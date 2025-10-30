Η Grammarly μετονομάζεται σε Superhuman και λανσάρει δικό της AI βοηθό

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση για τα δεδομένα της τεχνολογικής αγοράς, η Grammarly αποφάσισε να εγκαταλείψει το δικό της όνομα και να υιοθετήσει αυτό της εταιρείας που εξαγόρασε πρόσφατα: το Superhuman. Η εταιρεία που έγινε συνώνυμη με τη «σωστή γραμματική στο διαδίκτυο» μεταμορφώνεται, επιδιώκοντας να περάσει από το στάδιο του εργαλείου γραφής σε μια πλήρη σουίτα παραγωγικότητας βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η εξαγορά του Superhuman —ενός γνωστού email client που έχει αγαπηθεί από power users και επαγγελματίες— ολοκληρώθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Αντί να απορροφήσει απλώς το brand, όπως κάνουν οι περισσότερες εταιρείες, η Grammarly αποφάσισε να τοποθετηθεί εκ νέου στην αγορά με το όνομα Superhuman, υποδηλώνοντας τη φιλοδοξία της να πάει πέρα από τη διόρθωση γραφής.

Παρότι η εταιρική ταυτότητα αλλάζει, το ίδιο το προϊόν Grammarly θα συνεχίσει να φέρει το γνωστό του όνομα. Ωστόσο, η εταιρεία άφησε να εννοηθεί ότι μακροπρόθεσμα ίσως επαναπροσδιορίσει και άλλες εφαρμογές της, όπως την πλατφόρμα παραγωγικότητας Coda, που εξαγόρασε πέρσι.

Μαζί με το rebranding, η εταιρεία παρουσίασε και το Superhuman Go, έναν νέο ψηφιακό βοηθό ενσωματωμένο στο υπάρχον Grammarly extension. Ο βοηθός δεν περιορίζεται απλώς στη διόρθωση γραφής: μπορεί να προτείνει βελτιώσεις, να προσφέρει εξατομικευμένο feedback σε email και να συνδέεται με άλλες υπηρεσίες όπως Gmail, Google Drive, Google Calendar ή Jira, αποκτώντας έτσι πρόσβαση σε ευρύτερα συμφραζόμενα για κάθε χρήστη.

Χάρη σε αυτές τις συνδέσεις, ο Superhuman Go μπορεί να αναλάβει πιο «πρακτικές» εργασίες: να καταγράφει tickets σε project management εργαλεία, να ελέγχει τη διαθεσιμότητά σας για συναντήσεις ή να προετοιμάζει έτοιμες απαντήσεις στα email σας με βάση προηγούμενες συνομιλίες. Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει τις δυνατότητές του ώστε να μπορεί να αντλεί δεδομένα και από CRM συστήματα ή εσωτερικά δίκτυα εταιρειών, βελτιώνοντας τις προτάσεις του για εμπορική επικοινωνία ή εταιρική αλληλογραφία.

Οι χρήστες μπορούν ήδη να ενεργοποιήσουν τον Superhuman Go μέσα από το Grammarly extension, επιλέγοντας να τον συνδέσουν με τις εφαρμογές τους. Παράλληλα, η εταιρεία προσφέρει μια «agent store», όπου οι χρήστες μπορούν να εγκαταστήσουν επιπλέον AI agents, όπως έναν ανιχνευτή λογοκλοπής ή έναν βελτιωμένο διορθωτή, που λανσαρίστηκαν τον Αύγουστο.

Όλοι οι χρήστες της Grammarly (ή πλέον Superhuman) μπορούν να δοκιμάσουν τον νέο βοηθό χωρίς κόστος, αν και η εταιρεία προωθεί νέα συνδρομητικά πακέτα για πιο προχωρημένες λειτουργίες. Το Pro Plan κοστίζει 12 δολάρια το μήνα (με ετήσια χρέωση) και προσφέρει υποστήριξη για γραμματική και ύφος σε πολλαπλές γλώσσες. Το Business Plan, στα 33 δολάρια το μήνα, περιλαμβάνει πρόσβαση στο Superhuman Mail —την αναβαθμισμένη εκδοχή του email client με ενσωματωμένες AI δυνατότητες.

Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να φέρει παρόμοια χαρακτηριστικά και στη σουίτα Coda, επιτρέποντας στην τεχνητή νοημοσύνη να αντλεί πληροφορίες από εξωτερικές και εσωτερικές πηγές, ώστε να εμπλουτίζει αυτόματα έγγραφα και drafts με σχετικό περιεχόμενο.

