Η Κίνα ανοίγει νέο κεφάλαιο στη βιοτεχνολογία με ρομπότ που... γεννάει

Στην Παγκόσμια Διάσκεψη Ρομποτικής 2025 στο Πεκίνο, η startup Kaiwa Technology από τη Γκουανγκζού παρουσίασε ένα εγχείρημα που ήδη προκαλεί παγκόσμιες αντιδράσεις: το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ ικανό να κυοφορήσει και να γεννήσει ένα μωρό.

Η ιδέα, με επικεφαλής τον ιδρυτή Zhang Qifeng, βασίζεται στη δημιουργία ενός ανδροειδούς με ενσωματωμένη τεχνητή μήτρα. Το ρομπότ θα μπορεί να φιλοξενεί και να αναπτύσσει ένα έμβρυο από τη στιγμή της εμφύτευσης έως και τον τοκετό. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η τεχνολογία της τεχνητής κύησης έχει ήδη εδραιωθεί σε εργαστηριακό επίπεδο. Το έμβρυο θα αναπτύσσεται μέσα σε συνθετικό αμνιακό υγρό, ενώ θα λαμβάνει θρεπτικά συστατικά μέσω ενός σωλήνα συνδεδεμένου με τον αφαλό, προσομοιώνοντας σε μεγάλο βαθμό τη φυσική κύηση. Η εταιρεία, μάλιστα, έχει θέσει ως στόχο να λανσάρει το προϊόν ήδη από το 2026, σε τιμή που δεν θα ξεπερνά τις 100.000 γιουάν, δηλαδή περίπου 14000 ευρώ.

Το ζήτημα, ωστόσο, είναι εξαιρετικά ευαίσθητο. Από τη μία πλευρά, η καινοτομία αυτή δημιουργεί ελπίδες για ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας ή για όσους δεν μπορούν ή δεν θέλουν να βιώσουν τις σωματικές δυσκολίες της εγκυμοσύνης. Από την άλλη, εγείρει τεράστια ερωτήματα γύρω από την ηθική, το νομικό πλαίσιο αλλά και τις κοινωνικές επιπτώσεις. Τι σημαίνει για τον ρόλο της μητέρας μια εντελώς τεχνητή κύηση; Και μέχρι ποιο σημείο είναι αποδεκτό να αναθέτουμε σε μια μηχανή την κυοφορία της ανθρώπινης ζωής; Ερωτήματα που σήμερα δεν έχουν σαφείς απαντήσεις.

Ο ίδιος ο Zhang αποκάλυψε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με τις αρχές της επαρχίας Guangdong για το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης ενός κανονιστικού πλαισίου. Πρόκειται για μια προσπάθεια που δεν ξεκίνησε από το μηδέν. Ήδη από το 2017, ερευνητές του Philadelphia Children’s Hospital είχαν καταφέρει να διατηρήσουν στη ζωή και να αναπτύξουν ένα πρόωρο αρνί μέσα σε ένα «biobag», έναν διαφανή σάκο γεμάτο τεχνητό αμνιακό υγρό. Το πείραμα, αν και περιορισμένο σε προχωρημένο στάδιο κύησης, έδωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα, όπως η ανάπτυξη του μαλλιού του ζώου μέσα σε λίγες εβδομάδες. Παρ’ όλα αυτά, η μετάβαση από ένα τέτοιο πρωτότυπο σε μια πλήρη εννιάμηνη κύηση παραμένει τεράστια τεχνολογική και επιστημονική πρόκληση.

Η πρόταση της Kaiwa Technology πατά σε πολύ πιο ευαίσθητο έδαφος: την ίδια τη δημιουργία της ζωής. Αν όντως παρουσιαστεί το πρώτο λειτουργικό πρωτότυπο μέσα σε έναν χρόνο, όπως υπόσχεται η εταιρεία, τότε δεν θα μιλάμε μόνο για τεχνολογική εξέλιξη αλλά για ένα πολιτισμικό και φιλοσοφικό σοκ. Η εικόνα ενός ανδροειδούς που μπορεί να γεννήσει ένα παιδί ανοίγει σενάρια που μέχρι πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν αποκλειστικά υλικό επιστημονικής φαντασίας. Σήμερα, όμως, όλα δείχνουν ότι ίσως περάσουν γρήγορα στις σελίδες της καθημερινής ειδησεογραφίας.

Η συζήτηση που έχει ήδη ξεκινήσει είναι αναπόφευκτη και αφορά την κοινωνία στο σύνολό της. Πρόκειται για τεχνολογία που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη μητρότητα, την αναπαραγωγή και, τελικά, την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση. Το ερώτημα δεν είναι μόνο αν μπορεί να λειτουργήσει, αλλά αν είμαστε έτοιμοι ως κοινωνία να δεχτούμε μια τόσο ριζοσπαστική αλλαγή.

