Η Ιαπωνία «τραβάει αυτί» στην OpenAI για τη λεηλασία των manga και των anime

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας φαίνεται αποφασισμένη να βάλει φρένο στη χρήση ιαπωνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας από την OpenAI, μετά τον σάλο που έχει ξεσπάσει γύρω από το νέο app της εταιρείας, το Sora. Το ζήτημα έχει πλέον πάρει επίσημες διαστάσεις, με την ιαπωνική κυβέρνηση να ζητά ρητά από την OpenAI να σταματήσει να χρησιμοποιεί και να αναπαράγει έργα εμπνευσμένα από το manga και το anime χωρίς άδεια.

Η παρέμβαση της ιαπωνικής κυβέρνησης

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ITMedia που αναδημοσίευσε το IGN, ο Minoru Kiuchi —υπουργός με καθοριστικό ρόλο στη χάραξη πολιτικής για τη διανοητική ιδιοκτησία αλλά και επικεφαλής της λεγόμενης “cool Japan strategy”— εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια της χώρας απέναντι στην OpenAI.

Ο Kiuchi δήλωσε ότι η ιαπωνική τέχνη, και ειδικά το manga και το anime, αποτελούν «αντικατάστατους θησαυρούς» της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας και ότι η κυβέρνηση έχει ήδη απευθύνει επίσημο αίτημα προς την OpenAI για να σταματήσει κάθε ενέργεια που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Η τοποθέτησή του εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα ανησυχίας γύρω από τη μαζική χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία εικαστικού περιεχομένου, ειδικά όταν αυτό εμπνέεται ή αντιγράφει εμβληματικά καλλιτεχνικά στυλ χωρίς τη συγκατάθεση των δημιουργών.

Το «καυτό» ζήτημα του Sora

Το Sora αποτέλεσε την αφορμή για την τρέχουσα διαμάχη. Από τη στιγμή που κυκλοφόρησε, οι χρήστες το γέμισαν με βίντεο και εικόνες που προφανώς δημιουργήθηκαν από AI, συχνά μιμούμενα γνωστά στιλ από anime, manga και παραγωγές όπως αυτές του Studio Ghibli. Το αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων, καθώς πολλοί καλλιτέχνες και εταιρείες παραγωγής στην Ιαπωνία είδαν τα έργα τους να αναπαράγονται χωρίς άδεια, αλλοιώνοντας το δημιουργικό τους αποτύπωμα.

Η OpenAI βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της κριτικής, καθώς η πολιτική της για τη χρήση πνευματικά προστατευμένου υλικού θεωρείται από πολλούς ασαφής και επιζήμια. Η εταιρεία μάλιστα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το αμφιλεγόμενο «opt-out» σύστημα, το οποίο απαιτούσε από τους δημιουργούς να δηλώνουν ρητά ότι δεν επιθυμούν να χρησιμοποιούνται τα έργα τους για την εκπαίδευση των μοντέλων AI.

Οι ευρύτερες συνέπειες για την OpenAI

Η υπόθεση αυτή δεν είναι απλώς ένα μεμονωμένο περιστατικό. Η Ιαπωνία αποτελεί μια από τις χώρες με τη μεγαλύτερη επιρροή στη διεθνή κουλτούρα της εικόνας — από το anime και το manga έως τα video games και τη μόδα. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση παρεμβαίνει επίσημα δείχνει ότι το θέμα αγγίζει πλέον το πεδίο της διπλωματίας της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, ο CEO της OpenAI, Sam Altman, έχει αναγνωρίσει επανειλημμένα τη σημασία της ιαπωνικής δημιουργικότητας για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο ίδιος έχει δηλώσει πως η OpenAI οφείλει «τεράστιο χρέος» στη «μοναδική δημιουργική παραγωγή της Ιαπωνίας». Ωστόσο, η αναγνώριση αυτή δεν φαίνεται να αρκεί για να κατευνάσει την οργή των καλλιτεχνών και των πολιτιστικών θεσμών.

[via]