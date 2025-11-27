Η Google μετατρέπει την αναζήτηση σε εργαλείο δημιουργίας εικόνων με το Nano Banana

Η Google φαίνεται έτοιμη να κάνει την πιο… παιχνιδιάρικη αναβάθμιση στην ιστορία της αναζήτησης. Σύμφωνα με νέα ευρήματα από APK teardown που δημοσίευσε το Android Authority, η εταιρεία δοκιμάζει την ενσωμάτωση του Nano Banana — του AI image generator που έχει ήδη κερδίσει κοινό και δημιουργούς — απευθείας μέσα στο Google Search app, μέσα από το AI mode του.

Αν η λειτουργία ενεργοποιηθεί επίσημα, οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν εικόνες στη στιγμή, χωρίς να ανοίγουν άλλη εφαρμογή ή να μεταβαίνουν σε εξωτερικά εργαλεία. Μια απλή αναζήτηση ίσως σύντομα συνοδεύεται από μια φρέσκια, AI-δημιουργημένη εικόνα.

Σύμφωνα με το Android Authority, το Google app δοκιμάζει μια νέα επιλογή με τίτλο Create images, κρυμμένη πίσω από το γνωστό plus icon στη μπάρα αναζήτησης. Αντί να ανοίγει ξεχωριστό παράθυρο ή εργαλείο, η δημιουργία εικόνων εκτελείται εκείνη τη στιγμή, χωρίς να χρειαστεί ο χρήστης να αφήσει το περιβάλλον της αναζήτησης.

Αυτή η λεπτομέρεια κάνει όλη τη διαφορά. Η Google δεν προσθέτει απλώς ακόμη ένα εργαλείο δημιουργίας εικόνων. Προσπαθεί να ενσωματώσει τη δημιουργικότητα σε ένα από τα πιο χρησιμοποιημένα προϊόντα της, μετατρέποντας την αναζήτηση από πράξη πληροφόρησης σε κάτι πιο ανοιχτό, ευέλικτο — και διασκεδαστικό.

Η ενσωμάτωση του Nano Banana στο Google Search θα προσφέρει όλα όσα έχουν κάνει ήδη δημοφιλές το εργαλείο, αλλά σε ένα περιβάλλον που οι χρήστες γνωρίζουν καλά: γρήγορη δημιουργία εικόνων με ένα άγγιγμα, άμεση παραγωγή memes, αφισών ή απλών visual mockups και δυνατότητα συνδυασμού κειμένου, εικόνων και πληροφοριών από το πραγματικό περιβάλλον.

Και εδώ βρίσκεται το πραγματικό πλεονέκτημα: το Nano Banana Pro μπορεί να συνδεθεί με το Google Gemini, προσφέροντας πρόσβαση σε δεδομένα όπως καιρός, τοποθεσία, πλαίσιο ή προηγούμενες αναζητήσεις. Η Google φαίνεται να ποντάρει σε μια εμπειρία που δεν θα περιορίζεται στο prompt, αλλά θα αξιοποιεί στοιχεία από τον κόσμο γύρω μας για να παράγει πιο ακριβή και πιο χρήσιμα visuals.

Το Nano Banana δεν είναι άγνωστο στο οικοσύστημα της Google. Ήδη έχει ενσωματωθεί σε διάφορα σημεία: εργαλεία όπως το NotebookLM για video overviews, υπηρεσίες messaging και πιλοτικές λειτουργίες σε άλλες εφαρμογές που διαμορφώνουν ένα πλέγμα όπου η δημιουργία εικόνας δεν είναι πλέον χαρακτηριστικό, αλλά υποδομή.

Η πρόσφατη αναβάθμιση στο Nano Banana Pro πρόσθεσε σημαντικές δυνατότητες: υψηλότερη ανάλυση, βελτιωμένο rendering κειμένου εντός εικόνων και λεπτομερέστερο έλεγχο φωτισμού, focus και σύνθεσης. Με λίγα λόγια, το εργαλείο είναι πλέον αρκετά ώριμο για να αποτελέσει μέρος της καθημερινής εμπειρίας των χρηστών του Google Search.