εκπλήρωσης παραγγελιών (fulfillment), αδειοδοτημένες fintech υπηρεσίες και τμήμα retail media.

Η μεταμόρφωση της Skroutz από μια απλή μηχανή σύγκρισης τιμών (το 2005) στο απόλυτο κυρίαρχο οικοσύστημα e-commerce της Ελλάδας αποτελεί τον βασικό άξονα της υψηλής αποτίμησής της. Τα τελευταία έτη, το επιχειρηματικό μοντέλο εξελίχθηκε ραγδαία. Η δημιουργία του δικού της δικτύου courier εξάλειψε μεγάλο μέρος των καθυστερήσεων στις παραδόσεις που μάστιζαν την εγχώρια αγορά. Παράλληλα, η εταιρεία έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της εκτός των ελληνικών συνόρων, αποκτώντας παρουσία στην Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Το επενδυτικό κλίμα και η τοποθέτηση της Blackstone

Η στόχευση της Blackstone στο ελληνικό ηλεκτρονικό εμπόριο βασίζεται στο περιθώριο ανάπτυξης της αγοράς. Η διείσδυση του e-commerce στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη παραμένει χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Δυτικής Ευρώπης, δημιουργώντας ευκαιρίες για κερδοφορία και κλιμάκωση.

Όπως δήλωσε ο Alexander Walsh, Senior Managing Director της Blackstone, η επένδυση αντανακλά την εμπιστοσύνη του ομίλου στις πλατφόρμες online αγορών. Ο μέσος όρος αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα διατηρείται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθιστώντας την κατανάλωση και τις ψηφιακές αγορές ισχυρό επενδυτικό στόχο. Η Blackstone δεν είναι άγνωστη στην ελληνική αγορά, καθώς κατέχει την Hotel Investment Partners (ξενοδοχειακές μονάδες) και συμμετέχει στη Fraport Greece. Η μετάβασή της, όμως, στον τεχνολογικό τομέα της χώρας καταδεικνύει την ωρίμανση του εγχώριου ψηφιακού οικοσυστήματος.

