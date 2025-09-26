Η ΕΕ απαντά στην Apple: «Καμία πρόθεση κατάργησης του Digital Markets Act»

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Apple για το μέλλον του Digital Markets Act (DMA) συνεχίζεται, με τις Βρυξέλλες να στέλνουν σαφές μήνυμα: ο νόμος δεν πρόκειται να αποσυρθεί. Η νομοθεσία, που τέθηκε σε ισχύ το 2022, αποτελεί κεντρικό εργαλείο της ΕΕ για τον περιορισμό της κυριαρχίας των τεχνολογικών κολοσσών και τη διασφάλιση ισότιμου ανταγωνισμού στην ψηφιακή αγορά.

Η αντίδραση προήλθε από τον Thomas Regnier, εκπρόσωπο για θέματα ψηφιακής πολιτικής της Κομισιόν, ο οποίος απάντησε δημόσια στην ανοιχτή επιστολή της Apple σχετικά με τις επιπτώσεις του DMA στους Ευρωπαίους χρήστες. «Η Apple αμφισβητεί κάθε πτυχή του DMA από την πρώτη στιγμή που εφαρμόστηκε», τόνισε ο Regnier, διευκρινίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «δεν έχει καμία πρόθεση να ξηλώσει» τη νομοθεσία.

Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία, που χαρακτηρίζεται ως ορόσημο στη ρύθμιση των ψηφιακών αγορών, ήρθε ως απάντηση στη διαρκή ενίσχυση της ισχύος των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Στόχος της είναι να περιορίσει πρακτικές που θεωρούνται καταχρηστικές και να δώσει περισσότερο χώρο σε μικρότερους παίκτες να ανταγωνιστούν δίκαια.

Η Apple βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης εδώ και καιρό. Οι κανόνες του App Store, τα ζητήματα διαλειτουργικότητας μεταξύ συσκευών και οι επιλογές browser έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο των Ευρωπαίων ρυθμιστών. Μάλιστα, στις αρχές του 2025 η Κομισιόν επέβαλε στην εταιρεία πρόστιμο ύψους περίπου 570 εκατομμυρίων δολαρίων για αντιανταγωνιστικές πρακτικές, απόφαση την οποία η Apple έχει ήδη προσβάλει.

Παράλληλα, αυτό το καλοκαίρι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για τον DMA, δίνοντας προθεσμία έως τις 24 Σεπτεμβρίου για την κατάθεση απόψεων. Η Apple συμμετείχε επισήμως με σχετική υποβολή, αλλά επέλεξε και να δημοσιεύσει κείμενο στο εταιρικό της blog, στο οποίο καταγγέλλει τον τρόπο εφαρμογής του νόμου.

Στην ανάρτηση αυτή, η εταιρεία υποστηρίζει ότι «έχει καταστεί σαφές πως ο DMA οδηγεί σε χειρότερη εμπειρία για τους χρήστες Apple στην ΕΕ». Σύμφωνα με την Apple, η νέα πραγματικότητα αυξάνει τους κινδύνους για απάτες, διευκολύνει τη διάδοση επιβλαβών εφαρμογών και αποδυναμώνει τα επίπεδα ασφαλείας που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Για τον λόγο αυτό, καλεί τις ρυθμιστικές αρχές «να εξετάσουν προσεκτικότερα» τις επιπτώσεις του DMA στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Η κόντρα γύρω από τον DMA και τα πρόστιμα που συνοδεύουν την εφαρμογή του δεν περιορίζεται, ωστόσο, στο εσωτερικό της Ευρώπης. Έχει εξελιχθεί σε σημείο τριβής και στο πολιτικό πεδίο, ιδίως σε σχέση με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump έχει ήδη εκφράσει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για τις βαριές κυρώσεις που επιβάλλονται σε αμερικανικές εταιρείες, ενώ δημοσιεύματα όπως αυτό της Wall Street Journal αφήνουν να εννοηθεί ότι οι Βρυξέλλες χρησιμοποιούν τα πρόστιμα ως διαπραγματευτικό χαρτί στις συζητήσεις για το εμπόριο.

Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντως, παραμένει αμετακίνητη. Ο Digital Markets Act θεωρείται θεμελιώδες εργαλείο για την ψηφιακή στρατηγική της Ένωσης και η Κομισιόν δείχνει αποφασισμένη να τον εφαρμόσει πλήρως, ανεξάρτητα από τις πιέσεις των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας ή τις διεθνείς αντιδράσεις. Για την Apple, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσει να προσαρμόζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ώστε να συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις, ακόμα κι αν υποστηρίζει ότι αυτό υποβαθμίζει την εμπειρία των χρηστών της.

