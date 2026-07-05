Η Ιαπωνία απαντά στην έλλειψη προσωπικού με 10 εκατ. AI ρομπότ έως το 2040

Σύνοψη

Ανακοίνωση του ιαπωνικού Υπουργείου Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (METI) για ανάπτυξη και ενσωμάτωση 10 εκατομμυρίων AI ρομπότ μέχρι το 2040.

Στόχος η αντιμετώπιση της ραγδαίας μείωσης του ενεργού πληθυσμού σε 18 κρίσιμους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, της εστίασης, και της βιομηχανικής παραγωγής.

Κρατική υποστήριξη στην κοινοπραξία Noetra και AIST για τη δημιουργία ενός εγχώριου multi-modal foundation model εστιασμένου αποκλειστικά στο Physical AI.

Εκπαίδευση του αλγορίθμου με πραγματικά δεδομένα από κρίσιμες υποδομές, όπως οι διαδικασίες αποξήλωσης του πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα.

Το Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ιαπωνίας (METI) ανακοίνωσε την πλήρως αναθεωρημένη «Στρατηγική AI Robotics», θέτοντας τον φιλόδοξο, αλλά απολύτως επιβεβλημένο στόχο της ενσωμάτωσης 10 εκατομμυρίων ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας έως το 2040. Η επίσημη τοποθέτηση του Υπουργού Hideki Akazawa επιβεβαιώνει την επιταχυνόμενη στροφή της χώρας προς την πλήρη αυτοματοποίηση, ως απάντηση στη δραματική γήρανση του πληθυσμού και την αδυναμία κάλυψης χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Η ιαπωνική κυβέρνηση αποφάσισε να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των αυτόνομων συστημάτων, συμπεριλαμβάνοντας 18 διαφορετικούς βιομηχανικούς και εμπορικούς τομείς. Στις νέες προσθήκες εντάσσονται η υγειονομική περίθαλψη, η παραγωγή τροφίμων και η εστίαση, δηλαδή κλάδους που απαιτούν υψηλό βαθμό προσαρμοστικότητας, αλληλεπίδραση με δυναμικά περιβάλλοντα και άμεση επαφή με το ανθρώπινο στοιχείο.

Τι προβλέπει η ιαπωνική στρατηγική AI Robotics για το 2040;

Η αναθεωρημένη στρατηγική AI Robotics του ιαπωνικού Υπουργείου Οικονομίας (METI) προβλέπει την εγκατάσταση 10 εκατομμυρίων ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης έως το 2040. Το σχέδιο επεκτείνεται σε 18 τομείς εφαρμογής και βασίζεται στην ανάπτυξη ενός εθνικού πολυτροπικού (multi-modal) AI μοντέλου από την κοινοπραξία Noetra και AIST, με απόλυτη έμφαση στο Physical AI και την υποστήριξη επιχειρήσεων.

Η υλοποίηση αυτού του εθνικού σχεδιασμού δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον σχεδιασμό νέου υλισμικού, αλλά απαιτεί την εκ βάθρων αναμόρφωση της λογισμικής υποδομής. Στο πλαίσιο αυτό, το METI ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση και στήριξη της κοινοπραξίας μεταξύ της τεχνολογικής εταιρείας Noetra και του Εθνικού Ινστιτούτου Προηγμένης Βιομηχανικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (AIST). Ο πυρήνας της συνεργασίας τους εστιάζει στην ανάπτυξη ενός εγχώριου foundation model (μοντέλου βάσης), το οποίο θα επεξεργάζεται ταυτόχρονα και συνδυαστικά δεδομένα όρασης, ήχου, απτικής ανάδρασης και χωρικής αντίληψης.

Η ιαπωνική προσέγγιση διαφέρει ριζικά από τη δυτική στρατηγική, δίνοντας τεράστια έμφαση στο λεγόμενο Physical AI. Αντί να αναλώνει υπολογιστικούς πόρους σε παραγωγικά μοντέλα κειμένου ή δημιουργίας εικόνων, η Ιαπωνία αξιοποιεί τον τεράστιο όγκο πραγματικών δεδομένων από βιομηχανικά και επικίνδυνα περιβάλλοντα. Σύμφωνα με τα τεχνικά έγγραφα του METI, το νέο εθνικό AI μοντέλο θα εκπαιδευτεί με δεδομένα από νοσηλευτικές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, συστήματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, αλυσίδες βαριάς παραγωγής, ακόμη και από τα εξαιρετικά σύνθετα ρομποτικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την αποξήλωση του κατεστραμμένου πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα.

Το περιβάλλον της Φουκουσίμα, ειδικότερα, προσφέρει μοναδικά δεδομένα: η υψηλή ραδιενέργεια καταστρέφει τα παραδοσιακά κυκλώματα και διακόπτει την ασύρματη επικοινωνία, καθιστώντας τον απομακρυσμένο τηλεχειρισμό αδύνατο. Επομένως, τα ρομπότ πρέπει να διαθέτουν εγγενή ευφυΐα (Edge AI) για να λαμβάνουν αυτόνομες αποφάσεις επιτόπου. Αυτή η ανάγκη οδηγεί στη δημιουργία μηχανών που κατανοούν απολύτως τον τρισδιάστατο χώρο και αντιλαμβάνονται τις φυσικές ιδιότητες των υλικών, όπως το βάρος, η σκληρότητα και η δομική ακεραιότητα των αντικειμένων που χειρίζονται.

Μέσα από αυτό το πρίσμα, τα ρομπότ της επόμενης δεκαετίας θα διαφέρουν ριζικά από τους σημερινούς βιομηχανικούς βραχίονες, οι οποίοι εκτελούν αποκλειστικά προ-προγραμματισμένες ρουτίνες εντός ελεγχόμενων εργοστασιακών κελιών. Η ενσωμάτωση του πολυτροπικού μοντέλου Noetra-AIST ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία ρομπότ γενικών καθηκόντων. Ένα τέτοιο σύστημα θα δύναται να μεταφέρεται από τις αποθήκες ενός κέντρου logistics στους διαδρόμους ενός νοσοκομείου και να προσαρμόζει άμεσα τη λειτουργία του, από την οργάνωση φορτίων στην παροχή φυσικής υποστήριξης ασθενών.

Οι οικονομικές και γεωστρατηγικές προεκτάσεις αυτής της απόφασης είναι σαφείς. Το METI δεν προτίθεται να κρατήσει την τεχνογνωσία περιορισμένη στα κρατικά ερευνητικά κέντρα, καθώς το νέο μοντέλο Physical AI θα διατεθεί μαζικά στους Ιάπωνες κατασκευαστές λογισμικού και εταιρείες integration. Η απώτερη επιδίωξη είναι να καταστεί το ιαπωνικό οικοσύστημα το παγκόσμιο πρότυπο για την αυτοματοποίηση της φυσικής εργασίας, ανταγωνιζόμενο άμεσα projects όπως το Optimus της Tesla ή τα αντίστοιχα ανθρωποειδή ρομπότ από κινεζικές εταιρείες. Η διασύνδεση του AIST με διεθνή ερευνητικά ιδρύματα σε ΗΠΑ, Καναδά, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο υποδεικνύει την πρόθεση της Ιαπωνίας να επιβάλει τα δικά της πρωτόκολλα ασφαλείας και διαλειτουργικότητας στο παγκόσμιο AI οικοσύστημα.

Εξετάζοντας την τοπική πραγματικότητα, η άμεση ενσωμάτωση τέτοιων ρομποτικών συστημάτων στην ελληνική αγορά φαντάζει τεχνικά πρόωρη, εντούτοις, οι δομικές προκλήσεις ταυτίζονται απόλυτα. Η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει ανυπέρβλητα προβλήματα έλλειψης εργατικού δυναμικού. Κλάδοι όπως η βαριά βιομηχανία, ο κατασκευαστικός τομέας, η γεωργία, και φυσικά η κρίσιμη βιομηχανία της φιλοξενίας (εστίαση και τουρισμός), καταγράφουν δεκάδες χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας ετησίως. Όταν το ιαπωνικό σχέδιο ωριμάσει και οι οικονομίες κλίμακας συμπιέσουν το κόστος κατασκευής αυτών των μονάδων, η εισαγωγή AI ρομπότ στην ευρωπαϊκή ήπειρο δεν θα συνιστά δείγμα τεχνολογικής υπεροχής, αλλά επιχειρηματική αναγκαιότητα επιβίωσης.