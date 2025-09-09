Η Google το παραδέχτηκε: Το ανοιχτό διαδίκτυο βρίσκεται σε ταχεία παρακμή

Μια αναπάντεχη στροφή στην αφήγηση της Google φέρνει στο προσκήνιο η ίδια η εταιρεία, η οποία σε πρόσφατη δικαστική κατάθεση αναγνώρισε ότι το «ανοιχτό διαδίκτυο» βρίσκεται σε «ταχεία παρακμή». Η δήλωση αυτή έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες αφότου η Google υποστήριζε το αντίθετο, υπερασπιζόμενη τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία του ιστού.

Τον Ιούνιο, ο Nick Fox, στέλεχος της Google, διαβεβαίωνε ότι «το web ακμάζει». Παράλληλα, η εταιρεία είχε απορρίψει έρευνα που απέδιδε τη μείωση της διαδικτυακής επισκεψιμότητας στην άνοδο των προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης, χαρακτηρίζοντας τη μεθοδολογία της «ελαττωματική». Σύμφωνα με τη γραμμή υπεράσπισης τότε, ο συνολικός όγκος των κλικ παρέμενε «σχετικά σταθερός» και η ποιότητα των κλικ είχε μάλιστα βελτιωθεί.

Όμως, στην πιο πρόσφατη κατάθεσή της σε δικαστήριο, η Google εμφανίστηκε να αλλάζει στάση. Στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά την κυριαρχία της στην αγορά online διαφήμισης, η εταιρεία υποστήριξε ότι η πρόταση αποεπένδυσης που εξετάζεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα επιτάχυνε την ήδη «ταχεία παρακμή» του ανοιχτού διαδικτύου, πλήττοντας τους εκδότες που βασίζονται στα διαφημιστικά έσοδα.

Η Google τονίζει ότι οι παρεμβάσεις του δικαστηρίου ενέχουν τον κίνδυνο να διαταράξουν μια βιομηχανία που βρίσκεται ήδη σε φάση μετασχηματισμού. Σύμφωνα με την ίδια, οι εκδότες που εξαρτώνται από την open-web display διαφήμιση –έναν τομέα στον οποίο η Google παίζει κεντρικό ρόλο– θα δεχθούν ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα αν επιβληθούν αλλαγές από έξω, αντί να αφήσουν τις αγορές να αυτορρυθμιστούν.

Η τοποθέτηση αυτή δημιουργεί εύλογες αντιφάσεις. Από τη μία πλευρά, η Google συνεχίζει να υποστηρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν ευθύνεται για την πτώση της επισκεψιμότητας, επιμένοντας ότι η αξία της αναζήτησης και η «συμβολή της στο web» παραμένουν ισχυρές. Από την άλλη, αναγνωρίζει πλέον ότι η ίδια η βάση του ανοιχτού διαδικτύου βρίσκεται σε καθοδική πορεία.

Η Google κατέχει δεσπόζουσα θέση στο οικοσύστημα του διαδικτύου. Η μηχανή αναζήτησης που διαθέτει δεν αποτελεί απλώς εργαλείο, αλλά θεμέλιο της καθημερινής εμπειρίας στο web εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, η μετάβαση προς εργαλεία που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, τόσο από την ίδια όσο και από ανταγωνιστές της, έχει αλλάξει τα δεδομένα. Χρήστες στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε άμεσες απαντήσεις μέσα από AI chatbots αντί να κάνουν κλικ σε παραδοσιακούς ιστότοπους, μειώνοντας έτσι την επισκεψιμότητα που τροφοδοτεί τα διαφημιστικά έσοδα των εκδοτών.

Η Google, προσπαθώντας να κρατήσει τις ισορροπίες, παρουσιάζει την εικόνα μιας αγοράς που μεταβάλλεται από μόνη της και όχι λόγω των δικών της κινήσεων. Ωστόσο, η παραδοχή της «ταχείας παρακμής» δείχνει ότι η ίδια αντιλαμβάνεται πως η μετάβαση αυτή είναι βαθύτερη και ίσως πιο επιταχυνόμενη απ’ όσο αφήνει να φανεί δημοσίως.

Για τους εκδότες που έχουν χτίσει το επιχειρηματικό τους μοντέλο πάνω στη διαφήμιση μέσω ανοιχτού web, η εξέλιξη αυτή είναι κρίσιμη. Αν η τάση συνεχιστεί, το μέλλον τους ενδέχεται να εξαρτηθεί από το αν θα μπορέσουν να βρουν νέα κανάλια εσόδων ή να συνεργαστούν πιο στενά με τις ίδιες τις πλατφόρμες που συγκεντρώνουν την προσοχή των χρηστών.

Για τους χρήστες, η εξίσωση είναι πιο σύνθετη. Από τη μία, η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται ταχύτητα, ακρίβεια και εύκολη πρόσβαση στη γνώση. Από την άλλη, η παρακμή του ανοιχτού web σημαίνει λιγότερη πολυφωνία, λιγότερες ανεξάρτητες πηγές και πιθανόν μεγαλύτερη εξάρτηση από λίγες εταιρείες-κολοσσούς που θα καθορίζουν τι βλέπουμε και πώς το βλέπουμε.

