ChatGPT: 'Έρχεται σύντομα η υποστήριξη για «συνομιλίες ενηλίκων» (και) με ερωτικό περιεχόμενο

Η OpenAI ετοιμάζεται να κάνει ένα από τα πιο συζητημένα βήματα στην ιστορία της, καθώς ο CEO της εταιρείας, Sam Altman, ανακοίνωσε ότι μέσα στον Δεκέμβριο 2025 θα λανσαριστεί μια αναβαθμισμένη έκδοση του ChatGPT που θα επιτρέπει σε επαληθευμένους ενήλικες χρήστες να συμμετέχουν σε συζητήσεις με “adult-themed” περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων ερωτικών θεμάτων.

Η είδηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη φιλοσοφία της OpenAI, που μέχρι τώρα διατηρούσε έναν ιδιαίτερα συντηρητικό και αυστηρό έλεγχο σχετικά με το περιεχόμενο που μπορούσε να παραχθεί μέσω του ChatGPT. Ο Altman εξήγησε ότι οι περιορισμοί αυτοί είχαν τοποθετηθεί εξαρχής για να προστατευθούν οι χρήστες από πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία.

Κάναμε το ChatGPT αρκετά περιοριστικό γιατί θέλαμε να είμαστε προσεκτικοί με τα ζητήματα ψυχικής υγείας. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το έκανε λιγότερο χρήσιμο ή διασκεδαστικό για πολλούς χρήστες που δεν αντιμετώπιζαν τέτοια προβλήματα. Τώρα όμως, που έχουμε αναπτύξει νέα εργαλεία και έχουμε καταφέρει να μετριάσουμε αυτούς τους κινδύνους, μπορούμε με ασφάλεια να χαλαρώσουμε τους περιορισμούς στις περισσότερες περιπτώσεις.

Η απόφαση αυτή φαίνεται να εντάσσεται στο πλαίσιο της αρχής που η εταιρεία αποκαλεί “treat adult users like adults”, δηλαδή να δώσει τη δυνατότητα στους ενήλικες χρήστες να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους, πάντα υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

Παρότι η OpenAI στο παρελθόν είχε απορρίψει κάθε πιθανότητα ενσωμάτωσης “sex-bot” λειτουργιών στο ChatGPT, ο Altman είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το ενδιαφέρον του κοινού προς αυτή την κατεύθυνση ήταν υπαρκτό. Σε μια προηγούμενη συνέντευξή του είχε δηλώσει χιουμοριστικά: «Δεν έχουμε βάλει ακόμη sex-bot avatar στο ChatGPT», υπονοώντας ότι παρόμοιες δυνατότητες θα μπορούσαν να αυξήσουν την αλληλεπίδραση των χρηστών, χωρίς ωστόσο να συνάδουν με τις αξίες της εταιρείας.

Σε παλαιότερη συνομιλία του με το The Verge, ο Altman είχε προβλέψει ότι «κάποιες εταιρείες θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν Japanese anime sex bots, πιστεύοντας ότι έχουν βρει ένα επιτυχημένο μοντέλο. Εμείς δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό». Η νέα ανακοίνωση ωστόσο υποδηλώνει πως η OpenAI προχωρά σε πιο ώριμες μορφές επικοινωνίας εντός των ορίων της ηθικής και της ασφάλειας, δίνοντας στους χρήστες περισσότερο έλεγχο στο πώς θέλουν να αλληλεπιδρούν με το ChatGPT.

Εκτός από το “adult mode”, ο Altman ανακοίνωσε ότι η νέα έκδοση θα φέρει και σημαντικές βελτιώσεις στην προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του ChatGPT. Θα δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να προσαρμόζουν τον τρόπο που “μιλάει” το μοντέλο, καθιστώντας το πιο ανθρώπινο, φιλικό ή εκφραστικό, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. «Αν κάποιος θέλει το ChatGPT να απαντά πιο ανθρώπινα, να χρησιμοποιεί περισσότερα emoji ή να συμπεριφέρεται σαν φίλος, θα μπορεί να το κάνει. Αλλά μόνο αν το επιθυμεί ο ίδιος, όχι γιατί εμείς κυνηγάμε τη χρήση», τόνισε ο Altman.

Η αναβαθμισμένη έκδοση θα συνεχίσει να βασίζεται στο GPT-5 μοντέλο, το οποίο βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο των τελευταίων εξελίξεων της OpenAI. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Altman, θα περιλαμβάνει “βελτιστοποιήσεις” που θα επιτρέπουν πιο φυσικό διάλογο, καλύτερη διαχείριση συναισθηματικών θεμάτων και προσαρμογή της προσωπικότητας ανάλογα με το προφίλ του χρήστη.

Αναμένεται ότι το νέο αυτό ChatGPT θα κυκλοφορήσει επίσημα τον Δεκέμβριο του 2025, αρχικά για επιλεγμένους χρήστες με επαληθευμένη ηλικία. Παρότι η OpenAI δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργεί η διαδικασία επαλήθευσης, θεωρείται βέβαιο ότι θα δοθεί έμφαση στην ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την υπεύθυνη χρήση.