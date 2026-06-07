Η Google πληρώνει $920 εκατ. μηνιαίως στον Elon Musk για τα data centers της xAI!

Σύνοψη

Η Google προχώρησε σε ενοικίαση υπολογιστικής ισχύος από τη SpaceX (για λογαριασμό της xAI), με το μηνιαίο κόστος να ανέρχεται στα 920 εκατομμύρια δολάρια.

Στόχος της συμφωνίας είναι η αποκλειστική χρήση των συστοιχιών GPU της xAI για την επιτάχυνση της εκπαίδευσης και λειτουργίας του οικοσυστήματος Gemini.

Το ετήσιο κόστος των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων αποδεικνύει την παγκόσμια έλλειψη διαθέσιμων υποδομών data center και κέντρων δεδομένων με επαρκή ενεργειακή τροφοδοσία.

Η συνεχής απαίτηση για τεράστια υπολογιστική ισχύ οδήγησε την Google στη σύναψη μιας απροσδόκητης εμπορικής συμφωνίας με το οικοσύστημα εταιρειών του Elon Musk. Ελλείψει επαρκών ιδιόκτητων υποδομών για την κάλυψη της ζήτησης, η εταιρεία προχωρά στη μίσθωση των εγκαταστάσεων της xAI, μέσω συμβολαίων που διαχειρίζεται η SpaceX, με το συνολικό τίμημα να αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια μηνιαίως.

Η ανάπτυξη μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) απαιτεί συστοιχίες από servers με προηγμένα συστήματα δικτύωσης, όπως το InfiniBand, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος καθυστέρησης κατά τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ των επεξεργαστών. Παρότι η Google κατασκευάζει τους δικούς της επιταχυντές (Tensor Processing Units - TPUs), η ταχύτητα υιοθέτησης των προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης υπερέβη τις δυνατότητες παραγωγής και κατασκευής νέων εγκαταστάσεων.

Η xAI διαθέτει σήμερα το υπερυπολογιστικό κέντρο στο Μέμφις (γνωστό από το Project Colossus), το οποίο έχει εξασφαλίσει τεράστια αποθέματα ενέργειας και εξοπλισμού υγρής ψύξης, ενώ προσφέρει επιπλέον ασφάλεια μεταφοράς δεδομένων και τηλεμετρίας μέσω των υποδομών της. Η Google αγοράζει ουσιαστικά "έτοιμο χρόνο λειτουργίας", αποφεύγοντας τις καθυστερήσεις αδειοδότησης και κατασκευής νέων ιδιόκτητων κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ.

Η απόφαση της Google να στηριχθεί σε hardware τρίτων υπογραμμίζει ένα βασικό τεχνικό ζήτημα. Τα TPUs (εκδόσεις v5p) είναι εξαιρετικά αποδοτικά για το οικοσύστημα της Google, ωστόσο τα clusters της xAI, βασισμένα σε εκατοντάδες χιλιάδες Nvidia GPUs, προσφέρουν απόλυτη ωμή ισχύ που είναι απαραίτητη για τη δημιουργία των αποκαλούμενων "foundation models".

Η συμφωνία δεν σημαίνει εγκατάλειψη των TPUs, αλλά αποτελεί συμπληρωματική λύση για την ομαλή εξυπηρέτηση δισεκατομμυρίων αιτημάτων (API calls) που δέχεται καθημερινά η υποδομή του Google Cloud και των καταναλωτικών προϊόντων όπως το Google Workspace.

Η συγκεκριμένη επένδυση των 11 δισεκατομμυρίων ετησίως λειτουργεί εξισορροπητικά για τους τελικούς χρήστες. Με τη βελτίωση των διαθέσιμων πόρων (inference compute), οι επαγγελματίες και προγραμματιστές που χρησιμοποιούν το Gemini API λογικά θα παρατηρήσουν μειωμένους χρόνους απόκρισης κατά την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών, όπως η ανάλυση κώδικα ή η μετάφραση μεγάλων κειμένων.

Ωστόσο, η ροή δεδομένων Ευρωπαίων χρηστών σε υποδομές της xAI (μέσω της SpaceX) θα πρέπει να πληροί τις αυστηρές προϋποθέσεις του GDPR και της Πράξης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Google αναμένεται να εφαρμόσει αυστηρά πρωτόκολλα κρυπτογράφησης πριν τα δεδομένα φτάσουν στους servers της xAI, διασφαλίζοντας την ιδιωτικότητα.

Με τη ματιά του Techgear

Η επιλογή της Google να χρηματοδοτήσει άμεσα τον άμεσο ανταγωνιστή της (η xAI αναπτύσσει το ανταγωνιστικό μοντέλο Grok) αποδεικνύει την αδυσώπητη πραγματικότητα της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης και το γεγονός ότι η υπολογιστική ισχύς είναι το νέο παγκόσμιο νόμισμα. Η εταιρεία προτιμά να πληρώσει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια τον μήνα αντί να ρισκάρει μια πιθανή καθυστέρηση στην εξέλιξη του Gemini, η οποία θα άφηνε ελεύθερο πεδίο στην OpenAI, την Anthropic και τη Microsoft.

Από τεχνικής άποψης, η διαχείριση αυτού του τεράστιου cloud workload αποτελεί τεράστια πρόκληση. Ο διαμοιρασμός των φόρτων εργασίας μεταξύ των ιδιόκτητων Google data centers και των εγκαταστάσεων της xAI απαιτεί δίκτυα εξαιρετικά υψηλού εύρους ζώνης. Το γεγονός ότι η Google αναγκάζεται να καταφύγει στη συγκεκριμένη λύση δείχνει ότι τα όρια της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας στην παραγωγή ενέργειας και μικροτσίπ έχουν ξεπεραστεί, με τις μεγάλες εταιρείες να καταφεύγουν σε αναγκαστικές και πολυδάπανες συμμαχίες.