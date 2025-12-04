Η Kaspersky διαπιστώνει τάση προς μια πιο ασφαλή ψηφιακή ζωή

Η Kaspersky αναδεικνύει μια αυξανόμενη τάση: όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναλαμβάνουν τον έλεγχο της ψηφιακής τους ασφάλειας. Μια πρόσφατη μελέτη της Kaspersky έδειξε ότι οι μέθοδοι κυβερνοασφάλειας έχουν γίνει ολοένα και πιο δημοφιλείς, με το ποσοστό των χρηστών παγκοσμίως να υπερβαίνει το 90% ανάμεσα στους συμμετέχοντες της έρευνας το 2025.

Αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την προστασία από κυβερνοαπειλές δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εξήγηση. Μόνο μέσα σε τρεις μήνες, από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο του 2025, οι λύσεις της Kaspersky μπλόκαραν 389 εκατομμύρια επιθέσεις από διαδικτυακούς πόρους παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Kaspersky, το ποσοστό των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τουλάχιστον ένα είδος λύσης για την προστασία της ψηφιακής τους ζωής έφτασε το εντυπωσιακό 93% παγκοσμίως. Τα ευρήματα αυτά προέκυψαν από μια παγκόσμια έρευνα που κάλυψε περισσότερες από 20 χώρες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, την Κεντρική Αμερική και τη Μέση Ανατολή*.

Ο λόγος που αναφέρεται πιο συχνά για τη χρήση εργαλείων προστασίας της ψηφιακής ζωής ήταν το μπλοκάρισμα ιών, κακόβουλου λογισμικού και κυβερνοεπιθέσεων, με πάνω από το 60% των χρηστών να το αναφέρουν ως βασικό παράγοντα. Η προστασία ευαίσθητων δεδομένων (53%) και το αίσθημα μεγαλύτερης ασφάλειας στο διαδίκτυο (53%) ακολουθούν συμπληρώνοντας την πρώτη τριάδα.

Για να πετύχουν αυτούς τους στόχους, οι καταναλωτές βασίζονται σε μια ποικιλία εργαλείων: χρησιμοποιούν λογισμικό antivirus, εφαρμογές φραγής τηλεφωνικών αριθμών και εργαλεία γονικού ελέγχου, για να αναφέρουμε μόνο μερικά. Μεταξύ των συμμετεχόντων στην έρευνα, τα antivirus, τα προϊόντα VPN και οι password managers ήταν τα πιο δημοφιλή όσον αφορά τη χρήση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια άλλη παγκόσμια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Kaspersky το 2023 είχε δείξει ότι τότε ο αριθμός των χρηστών που βασίζονταν σε εργαλεία ασφαλείας ανερχόταν στο 79% παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας την τωρινή τάση προς μια πιο συνειδητοποιημένη ψηφιακή ζωή.

Η αλλαγή αυτή δεν είναι απλώς μια αντίδραση απέναντι στις απειλές. Αποτελεί αλλαγή ψηφιακής κουλτούρας. Οι άνθρωποι αρχίζουν να θεωρούν την online ασφάλεια και τον ψηφιακό γραμματισμό όχι ως τεχνική εξειδίκευση, αλλά ως μια ζωτική δεξιότητα, αναπόσπαστη από τη σημερινή ψηφιοποιημένη ζωή.

Η Ημέρα Υπολογιστικού Γραμματισμού (02 Δεκεμβρίου) είναι η τέλεια ευκαιρία για να διερευνήσουμε πώς έχει εξελιχθεί η ψηφιακή ζωή — και πώς οι λύσεις και οι γνώσεις κυβερνοασφάλειας έχουν γίνει βασικό κομμάτι της. Η Kaspersky συνιστά στους χρήστες να ενταχθούν στο αναδυόμενο κίνημα προς πιο έξυπνες και ασφαλείς ψηφιακές συνήθειες.

Για να παραμείνετε ασφαλείς, η Kaspersky συνιστά: