Η Κίνα δημιουργεί υπερηχητικό δίκτυο δεδομένων 100 φορές ταχύτερο από αυτό του NATO

Η εποχή του πολέμου υπερηχητικής ταχύτητας φέρνει νέες προκλήσεις στην τεχνολογία. Τα οπλικά συστήματα που κινούνται με ταχύτητες άνω των 14.000 χιλιομέτρων την ώρα απαιτούν ακρίβεια χιλιοστού του δευτερολέπτου, καθώς ακόμη και μια μικρή εκτροπή στον υπολογισμό μπορεί να οδηγήσει σε απόκλιση πολλών χιλιομέτρων από τον στόχο. Σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα ανταποκρίνεται η Κίνα, η οποία ανέπτυξε ένα νέο στρατιωτικό δίκτυο επικοινωνιών, μια τεχνολογική πρωτοπορία που ενδέχεται να ανατρέψει τις ισορροπίες στον παγκόσμιο στρατιωτικό χάρτη.

Το νέο σύστημα, που δημιουργήθηκε από την China Electronics Technology Group Corporation (CETC), υπόσχεται συγχρονισμό χρόνου με ακρίβεια μικρότερη των πέντε νανοδευτερολέπτων. Για να γίνει κατανοητή η κλίμακα αυτού του επιτεύγματος, πρόκειται για ακρίβεια εκατό φορές μεγαλύτερη σε σχέση με το Link 16, το τακτικό σύστημα επικοινωνιών που χρησιμοποιείται σήμερα από τις δυνάμεις του NATO.

Τα παραδοσιακά συστήματα, όπως το Link 16, βασίζονται σε αλγορίθμους τύπου "round-trip time" (RTT), οι οποίοι υπολογίζουν τον χρόνο που χρειάζεται ένα σήμα για να επιστρέψει, προκειμένου να συγχρονίσουν τις μονάδες. Αυτή η μέθοδος λειτουργεί ικανοποιητικά για αεροσκάφη με σχετικά χαμηλές ταχύτητες, αλλά αποδεικνύεται εντελώς ανεπαρκής στον υπερηχητικό τομέα. Όταν πολλαπλές πλατφόρμες κινούνται με ακραίες ταχύτητες και αλλάζουν συνεχώς πορεία, οι διαδρομές μετάδοσης σήματος γίνονται ασύμμετρες, καθιστώντας τους υπολογισμούς RTT αναξιόπιστους και ανακριβείς.

Οι Κινέζοι ερευνητές ξεπέρασαν αυτό το εμπόδιο εφαρμόζοντας μια προσέγγιση βασισμένη στη διανομή δεδομένων αδρανειακής πλοήγησης. Στην πράξη, κάθε υπερηχητικό όχημα κοινοποιεί σε πραγματικό χρόνο τη θέση και την ταχύτητά του μέσω ασφαλών συνδέσεων, επιτρέποντας στο σύστημα να υπολογίζει με ακρίβεια τους χρόνους μετάδοσης και να διασφαλίζει τέλειο συγχρονισμό μεταξύ όλων των μονάδων.

Η νέα αυτή δυνατότητα δεν περιορίζεται στην αναβάθμιση μιας υπάρχουσας τεχνολογίας, αλλά δημιουργεί ένα πλήρως διασυνδεδεμένο οικοσύστημα επίθεσης. Με το δίκτυο της CETC, πύραυλοι, drones, αεροσκάφη, χερσαίες διοικήσεις, ναυτικές δυνάμεις και δορυφόροι πληροφοριών μπορούν να λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα, σε πλήρη συντονισμό.

Η αξιοπιστία του συστήματος επιβεβαιώθηκε μέσα από ημι-φυσικές προσομοιώσεις στη γη, οι οποίες κατέγραψαν μέση ακρίβεια 4,2 νανοδευτερολέπτων, με μέγιστο σφάλμα κάτω από εννέα νανοδευτερόλεπτα. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν υπό ρεαλιστικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών και προσομοιωμένων λαθών θέσης και ταχύτητας, και διατήρησαν την αποτελεσματικότητά τους ακόμη και όταν η σχετική ταχύτητα των πλατφορμών αυξήθηκε από το μηδέν σε σχεδόν 16.000 χλμ/ώρα.

Ένα ακόμη αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι η τεχνολογία μπορεί να υλοποιηθεί σε χαμηλού κόστους, ευρέως διαθέσιμο εξοπλισμό, καθιστώντας την πρακτική για μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις και ανοίγοντας νέους στρατηγικούς ορίζοντες. Η δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών τύπων πλατφορμών, η άμεση ανταλλαγή δεδομένων και ο ακέραιος συγχρονισμός τους δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου κάθε στοιχείο μπορεί να ανταποκριθεί σε δευτερόλεπτα, ακόμη και υπό τις πιο ακραίες συνθήκες υπερηχητικών επιχειρήσεων.

