Η Google μετατρέπει το Circle to Search σε έναν έξυπνο, συνομιλητικό βοηθό

Η Google φαίνεται αποφασισμένη να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού μας. Το Circle to Search, το εργαλείο που έκανε πρεμιέρα ως ένας απλός τρόπος για να επισημαίνεις ένα αντικείμενο και να βρίσκεις σχετικές εικόνες ή πληροφορίες, αποκτά πλέον μια πιο ώριμη, πιο «έξυπνη» ταυτότητα. Με την τελευταία αναβάθμιση της Google app (έκδοση 16.47.49), το Circle to Search χρησιμοποιεί πλέον το AI Mode για κάθε follow-up ερώτηση και αυτό αλλάζει τα πάντα.

Η αλλαγή είναι απλή, αλλά καθοριστική: όταν κάνεις κύκλο γύρω από κάτι στην οθόνη, μπορεί να πρόκειται για ένα προϊόν, ένα διάγραμμα, ένα αντικείμενο που δεν μπορείς καν να ονοματίσεις, και στη συνέχεια κάνεις μια επιπλέον ερώτηση, η αναζήτηση δίνεται πλέον στο AI Mode αντί για το κλασικό image search. Το Android Authority ήταν το πρώτο που εντόπισε τη νέα συμπεριφορά, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία μετατοπίζεται ουσιαστικά από την επιφανειακή οπτική σύγκριση σε μια πιο πλούσια και βαθιά επεξεργασία της πληροφορίας.

Σημαντική λεπτομέρεια: η μπάρα των follow-up ερωτήσεων έχει πλέον μετακινηθεί στο κάτω μέρος του παραθύρου αποτελεσμάτων, κάτι που κάνει τις επιπλέον αναζητήσεις πιο άμεσες και λιγότερο αποσπαστικές. Η κίνηση θυμίζει ξεκάθαρα την πρόσφατη προσπάθεια της Google να ενοποιήσει τα διαφορετικά modes αναζήτησης σε ένα ενιαίο, πιο φυσικό interface.

Αυτό που κάνει την αναβάθμιση τόσο κρίσιμη δεν είναι μόνο το τεχνικό υπόβαθρο του AI Mode, αλλά η ικανότητά του να «καταλαβαίνει» το περιβάλλον. Επειδή λειτουργεί με multimodal εισόδους και υποβοηθείται από τη λογική ισχύ του Gemini, μπορεί να συνδυάζει εικόνες, κείμενο, στοιχεία συμφραζομένων και γενικότερες πληροφορίες από τη βάση δεδομένων της Google. Με άλλα λόγια, το Circle to Search παύει να είναι ένα εργαλείο που απλώς σου δείχνει παρόμοιες φωτογραφίες, και γίνεται ένας συνομιλητικός βοηθός που μπορεί να αναλύσει αυτό που βλέπεις και να απαντήσει ουσιαστικά.

Για παράδειγμα, αν κυκλώσεις ένα διάγραμμα από ένα βιβλίο φυσικής, δεν θα πάρεις απλώς μια λίστα από παρόμοιες εικόνες. Μπορείς να κάνεις ερωτήσεις του τύπου «Τι σημαίνει αυτή η καμπύλη;» ή «Ποιος είναι ο τύπος που χρησιμοποιείται εδώ;» και το AI Mode να επεξεργαστεί τα στοιχεία και να σου δώσει ένα συνεκτικό, επεξηγηματικό αποτέλεσμα.

Ουσιαστικά, η Google κάνει το πιο καθαρό βήμα μέχρι στιγμής προς ένα ενιαίο μοντέλο αναζήτησης, όπου δεν χρειάζεται ο χρήστης να επιλέγει αν η ερώτησή του είναι οπτική ή κειμενική. Το Circle to Search γίνεται ο σιωπηλός μεταφραστής που καταλαβαίνει τι θέλεις να μάθεις από το περιεχόμενο της οθόνης σου και το επικοινωνεί απευθείας στο AI Mode.