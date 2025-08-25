Σπίτι δύο ορόφων «εκτυπώθηκε» μέσα σε μόλις 18 ώρες

Η κατασκευή κατοικιών με τρισδιάστατη εκτύπωση δεν είναι πια επιστημονική φαντασία αλλά μια πραγματικότητα που εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Στην Αυστραλία, μια οικογενειακή κατοικία δύο ορόφων δημιουργήθηκε σε χρόνο-ρεκόρ: ο βασικός σκελετός της ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 18 ώρες, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να επιταχύνει θεαματικά τον τρόπο με τον οποίο χτίζουμε.

Το έργο πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Tapping του Περθ από την Contec Australia και ξεχωρίζει γιατί, σε αντίθεση με άλλες παρόμοιες προσπάθειες, δεν περιορίστηκε σε ένα ισόγειο. Πρόκειται για την πρώτη κατοικία στη χώρα και μία από τις ελάχιστες παγκοσμίως που έχει εκτυπωθεί εξ ολοκλήρου και στους δύο ορόφους. Μέχρι σήμερα, τα περισσότερα παραδείγματα τρισδιάστατης εκτύπωσης περιορίζονταν σε μονώροφες κατασκευές, ή στην καλύτερη περίπτωση, προσέθεταν έναν επάνω όροφο από ξύλινο σκελετό.

Κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση έπαιξε ένας γιγάντιος ρομποτικός εκτυπωτής που κατασκευάστηκε από την ολλανδική εταιρεία CyBe. Το μηχάνημα αυτό εξωθούσε σταδιακά, στρώση με στρώση, ένα ειδικό μείγμα σκυροδέματος, σχηματίζοντας τους τοίχους και το βασικό κέλυφος του σπιτιού κατευθείαν στο εργοτάξιο. Αυτή η διαδικασία, που αποτελεί την ουσία της 3D εκτύπωσης, ήταν εκείνη που χρειάστηκε μόλις 18 ώρες.

Φυσικά, η ολοκλήρωση της κατοικίας δεν τελείωσε εκεί. Μετά την εκτύπωση, συνεργεία οικοδόμων ανέλαβαν να προσθέσουν όλα όσα απαιτούνται για να μετατραπεί ένας τσιμεντένιος σκελετός σε κατοικήσιμο σπίτι: στέγη, δάπεδα, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,配πες, κουφώματα. Αυτή η φάση διήρκεσε αρκετούς μήνες, με αποτέλεσμα ολόκληρο το έργο να ολοκληρωθεί σε περίπου πέντε μήνες συνολικά.

Η Contec υποστηρίζει ότι το μυστικό της επιτυχίας κρύβεται στο ειδικά σχεδιασμένο μείγμα σκυροδέματος που χρησιμοποιεί. Το υλικό αυτό, όπως εξηγεί η εταιρεία, μπορεί να εκτυπώνεται χωρίς τη βοήθεια καλουπιών ή ικριωμάτων, καθώς είναι αυτοστηριζόμενο και αποκτά σκληρότητα σε λιγότερο από τρία λεπτά. Επιπλέον, η αντοχή του μετρήθηκε στα 50 MPa, περισσότερο από τριπλάσια σε σχέση με τα συμβατικά τούβλα που κυμαίνονται γύρω στα 15 MPa.

Οι ιδιότητες του νέου υλικού δεν περιορίζονται μόνο στην αντοχή. Οι τοίχοι της κατοικίας είναι σχεδιασμένοι ώστε να αντέχουν σε κυκλώνες, προσφέρουν θερμική μόνωση, είναι απρόσβλητοι από τερμίτες, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν υψηλή αντίσταση στη φωτιά και το νερό. Αυτό τα καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλα για τις απαιτητικές κλιματολογικές συνθήκες της Δυτικής Αυστραλίας, τόσο σε αστικές όσο και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Η εμφάνιση της κατοικίας δεν υστερεί σε τίποτα από μια σύγχρονη κατασκευή. Το σπίτι διαθέτει τρία υπνοδωμάτια και δύο μπάνια, ενώ έχει προβλεφθεί και χώρος για γκαράζ. Στον επάνω όροφο υπάρχει μικρό μπαλκόνι, ενώ στο εσωτερικό κυριαρχεί το φυσικό φως χάρη στα μεγάλα ανοίγματα και τα εκτεταμένα τζάμια. Η αρχιτεκτονική συνδυάζει τον χαρακτηριστικό «ριγωτό» φινιρίσμα των τοίχων που προκύπτει από τη διαδικασία εκτύπωσης με λείες επιφάνειες, προσφέροντας ένα ενδιαφέρον και καλαίσθητο αποτέλεσμα.

Αν και δεν έχει δημοσιοποιηθεί το ακριβές κόστος του έργου, εκπρόσωπος της Contec Australia αποκάλυψε ότι η συνολική δαπάνη ήταν κατά 22% χαμηλότερη από εκείνη μιας τυπικής κατοικίας με τοπική τοιχοποιία και παραδοσιακές μεθόδους δόμησης. Αυτό σημαίνει ότι η τεχνολογία δεν προσφέρει μόνο ταχύτητα αλλά και σημαντική εξοικονόμηση κόστους, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική σε μια εποχή όπου οι τιμές των κατασκευών ανεβαίνουν συνεχώς.

