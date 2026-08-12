Η Google παρουσίασε τα νέα της smartphones: Τι φέρνει η σειρά Pixel 11

Σύνοψη

Επίσημο ντεμπούτο για τα ολοκαίνουργια smartphones της Google, τα οποία χωρίζονται σε τρεις εκδόσεις: Pixel 11, Pixel 11 Pro και Pixel 11 Pro XL.

Στην καρδιά τους βρίσκεται ο νέος επεξεργαστής Tensor G6, ο οποίος προσφέρει έως και 3.5 φορές ταχύτερη εκτέλεση on-device AI διεργασιών μέσω του Gemini Nano και ταυτόχρονα σημαντικά μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

Η εξωτερική σχεδίαση ανανεώνεται με 40% πιο λεπτό camera bar στο βασικό μοντέλο, διπλάσια αντοχή στις γρατζουνιές για τα μοντέλα Pro και τη νέα έξυπνη προσθήκη του συστήματος ειδοποιήσεων HiLight LED γύρω από την κάμερα.

Εκτεταμένες αναβαθμίσεις στον φωτογραφικό τομέα, με νέο τηλεφακό 48MP που υποστηρίζει Pro Zoom έως 120x, Portrait Mode στο 5x και κατά 4.5 φορές ταχύτερη λήψη φωτογραφιών μέσω του Night Sight.

Οι συσκευές ξεκινούν αποκλειστικά από τα 256GB αποθηκευτικού χώρου, ενσωματώνουν μαγνητική φόρτιση τεχνολογίας Qi 2.2, ενώ το μοντέλο Pro XL εξασφαλίζει 15 ώρες αυτονομίας με μόλις 15 λεπτά στην πρίζα.

Εμπορική διαθεσιμότητα από τις 20 Αυγούστου, με τις τιμές να διαμορφώνονται στα 899, 1099 και 1299 δολάρια αντίστοιχα, συνοδευόμενα από 7 χρόνια εγγυημένων αναβαθμίσεων λογισμικού.

Η Google προχώρησε στα επίσημα αποκαλυπτήρια της ενδέκατης γενιάς των smartphones της, επιβεβαιώνοντας μεγάλο μέρος των διαρροών των τελευταίων μηνών και παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη σειρά που στοχεύει στην κυριαρχία της premium κατηγορίας.

Η νέα οικογένεια συσκευών απαρτίζεται από το βασικό Pixel 11, το αναβαθμισμένο Pixel 11 Pro και το επιβλητικό σε μέγεθος και δυνατότητες Pixel 11 Pro XL, ενσωματώνοντας αναβαθμισμένο hardware, αισθητά βελτιωμένους αισθητήρες κάμερας και βαθύτερη διασύνδεση με το οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης του Gemini.

Οι αλλαγές που εφαρμόζει η εταιρεία επικεντρώνονται στην ανθεκτικότητα της κατασκευής, τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής διαχείρισης και την παροχή εξειδικευμένων εργαλείων για τους δημιουργούς περιεχομένου, διατηρώντας παράλληλα την αναγνωρίσιμη αισθητική ταυτότητα της σειράς Pixel.

Τι ακριβώς είναι τα νέα Google Pixel 11 και ποια είναι τα βασικά τους χαρακτηριστικά;

Η σειρά Google Pixel 11 αποτελεί την ενδέκατη γενιά των flagship smartphones της Google, με επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας τις 20 Αυγούστου 2026 και τιμή εκκίνησης τα 899 δολάρια. Οι συσκευές ενσωματώνουν τον ολοκαίνουργιο επεξεργαστή Tensor G6, το τσιπ ασφαλείας Titan M3, κάμερες 48MP με υποστήριξη οπτικού και ψηφιακού ζουμ (Pro Zoom) έως 120x, οθόνες Super Actua τεράστιας φωτεινότητας έως 3.600 nits και υποστήριξη μαγνητικής φόρτισης Pixelsnap μέσω του νέου προτύπου Qi 2.2 στα 25W.

Επεξεργαστής Tensor G6: Έμφαση στο on-device AI, την ταχύτητα και την ασφάλεια

Ο κεντρικός πυρήνας λειτουργίας των νέων μοντέλων βασίζεται στον εξελιγμένο επεξεργαστή Google Tensor G6, ο οποίος δεν αποτελεί απλώς μια γενεαλογική αναβάθμιση χρονισμού, αλλά έναν ειδικά σχεδιασμένο μηχανισμό εκτέλεσης πολύπλοκων διεργασιών τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στη συσκευή, χωρίς την ανάγκη συνεχούς επικοινωνίας με το cloud.

Σύμφωνα με τα επίσημα τεχνικά έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα κατά την παρουσίαση, ο νέος επεξεργαστής εξασφαλίζει 25% ταχύτερη πλοήγηση στο διαδίκτυο και 15% γρηγορότερη εκκίνηση των εφαρμογών σε σύγκριση με τον άμεσο προκάτοχό του (Tensor G5).

Εκεί ωστόσο που εστιάζεται η μεγαλύτερη τεχνολογική βελτίωση είναι η ενσωμάτωση της αναβαθμισμένης TPU, η οποία προσφέρει κατά 50% μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ. Αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει στο ενσωματωμένο γλωσσικό μοντέλο Gemini Nano να εκτελεί τις τοπικές εργασίες συμπερασμού έως και 3.5 φορές ταχύτερα, ενώ ταυτόχρονα καταναλώνει 3.5 φορές λιγότερη ενέργεια, αποτρέποντας την υπερθέρμανση και εξασφαλίζοντας σημαντική επέκταση της αυτονομίας κατά την απαιτητική χρήση. Παράλληλα, το κομμάτι της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας ενισχύεται δραστικά μέσω του νέου βοηθητικού τσιπ Titan M3. Το τελευταίο λειτουργεί σε απόλυτη συνέργεια με τον Tensor G6, παρέχοντας κρυπτογράφηση επιπέδου post-quantum για την ασφαλή εκκίνηση (secure boot) της συσκευής, θωρακίζοντας τα ευαίσθητα δεδομένα του χρήστη ακόμα και απέναντι σε μελλοντικές επιθέσεις από κβαντικούς υπολογιστές.

Σχεδιαστικές παρεμβάσεις, οθόνες Super Actua και το καινοτόμο σύστημα HiLight

Η σχεδιαστική φιλοσοφία της νέας σειράς διατηρεί το χαρακτηριστικό εγκάρσιο camera bar, το οποίο ωστόσο έχει υποστεί εξαιρετικά σημαντικές εργονομικές τροποποιήσεις. Στο βασικό Pixel 11 το πάχος της προεξοχής των καμερών έχει μειωθεί κατά 40%, επιτρέποντας πλέον στη συσκευή να παραμένει εντελώς επίπεδη και σταθερή (wobble-free) όταν τοποθετείται σε μια επίπεδη επιφάνεια μαζί με μια απλή προστατευτική θήκη. Το πλαίσιο του βασικού μοντέλου είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας σατινέ μέταλλο σε συνδυασμό με γυαλιστερή γυάλινη πλάτη και διατίθεται στις ξεχωριστές αποχρώσεις Pistachio, Hibiscus, Frost και Obsidian.

Από την άλλη πλευρά, τα Pixel 11 Pro και Pro XL (διαθέσιμα στα χρώματα Canyon, Fog, Olive και ματ Obsidian) ενσωματώνουν τις κορυφαίες οθόνες Super Actua. Τα συγκεκριμένα panels καταρρίπτουν τα ρεκόρ φωτεινότητας της βιομηχανίας αγγίζοντας τα 3.600 nits σε HDR περιεχόμενο, εξασφαλίζοντας άριστη αναγνωσιμότητα ακόμα και κάτω από τον δυνατό καλοκαιρινό ήλιο. Επιπλέον, οι οθόνες των Pro μοντέλων προστατεύονται από μια νέα ειδική επίστρωση γυαλιού που προσφέρει περισσότερο από διπλάσια αντοχή απέναντι στις μικρογρατζουνιές της καθημερινότητας συγκριτικά με τα περσινά μοντέλα.

Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα νέα hardware χαρακτηριστικά που συναντάμε αποκλειστικά στις εκδόσεις Pro είναι το σύστημα οπτικών ειδοποιήσεων HiLight. Πρόκειται για έναν διακριτικό δακτύλιο έγχρωμου φωτισμού LED που περιβάλλει προσεκτικά το φλας της κάμερας στην πίσω πλευρά της συσκευής. Όταν το τηλέφωνο είναι τοποθετημένο στο γραφείο με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω, το HiLight αναλαμβάνει να ενημερώσει τον χρήστη μέσω συγκεκριμένων μοτίβων παλμικού φωτισμού. Για παράδειγμα, κατά την αλληλεπίδραση με το Gemini AI το σύστημα αλλάζει χρώματα ανάλογα με το αν η τεχνητή νοημοσύνη «ακούει», «σκέφτεται» ή «απαντά». Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να ορίσει εξατομικευμένες αποχρώσεις που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες σημαντικές επαφές (π.χ. κόκκινο φως για κλήσεις από την οικογένεια), επιτρέποντας στον κάτοχο να παραμένει πλήρως συγκεντρωμένος στην εργασία του χωρίς τον πειρασμό της διαρκούς ενεργοποίησης της οθόνης.

Φωτογραφικές δυνατότητες, αισθητήρες 48MP και αναβαθμισμένο Pro Zoom στο 120x

Ο τομέας της ψηφιακής και υπολογιστικής φωτογραφίας αποτελεί παραδοσιακά το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των συσκευών της Google, και η σειρά Pixel 11 φροντίζει να διευρύνει αυτό το προβάδισμα. Το βασικό Pixel 11 εξοπλίζεται φέτος με έναν εντελώς νέο, μεγαλύτερο κεντρικό αισθητήρα των 48MP, ο οποίος επιτυγχάνει μια τεράστια αύξηση της ευαισθησίας στο φως της τάξεως του 56%, προσφέροντας κινηματογραφικά αποτελέσματα και καθαρά βίντεο σε περιβάλλοντα με ελάχιστο έως ανύπαρκτο φωτισμό. Επιπρόσθετα, ο τηλεφακός που προσφέρει οπτική μεγέθυνση 5x υποστηρίζεται πλέον από την τεχνολογία Super Zoom, η οποία αγγίζει την υβριδική μεγέθυνση 30x χωρίς να παρατηρείται η χαρακτηριστική απώλεια λεπτομέρειας των ψηφιακών crop.

Περνώντας στα ανώτερα κλιμάκια των Pixel 11 Pro και Pixel 11 Pro XL, το φωτογραφικό σύστημα αναβαθμίζεται ολοκληρωτικά. Η βασική ευρυγώνια κάμερα διαθέτει τον καλύτερο, μεγαλύτερο και πιο προηγμένο αισθητήρα που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε συσκευή Pixel. Ακόμα πιο σημαντική είναι η αλλαγή στον τηλεφακό των 48MP, ο οποίος έχει επανασχεδιαστεί πλήρως από το μηδέν. Ο νέος αισθητήρας της περισκοπικής κάμερας συλλαμβάνει πλέον 30% περισσότερο φως, γεγονός που ξεκλειδώνει τη δυνατότητα χρήσης της εντυπωσιακής λειτουργίας Portrait Mode ακόμα και στην οπτική μεγέθυνση 5x, προσφέροντας φυσικό bokeh και ακριβή διαχωρισμό του θέματος από το φόντο σε μεγάλες αποστάσεις. Χάρη στην κτηνώδη υπολογιστική ισχύ του επεξεργαστή Tensor G6, η λειτουργία Pro Zoom φτάνει πλέον την πρωτοφανή μεγέθυνση του 120x, ενώ ο ανανεωμένος επεξεργαστής σήματος εικόνας (ISP) επιταχύνει τη διαδικασία λήψης του Night Sight κατά 4.5 φορές, εξαλείφοντας την ανάγκη να κρατάτε το τηλέφωνο απολύτως ακίνητο για πολλά δευτερόλεπτα στις νυχτερινές σας περιηγήσεις.

Αυτονομία, φόρτιση Pixelsnap και επταετής υποστήριξη λογισμικού

Οι σύγχρονες επαγγελματικές απαιτήσεις για πολλαπλάσια αυτονομία καλύπτονται μέσα από αναβαθμισμένα συστήματα διαχείρισης ενέργειας σε επίπεδο υλικού και ταχύτερα πρωτόκολλα επαναφόρτισης. Απαντώντας στα αιτήματα των καταναλωτών, η Google αποφάσισε πως όλα τα μοντέλα της σειράς ξεκινούν πλέον με ελάχιστη χωρητικότητα τα 256GB, εγκαταλείποντας οριστικά τις εκδόσεις των 128GB που περιόριζαν τη λήψη 4K video. Στον τομέα της φόρτισης, η εταιρεία ενσωματώνει το μαγνητικό σύστημα Pixelsnap, προσφέροντας απόλυτη συμβατότητα με το πιο πρόσφατο πρότυπο Qi 2.2 για απρόσκοπτη και ταχεία ασύρματη φόρτιση στα 25W. Όσον αφορά την παραδοσιακή ενσύρματη φόρτιση, το κορυφαίο Pixel 11 Pro XL φτάνει σε νέα επίπεδα αποδοτικότητας, καθώς μπορεί να εξασφαλίσει έως και 15 ώρες πραγματικής αυτονομίας με μια σύντομη σύνδεση μόλις 15 λεπτών στον κατάλληλο φορτιστή των 45W.

Σε επίπεδο λογισμικού, η ισχυρή δέσμευση της Google παραμένει αμετάβλητη, εγγυώμενη επτά πλήρη χρόνια ενημερώσεων του λειτουργικού συστήματος Android, των patches ασφαλείας και των τριμηνιαίων Pixel Drops, ενώ όλοι οι αγοραστές των Pro μοντέλων λαμβάνουν ως δώρο μια premium συνδρομή έξι μηνών στο πρόγραμμα Google AI Pro, το οποίο περιλαμβάνει πρόσβαση στις προηγμένες λειτουργίες του Gemini, στο Google Health Premium, καθώς και 5TB αποθηκευτικού χώρου στο cloud.