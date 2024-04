Η Google ανακοίνωσε ότι κλείνει το VPN by Google One. Η εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες του Google One για την κατάργησή του μέσω ενός emailm, χωρίς, ωστόσο, να προσδιορίζει ακριβή ημερομηνία τερματισμού της υπηρεσίας παρά μόνο ότι θα καταργηθεί σταδιακά αργότερα φέτος. Η Google λάνσαρε το VPN by Google One ως εναλλακτική λύση σε άλλα δημοφιλή εικονικά ιδιωτικά δίκτυα όπως το Nord VPN και το Express VPN. Είναι διαθέσιμο σε όλα τα πακέτα Google One, συμπεριλαμβανομένου του φθηνότερου πακέτου των €1,99/μήνα.

Στο email της, η Google αναφέρει ότι καταργεί σταδιακά το VPN by Google One για να δώσει τη θέση του σε πιο περιζήτητες λειτουργίες και οφέλη. Η εταιρεία επιβεβαίωσε επίσης στην ιστοσελίδα 9to5Google ότι διακόπτει τη λειτουργία VPN επειδή "οι χρήστες απλά δεν τη χρησιμοποιούσαν". Οι υπάρχοντες χρήστες της υπηρεσίας θα ανακατευθυνθούν σε εναλλακτικές λύσεις τρίτων. Ωστόσο, η Google αναφέρει ότι οι χρήστες Pixel θα εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία VPN, εάν διαθέτουν Pixel 7 ή νεότερο μοντέλο.



Η Google διακόπτει επίσης τη δωρεάν αποστολή για επιλεγμένες παραγγελίες εκτυπώσεων από το Google Photos στον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την ΕΕ από τις 15 Μαΐου.

