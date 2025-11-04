Η Γερμανία παρουσιάζει το πρώτο της πολεμικό πλοίο με laser 20 kW

Η ιδέα ενός όπλου laser που «καίει» drones και μικρά σκάφη ακούγεται σαν σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά στη Γερμανία είναι ήδη πραγματικότητα. Ένα νέο οπλικό σύστημα laser ισχύος 20 κιλοβάτ, αποτέλεσμα κοινής ανάπτυξης των Rheinmetall και MBDA Germany, παραδόθηκε επισήμως στις γερμανικές αρχές και μεταφέρθηκε στο Laser Competence Center του Technical Center for Weapons and Ammunition (WTD 91) στο Meppen για περαιτέρω δοκιμές.

Το συγκεκριμένο όπλο δεν είναι θεωρητικό πείραμα αλλά λειτουργικό πρωτότυπο, το οποίο πέρασε έναν ολόκληρο χρόνο δοκιμών στη θάλασσα. Το σύστημα είχε εγκατασταθεί στη φρεγάτα SACHSEN του γερμανικού ναυτικού, όπου πραγματοποίησε πάνω από εκατό δοκιμαστικές βολές σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες. Σύμφωνα με τους μηχανικούς, οι δοκιμές αυτές απέδειξαν τη σταθερότητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία του συστήματος, ειδικά απέναντι σε μη συνεργατικούς στόχους, όπως drones ή κινούμενα αντικείμενα που δεν φέρουν αναγνωριστικά σήματα.

Μετά την επιτυχή θαλάσσια φάση, το σύστημα μεταφέρθηκε στο Meppen για χερσαίες αξιολογήσεις. Οι νέες δοκιμές θα επικεντρωθούν στην προσαρμογή του laser σε διαφορετικά περιβάλλοντα μάχης και στην προετοιμασία για επιχειρησιακή ένταξη, η οποία –εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα– αναμένεται γύρω στο 2029.

Το πρωτότυπο όπλο έχει ονομαστική ισχύ 20 KW, ένα επίπεδο αρκετό για να καταρρίψει μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs) ή να ακινητοποιήσει ελαφρά ταχύπλοα σκάφη. Η λειτουργία του βασίζεται στη συγκέντρωση μιας δέσμης ενέργειας πάνω σε κρίσιμα ηλεκτρομηχανικά ή δομικά σημεία του στόχου, μέχρι να προκληθεί μηχανική αστοχία ή απώλεια ελέγχου. Με απλά λόγια, το laser «ψήνει» τον στόχο μέχρι να τον καταστήσει άχρηστο.

Το εντυπωσιακό είναι ότι η αρχιτεκτονική του συστήματος έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη μελλοντική επεκτασιμότητα. Οι κατασκευαστές αναφέρουν πως οι επόμενες εκδόσεις θα μπορούσαν να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 100 κιλοβάτ, επιτρέποντας την αντιμετώπιση πιο ανθεκτικών ή ταχύτερων απειλών, όπως μεγάλα drones ή επερχόμενα βλήματα. Αυτή η δυνατότητα «αναβάθμισης» κάνει το σύστημα ένα ευέλικτο εργαλείο για τις ανάγκες άμυνας των επόμενων δεκαετιών.

Το laser είναι πλήρως ενσωματωμένο μέσα σε ένα αυτόνομο κοντέινερ που περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους υποδομές: τις πηγές ενέργειας, τα οπτικά συστήματα, τον μηχανισμό στόχευσης και όλα τα υποσυστήματα ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εγκατασταθεί σε πλοία, οχήματα ή χερσαίες βάσεις χωρίς ιδιαίτερες τροποποιήσεις, καθιστώντας το εξαιρετικά ευέλικτο.

Στο πλαίσιο της βιομηχανικής ευθύνης, η MBDA Germany έχει αναλάβει τα συστήματα εντοπισμού και παρακολούθησης στόχων, την κονσόλα ελέγχου και τη διασύνδεση με τα δίκτυα command and control. Από την άλλη, η Rheinmetall είναι υπεύθυνη για τη μηχανική και ηλεκτρική ολοκλήρωση του κοντέινερ, τον μηχανισμό καθοδήγησης της δέσμης και φυσικά για την ίδια την πηγή του υψηλής ενέργειας laser.

Η ενσωμάτωση του συστήματος πάνω στη φρεγάτα SACHSEN αποτέλεσε ένα καθοριστικό βήμα, καθώς έδειξε πως ένα τέτοιο όπλο μπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα ακόμη και σε συνθήκες έντονης κίνησης, δονήσεων και μεταβαλλόμενων καιρικών παραμέτρων. Οι ναυτικές δοκιμές λειτούργησαν ως πεδίο επαλήθευσης για την ικανότητα παρακολούθησης και καθοδήγησης της ακτίνας σε πραγματικό χρόνο, με στόχους που κινούνται γρήγορα ή αλλάζουν κατεύθυνση.

Παρά την εντυπωσιακή τεχνολογία, οι κατασκευάστριες εταιρείες επισημαίνουν ότι το λέιζερ δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τα συμβατικά όπλα, αλλά να τα συμπληρώσει. Η μεγάλη του αξία βρίσκεται στο χαμηλό κόστος ανά εμπλοκή, κάθε «βολή» κοστίζει ελάχιστα σε σύγκριση με έναν πύραυλο, και στην ακρίβεια πλήγματος, καθιστώντας το ιδανικό εργαλείο για την εξουδετέρωση σμηνών drones ή μικρών απειλών σε κοντινή απόσταση.

Επιπλέον, το project αποτελεί επίδειξη της προόδου της γερμανικής βιομηχανίας στους τομείς των οπτικών και αισθητήρων. Οι τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν επιτρέπουν στον αισθητήρα να εντοπίζει και να παρακολουθεί εξαιρετικά μικρούς ή πολύπλοκους στόχους, ακόμη και σε περιβάλλοντα με παρεμβολές ή κακές καιρικές συνθήκες.

[source]