Η Microsoft φέρνει κοινή αναπαραγωγή Bluetooth ήχου στο Windows 11

Η Microsoft ετοιμάζει μια λειτουργία που φαίνεται μικρή, αλλά μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές μας σε καθημερινές στιγμές.

Στην πιο πρόσφατη έκδοση προεπισκόπησης του Windows 11, η εταιρεία εισάγει τη δυνατότητα «Shared Audio», μια λειτουργία που επιτρέπει τη σύνδεση δύο συσκευών Bluetooth ταυτόχρονα στον ίδιο υπολογιστή, χωρίς καλώδια, αντάπτορες ή κόπο.

Με άλλα λόγια, δύο άτομα θα μπορούν πλέον να ακούν ταυτόχρονα τον ίδιο ήχο από έναν φορητό υπολογιστή ή desktop, χρησιμοποιώντας τα δικά τους ασύρματα ακουστικά.

Η νέα δυνατότητα βασίζεται στο πρωτόκολλο Bluetooth Low Energy (LE) Audio, τη νεότερη γενιά ασύρματης μετάδοσης ήχου που προσφέρει χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, μειωμένο latency και καλύτερη απόδοση σε πολυπληθή περιβάλλοντα. Χάρη σε αυτήν την τεχνολογία, το Windows 11 μπορεί να στέλνει τον ήχο σε δύο συσκευές ταυτόχρονα, χωρίς να χρειάζεται splitter ή κάποιο περίπλοκο workaround.

Η Microsoft δοκιμάζει τη λειτουργία μέσω της Insider Preview Build 26220.7051, διαθέσιμης στα Dev και Beta κανάλια του προγράμματος Windows Insider. Προς το παρόν, η δυνατότητα περιορίζεται σε συγκεκριμένα μοντέλα Copilot+ PCs, όπως τα νέα Surface Laptop 13.8” και 15” και το Surface Pro 13” με επεξεργαστές Snapdragon X.

Στη λίστα των συμβατών ακουστικών περιλαμβάνονται μερικά από τα πιο πρόσφατα και δημοφιλή μοντέλα της αγοράς, όπως τα Samsung Galaxy Buds2 Pro, Buds3 και Buds3 Pro, καθώς και τα Sony WH-1000XM6. Η Microsoft υπόσχεται ότι η υποστήριξη θα επεκταθεί σύντομα και σε περισσότερες συσκευές, προετοιμάζοντας μια ευρύτερη διάθεση στο κοινό.

Αν και σε πρώτη ανάγνωση η δυνατότητα μπορεί να φαίνεται «απλή», η πρακτική της αξία είναι σημαντική. Για παράδειγμα, δύο άτομα μπορούν να παρακολουθήσουν μια ταινία στο ίδιο laptop χωρίς να μοιράζονται ακουστικά ή να μπλέκουν με καλώδια. Ή ένας gamer μπορεί να επιτρέψει σε έναν φίλο να ακούει τον ήχο του παιχνιδιού παράλληλα, χωρίς καθυστερήσεις ή τεχνικά εμπόδια.

Για τους φοιτητές ή τους εργαζομένους που συνεργάζονται εξ αποστάσεως, το Shared Audio θα μπορούσε να γίνει ένα εργαλείο παραγωγικότητας, επιτρέποντας σε δύο άτομα να ακούν την ίδια παρουσίαση, συνέντευξη ή meeting, από τον ίδιο υπολογιστή.

Πέρα από τη χρηστικότητα, η λειτουργία αυτή υπογραμμίζει και τη στρατηγική στροφή της Microsoft προς το Bluetooth LE Audio, που υπόσχεται καλύτερη ποιότητα ήχου με μικρότερη κατανάλωση μπαταρίας και πιο αξιόπιστες συνδέσεις — ειδικά για συσκευές που βασίζονται σε AI, όπως τα νέα Copilot+ PCs.

Όσοι θέλουν να δοκιμάσουν τη νέα λειτουργία πριν από τη γενική διάθεση, μπορούν να το κάνουν μέσα από το πρόγραμμα Windows Insider. Η διαδικασία είναι σχετικά απλή:

Έλεγξε αν ο υπολογιστής σου υποστηρίζει Bluetooth LE Audio. Πήγαινε στις ρυθμίσεις > Bluetooth & Devices και δες αν η επιλογή εμφανίζεται διαθέσιμη. Αν διαθέτεις συμβατό Copilot+ PC, μπορείς να εγγραφείς στα Dev ή Beta κανάλια του Insider Program και να εγκαταστήσεις την έκδοση Build 26220.7051. Ζευγάρωσε δύο ακουστικά ή ηχεία που υποστηρίζουν LE Audio και ενεργοποίησε τη λειτουργία Shared Audio μέσα από το Quick Settings των Windows.

Η διαδικασία δεν απαιτεί εξωτερικό λογισμικό ή πολύπλοκη ρύθμιση, αρκεί τα δύο αξεσουάρ να είναι πιστοποιημένα για Bluetooth LE Audio.

