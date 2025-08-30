Η Κίνα έφτιαξε ουρανοξύστη μηδενικών εκπομπών που τροφοδοτείται από μεταχειρισμένες μπαταρίες

Στην καρδιά της Qingdao, στην Κίνα, ξεπροβάλλει ένας ουρανοξύστης-ορόσημο για την αειφόρο αρχιτεκτονική. Πρόκειται για ένα πρόσφατα εγκαινιασμένο κτήριο ύψους 117 μέτρων, το οποίο φέρει μια παγκόσμια πρωτιά: είναι το πρώτο με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές, σχεδόν μηδενικές, που λειτουργεί αποκλειστικά με καθαρές πηγές ενέργειας.

Η πιο εντυπωσιακή καινοτομία αφορά το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας. Αντί να βασίζεται σε συμβατικές λύσεις, το κτήριο χρησιμοποιεί δεκατέσσερις μπαταρίες από αποσυρμένα ηλεκτρικά οχήματα. Αυτή η ευφυής επιλογή επιτρέπει την αποθήκευση της περίσσειας ενέργειας που παράγεται κατά τη διάρκεια της ημέρας ή αγοράζεται από το δίκτυο σε χαμηλή τιμή τη νύχτα, και την απελευθέρωσή της όταν η ζήτηση αυξάνεται ή η ηλιακή ακτινοβολία μειώνεται. Το αποτέλεσμα είναι μια σταθερή και οικονομική τροφοδοσία, παράλληλα με την προώθηση ενός κυκλικού μοντέλου οικονομίας, δίνοντας νέα ζωή σε εξαρτήματα που διαφορετικά θα κατέληγαν ως απόβλητα.

Η «νοημοσύνη» του κτιρίου διαχειρίζεται από ένα εκτεταμένο δίκτυο σχεδόν 24.000 μικροαισθητήρων, που αντικαθιστούν τους παραδοσιακούς διακόπτες. Αυτό το ψηφιακό νευρικό σύστημα ελέγχει φωτισμό, κλιματισμό και ανελκυστήρες σε πραγματικό χρόνο, βελτιστοποιώντας την κατανάλωση. Σύμφωνα με τον Yu Dexiang, πρόεδρο της TELD New Energy, ενός εκ των συνεργαζόμενων φορέων, η ψηφιοποίηση μείωσε τα κόστη επένδυσης κατά 20-30% και αύξησε την αποδοτικότητα λειτουργίας κατά 30%, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση κατά επιπλέον 30%.

Η παραγωγή ενέργειας δεν περιορίζεται μόνο στις ηλιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στην οροφή. Το κτήριο ενσωματώνει γυάλινες φωτοβολταϊκές προσόψεις στις πλευρές που βλέπουν ανατολικά, νότια και δυτικά. Οι διαφανείς αυτές επιφάνειες όχι μόνο προσδίδουν αισθητική στο κτίριο, αλλά παράγουν και το 25% της ημερήσιας ενεργειακής ζήτησης, μειώνοντας εκτιμώμενα τις εκπομπές άνθρακα κατά σχεδόν 500 τόνους τον χρόνο.

Η καινοτομία εκτείνεται και στη μετακίνηση. Στον ουρανοξύστη λειτουργεί το πρώτο στον κόσμο πλήρως αυτοματοποιημένο κάθετο γκαράζ υψηλής ταχύτητας, ικανό να παρκάρει ένα αυτοκίνητο σε μόλις 35 δευτερόλεπτα, χάρη σε ένα ακριβές σύστημα τροχιών. Επιπλέον, το πάρκινγκ ενσωματώνει τεχνολογία V2G (vehicle-to-grid), μετατρέποντας τα σταθμευμένα ηλεκτρικά οχήματα σε μικρές κινητές μονάδες παραγωγής ενέργειας. Προς το παρόν, 300 οχήματα συνεισφέρουν ενεργά στο ενεργειακό οικοσύστημα του κτιρίου, παρέχοντας 10 κιλοβατώρες το καθένα ανά ημέρα και καλύπτοντας σχεδόν το ήμισυ των ενεργειακών αναγκών.

Σύμφωνα με στοιχεία της National Energy Administration, η εγκατεστημένη ισχύς ανανεώσιμης ενέργειας στην Κίνα έχει φτάσει τα 2,16 δισεκατομμύρια κιλοβάτ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 60% της συνολικής παραγωγής. Ο ουρανοξύστης της Qingdao γίνεται έτσι όχι μόνο σύμβολο, αλλά και πρακτικό και αναπαραγώγιμο μοντέλο για πόλεις σε όλο τον κόσμο που στοχεύουν στην ουδετερότητα άνθρακα.

