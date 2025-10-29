Η Google επενδύει σε «καθαρό» φυσικό αέριο με εργοστάσιο που δεσμεύει το 90% του CO2

Η Google κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση της αποανθρακοποίησης, υποστηρίζοντας την κατασκευή ενός πρωτοποριακού σταθμού παραγωγής ενέργειας φυσικού αερίου που υπόσχεται να αιχμαλωτίζει σχεδόν όλο το παραγόμενο διοξείδιο του άνθρακα.

Το εργοστάσιο, με την ονομασία Broadwing Energy, θα έχει ισχύ 400 MW και θα ανεγερθεί στο Decatur του Illinois, αποτελώντας το πρώτο παράδειγμα παγκοσμίως συνεργασίας ανάμεσα σε έναν τεχνολογικό κολοσσό και μια εταιρεία παραγωγής ενέργειας με τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS).

Η εταιρεία, η οποία έχει δεσμευθεί να λειτουργεί με μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2030, επιδιώκει με το Broadwing Energy να εξασφαλίσει στα data centers της αξιόπιστη και ταυτόχρονα χαμηλών εκπομπών ενέργεια. Η σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου παραμένει κρίσιμη, ιδιαίτερα όταν η παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές όπως ο άνεμος και ο ήλιος είναι μεταβλητή.

Το μοντέλο αυτό βασίζεται σε μια ισορροπία: χρήση φυσικού αερίου για συνεχή παροχή ηλεκτρισμού, αλλά με ταυτόχρονη δέσμευση του 90% των εκπομπών CO2 πριν αυτές φτάσουν στην ατμόσφαιρα.

Το project αναπτύσσεται σε συνεργασία με την Low Carbon Infrastructure (LCI), θυγατρική της ISquared Capital, η οποία θα συνεισφέρει τόσο στη μηχανική υλοποίηση όσο και στη χρηματοδότηση. Το εργοστάσιο θα εγκατασταθεί μέσα σε έναν βιομηχανικό χώρο της Archer Daniels Midland (ADM), η οποία ήδη διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για την αποθήκευση CO2.

Εδώ και χρόνια, η ADM χρησιμοποιεί φρεάτια εγκεκριμένα από την Environmental Protection Agency (EPA) για την έγχυση διοξειδίου του άνθρακα σε βάθος άνω των 1,6 χιλιομέτρων. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί αυτής της περιοχής θεωρούνται εξαιρετικά σταθεροί και στεγανοί, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για μόνιμη αποθήκευση του άνθρακα χωρίς κίνδυνο διαρροής.

Στην πράξη, η εγκατάσταση θα δεσμεύει το CO2 που παράγεται από την καύση φυσικού αερίου και θα το συμπιέζει σε υγρή μορφή προτού το διοχετεύσει στα υπόγεια στρώματα. Το υπόλοιπο 10% των εκπομπών θα αντισταθμίζεται μέσω άλλων μηχανισμών, όπως πιστοποιημένα προγράμματα μείωσης εκπομπών.

Το Broadwing Energy αντιπροσωπεύει μια νέα επιχειρηματική λογική: τη σύζευξη τεχνολογίας και βιομηχανίας για τη γρήγορη διάδοση λύσεων CCS. Με τη Google να αγοράζει το μεγαλύτερο μέρος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, εξασφαλίζεται όχι μόνο η οικονομική βιωσιμότητα του έργου, αλλά και ένα πρότυπο συνεργασίας που μπορεί να αντιγραφεί σε άλλες περιοχές.

Οι τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα θεωρούνται κρίσιμες για τη μείωση των εκπομπών σε τομείς όπου η πλήρης απανθρακοποίηση παραμένει δύσκολη, όπως η παραγωγή ενέργειας, το τσιμέντο ή τα χημικά. Αν το Broadwing αποδειχθεί επιτυχές, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για δεκάδες παρόμοια projects παγκοσμίως.

Η κατασκευή του σταθμού αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο και στην τοπική οικονομία. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το εργοαστάσιο θα δημιουργήσει περίπου 750 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο ανέγερσης και μερικές δεκάδες μόνιμες όταν ξεκινήσει η λειτουργία του, που προγραμματίζεται για το 2030. Οι τοπικές αρχές του Illinois βλέπουν το έργο ως παράδειγμα «πράσινης ανάπτυξης», ικανό να φέρει επενδύσεις χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον.

Η Google σχεδιάζει επίσης να χρησιμοποιήσει τα νέα ενεργειακά πιστοποιητικά CCS-EACs (Carbon Capture and Storage Energy Attribute Certificates), τα οποία επιτρέπουν τη διαφανή παρακολούθηση των εκπομπών CO2 σε όλη την αλυσίδα παραγωγής. Με αυτό τον τρόπο, η εταιρεία θα μπορεί να αποδεικνύει με ακρίβεια τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος, αποφεύγοντας τις κατηγορίες για «greenwashing».

[source]