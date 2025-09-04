Η Google φέρνει την ταυτόχρονη σύνδεση διαφορετικών Bluetooth ακουστικών σε μία συσκευή

Η Google φέρνει μια νέα και ιδιαίτερα πρακτική δυνατότητα στα Pixel smartphones, μετατρέποντας την ακρόαση μουσικής σε πιο κοινωνική εμπειρία. Με την αξιοποίηση της τεχνολογίας Bluetooth LE Audio και της λειτουργίας Auracast, τα Pixel 8 και τα νεότερα μοντέλα θα μπορούν πλέον να συνδέονται ταυτόχρονα με δύο ζευγάρια ακουστικών. Έτσι, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να μοιράζονται αγαπημένα τραγούδια, podcasts ή ακόμα και σειρές με έναν φίλο ή τον σύντροφό τους, χωρίς να χρειάζονται αντάπτορες ή αυτοσχέδιες λύσεις.

Η διαδικασία σύνδεσης είναι απλή και γρήγορη. Ο κάτοχος του Pixel μπορεί να δημιουργήσει ένα ιδιωτικό broadcast και να το μοιραστεί με άλλα ακουστικά μέσω ενός QR code ή της λειτουργίας Fast Pair. Έτσι, σε μια παρέα, ο καθένας μπορεί να συνδεθεί εύκολα και να απολαύσει την ίδια εμπειρία ήχου.

Υπάρχει, βέβαια, και ένας βασικός περιορισμός. Για να λειτουργήσει η νέα δυνατότητα, οι φίλοι σας θα πρέπει να έχουν ακουστικά που υποστηρίζουν επίσης το πρότυπο LE Audio. Η Google έχει ήδη ανακοινώσει ότι επεκτείνει την υποστήριξη του Android σε μια σειρά από μοντέλα της Sony, όπως τα LinkBuds S, WF-1000XM5, InZone Buds, LinkBuds Open, LinkBuds Fit, WH-1000XM6 και InZone H9 II. Η λίστα αυτή έρχεται να προστεθεί στις υπάρχουσες συνεργασίες που περιλαμβάνουν ακουστικά βαρηκοΐας, αλλά και μοντέλα από άλλες μεγάλες εταιρείες, όπως τα Galaxy της Samsung και συγκεκριμένες συσκευές της Xiaomi.

Παράλληλα με τις δυνατότητες του LE Audio, η Google φέρνει αναβαθμίσεις και στη δική της γκάμα ακουστικών. Τα Pixel Buds Pro 2 θα αποκτήσουν Adaptive Audio, μια λειτουργία που υπόσχεται καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην απομόνωση θορύβου και την επίγνωση του περιβάλλοντος. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως ο χρήστης μπορεί να απολαμβάνει ενεργή ακύρωση θορύβου, χωρίς όμως να αποκόπτεται πλήρως από όσα συμβαίνουν γύρω του. Αν, για παράδειγμα, περπατάτε σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, δεν θα ακούτε τον διαρκή βόμβο της κίνησης, αλλά ο ήχος μιας κόρνας θα περνάει καθαρά για να σας προειδοποιήσει.

Μια ακόμη χρήσιμη καινοτομία είναι η προστασία από δυνατούς θορύβους. Η λειτουργία Loud Noise Protection θα φροντίζει να περιορίζει επικίνδυνα ντεσιμπέλ, προστατεύοντας τα αυτιά του χρήστη. Έτσι, αν βρεθείτε ξαφνικά δίπλα σε ένα πυροσβεστικό όχημα με τις σειρήνες στο μέγιστο, το σύστημα θα απορροφήσει την ένταση, αποτρέποντας πιθανή βλάβη στην ακοή.

