Η Γερμανία εγκαινιάζει το πρώτο κάθετο πλωτό φωτοβολταϊκό σύστημα στον κόσμο

Στη Βαυαρία, στην περιοχή του Starnberg, ένα μικρό τεχνητό υδάτινο σώμα έγινε το σκηνικό για μια παγκόσμια πρωτιά στην καθαρή ενέργεια. Η γερμανική εταιρεία SINN Power, γνωστή για τις καινοτομίες της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία το πρώτο πλωτό φωτοβολταϊκό σύστημα στον κόσμο με κάθετα τοποθετημένα πάνελ.

Η εγκατάσταση έχει συνολική ισχύ 1,87 μεγαβάτ και αναμένεται να παράγει ετησίως περίπου 2 γιγαβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας – αρκετές για να καλύψουν τις ανάγκες εκατοντάδων νοικοκυριών. Και όλα αυτά καταλαμβάνοντας λιγότερο από το 5% της επιφάνειας της λίμνης, σε πλήρη συμμόρφωση με τη γερμανική νομοθεσία που επιτρέπει έως 15% κάλυψη επιφανείας υδάτων για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Ήδη σχεδιάζεται η προσθήκη ενός δεύτερου τμήματος ισχύος 1,7 MW, το οποίο, ακόμα και μετά την ολοκλήρωσή του, θα κρατήσει τη συνολική κάλυψη κάτω από το 10%.

Η καρδιά της καινοτομίας βρίσκεται στην τεχνολογία Skipp-Float, ένα κατοχυρωμένο σύστημα της SINN Power που επιτρέπει τη μοναδική κάθετη διάταξη των φωτοβολταϊκών πάνελ. Σε αντίθεση με τα συμβατικά πλωτά πάρκα όπου τα πάνελ είναι τοποθετημένα οριζόντια, το Skipp-Float ακολουθεί έναν ανατολικοδυτικό προσανατολισμό. Ανάμεσα στις κάθετες σειρές υπάρχουν διαδρόμοι νερού πλάτους τεσσάρων μέτρων, οι οποίοι διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα και την αντανάκλαση του φωτός. Έτσι, το σύστημα μπορεί να συλλέγει ηλιακή ενέργεια πιο ομοιόμορφα μέσα στην ημέρα, επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση τόσο τις πρωινές όσο και τις απογευματινές ώρες, όπου τα περισσότερα φωτοβολταϊκά παρουσιάζουν πτώση παραγωγής.

Η υποστήριξη της πλωτής κατασκευής βασίζεται σε ειδικά στοιχεία που λειτουργούν σαν καρίνα πλοίου, βυθισμένα σε βάθος 1,6 μέτρων. Αυτά επιτρέπουν στο σύστημα να προσαρμόζεται στις κινήσεις του νερού και στις ριπές του ανέμου χωρίς να χάνει τη σταθερότητά του. Η παραγόμενη ενέργεια μεταφέρεται στο δίκτυο μέσω πλωτών καλωδίων που συνδέονται με επίγειο σταθμό, περιορίζοντας στο ελάχιστο την παρέμβαση στο οικοσύστημα της λίμνης.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του project, Gottfried Jais, η εγκατάσταση έχει ήδη μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο κατά 60%, ενώ στόχος είναι να φτάσει το 70% μετά τη φάση πλήρους βελτιστοποίησης. Πέρα όμως από τα ενεργειακά οφέλη, το project φαίνεται να έχει θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα: τα πρώτα στοιχεία από την περιβαλλοντική παρακολούθηση δείχνουν βελτίωση της ποιότητας του νερού και δημιουργία νέων μικρο-οικοτόπων για ψάρια και υδρόβια πουλιά.

Η τελετή εγκαινίων συγκέντρωσε ισχυρή πολιτική παρουσία, με τον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας Markus Söder και τον CEO της Bayernwerk, Egon Westphal, να παρευρίσκονται, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο θεσμικό ενδιαφέρον για τέτοιου είδους τεχνολογίες. Η SINN Power σχεδιάζει ήδη την εμπορική αξιοποίηση της λύσης σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, αλλά και σε τεχνητές δεξαμενές με ελάχιστο βάθος 1,6 μέτρων. Παράλληλα, το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να πληροί και τις τεχνικές προδιαγραφές για υπεράκτιες εγκαταστάσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για χρήση σε ανοιχτές θαλάσσιες περιοχές.

Οι κάθετες πλωτές διατάξεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη νέα γενιά φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων – μικρότερες σε έκταση, πιο ευέλικτες, και με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

[source]