Η Ευρώπη μηδενίζει τους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επίσημα την κατάργηση των δασμών σε βιομηχανικά προϊόντα που εισάγονται από τις ΗΠΑ, μια απόφαση που εκτιμάται ότι θα εξοικονομήσει πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ για τη βιομηχανία της ΕΕ. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης συμφωνίας που επιτεύχθηκε με την Ουάσινγκτον και αποτελεί ξεκάθαρο μήνυμα χαλάρωσης στις εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Η συμφωνία οικοδομήθηκε μετά την πολιτική συνάντηση κορυφής στο Turnberry μεταξύ του Donald Trump και της Ursula von der Leyen. Το αποτέλεσμα ήταν μια κοινή διακήρυξη που περιλαμβάνει σειρά μέτρων με αναδρομική ισχύ από την 1η Αυγούστου, τα οποία στοχεύουν στη διευκόλυνση των εμπορικών ροών και στη μείωση των εμποδίων που ταλάνιζαν τις σχέσεις ΕΕ–ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια.

Το άμεσο όφελος για την αυτοκινητοβιομηχανία

Από τα δύο νομοθετικά κείμενα που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – το ένα αφορά τον αγροδιατροφικό τομέα και το άλλο τα βιομηχανικά προϊόντα – εκείνο που ξεχωρίζει είναι η πλήρης κατάργηση των δασμών σε όλες τις κατηγορίες βιομηχανικών αγαθών από τις ΗΠΑ, από μηχανήματα και χημικά μέχρι πλαστικά.

Ωστόσο, ο κλάδος που φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο και πιο άμεσα είναι αυτός της αυτοκινητοβιομηχανίας. Από την 1η Αυγούστου, οι δασμοί που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα μειώθηκαν από το 27,5% στο 15%, μια αλλαγή που ισχύει επίσης και για τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μόνο από αυτή τη μείωση τα ευρωπαϊκά εργοστάσια θα εξοικονομήσουν πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ, αυξάνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά τους στην αμερικανική αγορά.

Για έναν τομέα που δοκιμάζεται από αστάθεια και συνεχείς προκλήσεις, η εξέλιξη αυτή προσφέρει ένα ουσιαστικό περιθώριο ανακούφισης. Η μείωση του κόστους ενδέχεται να επιτρέψει στους ευρωπαίους κατασκευαστές να επενδύσουν περισσότερο στην καινοτομία, την πράσινη μετάβαση και την προσαρμογή στις αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Ένα βήμα προς πιο ισορροπημένες σχέσεις

Η κίνηση της Επιτροπής δεν είναι μεμονωμένη αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διμερών συμφωνιών που επιδιώκουν την αποκατάσταση ισορροπίας στις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Τα τελευταία χρόνια, οι δύο πλευρές βρέθηκαν σε αντιπαραθέσεις που οδήγησαν σε εμπορικούς πολέμους και επιβολή εκατέρωθεν δασμών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Trump.

Με την παρούσα συμφωνία, Ευρώπη και Αμερική δείχνουν πρόθεση να αφήσουν πίσω τις εμπορικές εντάσεις και να ενισχύσουν τη συνεργασία. Παράλληλα, προβλέπεται και ρήτρα ασφαλείας: η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να ανακαλέσει τις παραχωρήσεις σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους ή εάν οι εισαγωγές αποδειχθούν επιζήμιες για τη βιομηχανία της Γηραιάς Ηπείρου.

Το δημοσιονομικό αποτύπωμα

Η απώλεια τελωνειακών εσόδων για την ΕΕ δεν είναι αμελητέα. Το 2024, τα έσοδα από δασμούς μειώθηκαν κατά 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ, αφήνοντας καθαρό αντίκτυπο περίπου 3,4 δισεκατομμυρίων στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Ωστόσο, η Επιτροπή εκτιμά ότι τα οφέλη για τη βιομηχανία και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αντισταθμίζουν αυτή την απώλεια.

Ενδεικτικά, μόνο στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, η μείωση των δασμών από τις ΗΠΑ οδήγησε σε εξοικονόμηση περίπου μισού δισεκατομμυρίου ευρώ μέσα σε έναν μόλις μήνα. Ένα ποσό που σε περίοδο πιέσεων και αβεβαιότητας μπορεί να κάνει τη διαφορά για επιχειρήσεις που παλεύουν να διατηρήσουν μερίδια αγοράς.

Προοπτικές για το μέλλον

Η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα για την ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας σε τομείς καίριους για την οικονομία. Αν η συνεργασία συνεχιστεί και οι δύο πλευρές τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, οι προοπτικές δείχνουν θετικές για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, η οποία μπορεί να αξιοποιήσει το άνοιγμα της αμερικανικής αγοράς για να στηρίξει την παραγωγή και την απασχόληση.

Η ουσία είναι ότι με τον μηδενισμό των δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, η Ευρώπη στέλνει το μήνυμα πως επιλέγει τον δρόμο της συνεργασίας και όχι της αντιπαράθεσης. Και για τις επιχειρήσεις, αυτό μεταφράζεται σε νέες ευκαιρίες, μεγαλύτερη σταθερότητα και σημαντική οικονομική ανάσα.

