Το Google Maps γίνεται πιο έξυπνο από ποτέ με την ενσωμάτωση του Gemini

Η υπόσχεση της Google για ένα πιο φυσικό, πιο «ανθρώπινο» και ουσιαστικά πιο χρήσιμο Google Maps αρχίζει επιτέλους να παίρνει σάρκα και οστά. Η εταιρεία ξεκινά ευρύτερη διάθεση της νέας έκδοσης του Maps που αξιοποιεί το Gemini, φέρνοντας μια βαθιά ανανέωση στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες πλοηγούνται, ρωτούν, αναζητούν και καθοδηγούν τη συσκευή τους. Πρόκειται για μια αναβάθμιση που δεν περιορίζεται στα οπτικά στοιχεία ή σε μικρές βελτιώσεις, αλλά μεταμορφώνει την εφαρμογή σε έναν πραγματικά συνομιλητικό βοηθό.

Οι πρώτες ενδείξεις είχαν εμφανιστεί νωρίτερα μέσα στον μήνα, αλλά πλέον η διάθεση ξεκινά σταδιακά για όλους. Σύμφωνα με το 9to5Google, η λειτουργικότητα που βασίζεται στο Gemini εμφανίζεται σε κάθε mode πλοήγησης, όχι μόνο στην οδήγηση. Αυτό σημαίνει ότι το περπάτημα, η ποδηλασία και οι δημόσιες συγκοινωνίες αποκτούν την ίδια έξυπνη, προσαρμοστική εμπειρία, με φωνητικές εντολές που κατανοούν λεπτομέρειες, συμφραζόμενα και πολυβήματα αιτήματα.

Στο οπτικό κομμάτι, η αλλαγή γίνεται άμεσα αισθητή. Το γνώριμο τετράχρωμο μικρόφωνο της Google δίνει τη θέση του στο σήμα του Gemini, κάτι που οι περισσότεροι αναλυτές εκλαμβάνουν ως ακόμη ένα βήμα προς το τέλος του Google Assistant όπως τον γνωρίζαμε. Η Google δείχνει αποφασισμένη να ενοποιήσει την εμπειρία χρήσης γύρω από το νέο της μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, μεταφέροντας όλες τις καθημερινές χρήσεις σε ένα ενιαίο σύστημα.

Στην πράξη, όμως, είναι που τα πράγματα γίνονται πραγματικά ενδιαφέροντα. Η νέα εμπειρία πλοήγησης επιτρέπει στον χρήστη να ρωτήσει το κινητό του σχεδόν οτιδήποτε χρειάζεται χωρίς να εγκαταλείψει το Maps. Οι πιο «έξυπνες» αναζητήσεις που είχε προαναγγείλει η Google — όπως η εύρεση ενός οικονομικού εστιατορίου με vegan επιλογές κατά μήκος της διαδρομής σου ή μια γρήγορη ερώτηση για το τι παίζει με το παρκάρισμα στον προορισμό σου — λειτουργούν πλέον κανονικά.

Αυτό όμως είναι μόνο η αρχή. Χρήστες αναφέρουν ότι μπορούν να δώσουν και πιο πρακτικές εντολές που μέχρι τώρα απαιτούσαν χειροκίνητη αλληλεπίδραση με την οθόνη. Μπορείς να πεις «βάλε στάση» για να προσθέσεις νέο ενδιάμεσο σημείο, «απέφυγε τα διόδια» για να αποκλείσεις διόδια από τη διαδρομή, ή «δείξε εναλλακτικές διαδρομές» για να εμφανιστούν άλλες επιλογές δρόμου. Όλα αυτά εκτελούνται χωρίς να φύγεις από την πλοήγηση και χωρίς να χρειάζεται να κοιτάς ασταμάτητα την οθόνη.

Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι το Gemini δεν περιορίζεται στην πλοήγηση. Στο πλαίσιο της διαδρομής μπορεί να εκτελεί γενικότερες λειτουργίες της συσκευής, όπως να καλέσει επαφές, να στείλει μηνύματα ή να προβάλλει το επόμενο ραντεβού στο ημερολόγιο. Η Google περιγράφει αυτή τη δυνατότητα ως «get info and get things done», δίνοντας με ξεκάθαρο τρόπο το στίγμα ότι η εφαρμογή πλέον λειτουργεί ως πλήρης ψηφιακός βοηθός και όχι απλώς ως πρόγραμμα πλοήγησης.

Όσο για το πώς ενεργοποιείται, οι μέθοδοι παραμένουν οικείες: είτε με το hotword είτε πατώντας το νέο εικονίδιο μικροφώνου που φέρει το χαρακτηριστικό σπινθήρα του Gemini. Η Google επιβεβαιώνει στην επίσημη σελίδα υποστήριξης ότι η εμπειρία είναι ενιαία σε όλες τις πλατφόρμες και σε όλα τα modes μετακίνησης, με σκοπό να διευκολύνει την πλοήγηση σε πραγματικές συνθήκες, όπου ο χρήστης συχνά δεν έχει ελεύθερα τα χέρια του.

Το rollout συνεχίζεται σταδιακά και, όπως συνήθως συμβαίνει με τις μεγάλες αλλαγές της Google, μπορεί να χρειαστούν μερικές μέρες μέχρι να εμφανιστεί σε όλους.