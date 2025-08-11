Η Κίνα δοκιμάζει με επιτυχία το σεληνιακό της σκάφος πριν την επανδρωμένη αποστολή του 2030

Η Κίνα έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της πρώτης επανδρωμένης αποστολής της στη Σελήνη, ολοκληρώνοντας με επιτυχία μια κρίσιμη δοκιμή του νέου σεληνιακού της σκάφους, Lanyue. Το όχημα αυτό, σχεδιασμένο για να μεταφέρει δύο αστροναύτες, υποβλήθηκε σε δοκιμές προσγείωσης και απογείωσης σε ειδική εγκατάσταση στην επαρχία Hebei, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Το Lanyue, όνομα που στα κινεζικά σημαίνει «αγκαλιάζοντας τη Σελήνη», αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του φιλόδοξου κινεζικού προγράμματος για την πρώτη ανθρώπινη εξερεύνηση του φεγγαριού πριν από το τέλος της δεκαετίας. Η κατασκευή και ανάπτυξή του πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη της China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), η οποία είναι υπεύθυνη για την εκτόξευση και την ανάπτυξη των πυραύλων και σκαφών του China Lunar Exploration Program (CLEP).

Η δοκιμή της 6ης Αυγούστου 2025 χαρακτηρίστηκε από την China Manned Space Agency ως κομβικό στάδιο, καθώς ήταν η πρώτη φορά που η χώρα πραγματοποίησε έλεγχο προσομοίωσης προσγείωσης και απογείωσης ενός σκάφους σχεδιασμένου να μεταφέρει πλήρωμα εκτός της Γης. Το τεστ είχε στόχο την αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος σε διαφορετικά σενάρια, προσομοιώνοντας τις συνθήκες που θα συναντήσει κατά την επαφή με τη σεληνιακή επιφάνεια αλλά και την επιστροφή του σε τροχιά.

Σύμφωνα με τον Huang Zhen, στέλεχος της CASC, η διαδικασία περιλάμβανε εκτεταμένες μηχανικές δοκιμές για να εξασφαλιστεί ομαλή μετάβαση από την εκτόξευση μέχρι την προσγείωση, ακόμη και μέσα σε ιδιαίτερα απαιτητικά περιβάλλοντα. Όπως εξήγησε, κατά τη φάση εκτόξευσης ελέγχθηκε το ωφέλιμο φορτίο, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοπιστία και την ασφάλεια.

Η ασφάλεια των αστροναυτών αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα για τους Κινέζους μηχανικούς. Το Lanyue διαθέτει πολλαπλούς κινητήρες σε εφεδρική διάταξη, ώστε αν ένας παρουσιάσει βλάβη, οι υπόλοιποι να μπορούν να εξασφαλίσουν την επιστροφή του πληρώματος σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και από εκεί στη Γη. Το σκάφος είναι επίσης ικανό να μεταφέρει όχι μόνο το πλήρωμα, αλλά και ένα μικρό σεληνιακό όχημα καθώς και επιστημονικό εξοπλισμό.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, οι κινητήρες του Lanyue ενεργοποιήθηκαν ώστε να προσομοιώσουν την τελική φάση προσγείωσης και την επόμενη φάση απογείωσης από τη σεληνιακή επιφάνεια. Σύμφωνα με την κινεζική τηλεόραση CCTV, οι δοκιμές επικύρωσαν την ορθότητα του σχεδίου ελέγχου, τη διαδικασία διακοπής λειτουργίας κατά την επαφή με το έδαφος, καθώς και τη συνεργασία των κρίσιμων υποσυστημάτων – από την πλοήγηση και τον έλεγχο έως το σύστημα πρόωσης.

Ένα από τα βασικά τεχνικά ζητούμενα ήταν η ελαχιστοποίηση των κραδασμών και η άνεση κατά την προσγείωση. Το Lanyue διαθέτει τέσσερα πόδια προσγείωσης, ειδικά σχεδιασμένα για να απορροφούν τους κραδασμούς και να παρέχουν σταθερότητα στο σκάφος. Όπως σημείωσε ο Huang, η απαίτηση για ομαλή και ασφαλή επαφή με τη σεληνιακή επιφάνεια καθιστά αναγκαία την τήρηση πολύ υψηλών προδιαγραφών.

Παράλληλα, το σκάφος καλείται να εκτελεί πολλαπλές λειτουργίες με το μικρότερο δυνατό βάρος. «Κάθε γραμμάριο πρέπει να εξυπηρετεί περισσότερους από έναν σκοπούς», τόνισε ο Huang, επισημαίνοντας ότι η ομάδα ανάπτυξης κατέφυγε σε κάθε διαθέσιμη μέθοδο ελάφρυνσης της κατασκευής, προκειμένου να πετύχει τον πιο ολοκληρωμένο και περίπλοκο σχεδιασμό με το μικρότερο δυνατό βάρος εκτόξευσης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών των δοκιμών θεωρείται κρίσιμη για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος που θέλει την Κίνα να πραγματοποιεί την πρώτη επανδρωμένη αποστολή της στη Σελήνη πριν το 2030. Το Lanyue, όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξή του, θα αποτελέσει το κεντρικό μέσο μεταφοράς αστροναυτών από τη σεληνιακή τροχιά στην επιφάνεια και πίσω, διαδραματίζοντας ρόλο ανάλογο με εκείνον του Lunar Module στις αποστολές Apollo της NASA.

Η χώρα έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα στον τομέα της σεληνιακής εξερεύνησης, με τις επιτυχίες των αποστολών Chang’e να καταδεικνύουν τις τεχνικές της δυνατότητες. Όμως, η μετάβαση από ρομποτικές αποστολές σε επανδρωμένες επιχειρήσεις αποτελεί μια τεράστια πρόκληση που απαιτεί απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε στάδιο.

[via]