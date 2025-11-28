Η Google περιορίζει την πρόσβαση στο Nano Banana καθώς η ζήτηση εκτοξεύεται

Η Google βάζει προσωρινό φρένο στη δωρεάν πρόσβαση του Nano Banana, του επόμενης γενιάς image generator που έχει γίνει viral τους τελευταίους μήνες. Η δημοτικότητα του εργαλείου έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε η εταιρεία αναγκάζεται να μειώσει τα διαθέσιμα δωρεάν prompts, σε μια ακόμη ένδειξη ότι η κούρσα για την παραγωγή AI εικόνων και βίντεο πιέζει τα συστήματα υποδομής των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Σύμφωνα με ένα πρόσφατο έγγραφο υποστήριξης της Google, το οποίο εντόπισε πρώτο το 9to5Google, ο ημερήσιος αριθμός δωρεάν prompts για Nano Banana πέφτει από τα τρία στα δύο. Η εταιρεία προειδοποιεί μάλιστα ότι οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να αλλάζουν συχνά, καθώς προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στον τεράστιο όγκο αιτημάτων και στη διατήρηση σταθερά υψηλής ποιότητας εξόδου από το μοντέλο.

Το ίδιο κείμενο αποκαλύπτει πως αντίστοιχες αλλαγές έρχονται και για το Gemini 3 Pro. Οι χρήστες χωρίς συνδρομή μεταφέρονται πλέον σε αυτό που η Google ονομάζει basic access, ένα καθεστώς στο οποίο τα όρια των καθημερινών prompts μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με την κίνηση στους servers. Αντίθετα, όσοι πληρώνουν για τα πλάνα Google AI Pro και AI Ultra συνεχίζουν χωρίς αλλαγές, απολαμβάνοντας πληρέστερη πρόσβαση στο μοντέλο και στα συνοδευτικά εργαλεία του.

Η απόφαση δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Την ίδια περίπου περίοδο, και η OpenAI έκανε ένα αντίστοιχο βήμα, περιορίζοντας τους δωρεάν Sora χρήστες σε έξι video prompts την ημέρα. Σε μια χαρακτηριστική ανάρτηση στο X, ο επικεφαλής του Sora, Bill Peebles, σχολίασε πως οι gpus είναι σε κατάσταση τήξης και ότι η εταιρεία προσπαθεί να επιτρέψει σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες να δοκιμάσουν την πλατφόρμα, έστω και με περιορισμούς.

Το Nano Banana έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική μέσα στο 2025, με την επιτυχία του να εκτοξεύεται μετά την εντυπωσιακή του άνοδο στο LMArena AI leaderboard τον Αύγουστο. Αρχικά βασιζόταν στο Gemini 2.5 Flash, όμως απέκτησε ένα ουσιαστικό upgrade την προηγούμενη εβδομάδα, περνώντας στο Gemini 3. Η αναβάθμιση αυτή, σε συνδυασμό με την έντονη ενσωμάτωση των AI εργαλείων της Google σε πολλές υπηρεσίες της, έχει αυξήσει περαιτέρω τη χρήση του image generator.

Τα τελευταία 24ωρα, η Google έχει ενεργοποιήσει το Nano Banana μέσα στο Google Search, το NotebookLM, το Google Photos και το Google Message. Η εταιρεία δεν σκοπεύει να σταματήσει εκεί, καθώς σχεδιάζει να το προσθέσει και στην αναζήτηση της Chrome Canary στο Android, ενσωματώνοντας την παραγωγή εικόνων στην πιο απλή και καθημερινή χρήση του smartphone.

Προς το παρόν, όσοι χρησιμοποιούν Nano Banana χωρίς συνδρομή θα χρειαστεί να γίνουν πιο προσεκτικοί στην επιλογή των prompts τους. Αν μη τι άλλο, η ζήτηση για δημιουργική AI φαίνεται πως όχι μόνο δεν κοπάζει, αλλά συνεχίζει να πιέζει τα ψηφιακά εργαστήρια των μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου.