Η Κίνα ετοιμάζει το μεγαλύτερο πολεμικό της πλοίο με... ηλεκτρομαγνητικούς καταπέλτες

Το καλοκαίρι αποδεικνύεται έντονο για το κινεζικό ναυτικό, καθώς η χώρα φαίνεται να πλησιάζει στην ένταξη στην ενεργό υπηρεσία του πιο προηγμένου και μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου της, του Fujian. Παρόλο που δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις, πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι το πλοίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων πτήσεων με χρήση ηλεκτρομαγνητικών καταπελτών, μιας τεχνολογίας αιχμής που μόνο η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν αυτή τη στιγμή.

Το Fujian, επίσημα γνωστό ως Type 003, είναι το τρίτο αεροπλανοφόρο της Κίνας και το πρώτο που έχει κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου με κινεζική τεχνολογία. Σε αντίθεση με τα δύο προγενέστερα πλοία, τα οποία βασίστηκαν σε ξένα σχέδια και τεχνολογίες, το Fujian αποτελεί γέννημα της εσωτερικής αμυντικής βιομηχανίας της χώρας. Η Κίνα μπορεί να διαθέτει τον μεγαλύτερο ναυτικό στόλο παγκοσμίως σε αριθμό πλοίων, όμως στον τομέα των αεροπλανοφόρων εξακολουθεί να υπολείπεται των ΗΠΑ, οι οποίες διαθέτουν έντεκα πλοία με πυρηνική πρόωση, έναν τομέα στον οποίο το Πεκίνο δεν έχει ακόμη εισέλθει.

Η μεγαλύτερη καινοτομία του Fujian είναι η χρήση ηλεκτρομαγνητικών καταπελτών (EMALS) για την απογείωση αεροσκαφών. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά υδραυλικά συστήματα που χρησιμοποιούν καλώδια, αντλίες και σωληνώσεις, οι ηλεκτρομαγνητικοί καταπέλτες βασίζονται σε έναν γραμμικό επαγωγικό κινητήρα, ο οποίος μέσω ισχυρών μαγνητών επιταχύνει έναν μηχανισμό που «πιάνει» το αεροπλάνο και το εκτοξεύει με ακρίβεια. Το σύστημα αυτό επιτρέπει την απογείωση βαρύτερων αεροσκαφών ή αεροσκαφών με περισσότερα καύσιμα, μειώνει τις μηχανικές καταπονήσεις στον σκελετό τους και απαιτεί λιγότερη συντήρηση.

Οι τελευταίες φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει δείχνουν μαχητικά σε θέση απογείωσης στο κατάστρωμα του Fujian, με τους μετακαυστήρες αναμμένους, στοιχείο που υποδηλώνει ότι οι δοκιμές με πραγματικά αεροσκάφη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η παράδοση του πλοίου στο ναυτικό ενδέχεται να γίνει πριν το τέλος του έτους, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην αναβάθμιση της κινεζικής ναυτικής ισχύος.

Παράλληλα, η Κίνα παρουσίασε πρόσφατα και ένα άλλο πλοίο νέας γενιάς, το Type 076, το οποίο, αν και είναι αμφίβιο, διαθέτει επίσης ηλεκτρομαγνητικό καταπέλτη. Αυτή η τεχνολογία δεν περιορίζεται μόνο στην εκτόξευση επανδρωμένων αεροσκαφών αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την απογείωση μη επανδρωμένων αεροχημάτων (drones), τομέας στον οποίο η Κίνα επενδύει έντονα.

Η σημασία της τεχνολογίας EMALS είναι στρατηγική. Επιτρέπει την εκτόξευση ενός αεροσκάφους κάθε 45 δευτερόλεπτα – 25% ταχύτερα από τις κλασικές υδραυλικές μεθόδους – διευκολύνοντας τακτικές όπως οι «επιθέσεις σμήνους» (swarm attacks), στις οποίες μεγάλος αριθμός αεροσκαφών εκτοξεύεται σε μικρό χρονικό διάστημα με στόχο τον κορεσμό και την υπερκέραση των εχθρικών αμυνών. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη δυνατότητα επίτευξης αεροπορικής υπεροχής σε επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας.

Η γεωπολιτική διάσταση είναι εξίσου σημαντική. Η Κίνα επιδιώκει να εδραιώσει την κυριαρχία της στη Νότια Σινική Θάλασσα, μια από τις πιο τεταμένες περιοχές στον πλανήτη, καθώς εκεί συναντώνται τα συμφέροντά της με αυτά της Ταϊβάν, της Ινδίας και των ΗΠΑ. Οι πρόσφατες κινεζικές κινήσεις προκαλούν ανησυχία και στην Ιαπωνία, η οποία έχει ανακοινώσει το πιο φιλόδοξο εξοπλιστικό πρόγραμμα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σήμερα, μόνο οι ΗΠΑ και η Κίνα διαθέτουν επιχειρησιακά ή υπό ένταξη πλοία με ηλεκτρομαγνητικούς καταπέλτες. Η Γαλλία εργάζεται πάνω σε αυτή την τεχνολογία για το μελλοντικό της αεροπλανοφόρο, που αναμένεται στα τέλη της δεκαετίας του 2030, ενώ η Ινδία διερευνά τη δυνατότητα υιοθέτησής της. Το Ηνωμένο Βασίλειο, αν και την έχει εξετάσει, δεν την έχει υιοθετήσει, καθώς τα αεροσκάφη του είναι κάθετης απογείωσης και προσγείωσης.

Ένα ορόσημο για την επίδειξη ισχύος του Fujian μπορεί να αποτελέσει η 3η Σεπτεμβρίου, όταν η Κίνα γιορτάζει την Ημέρα της Νίκης για την επέτειο της ήττας της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι εορτασμοί για τα 80 χρόνια από το τέλος του πολέμου στην Ασία περιλαμβάνουν μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Τιενανμέν και παρουσίαση των πιο προηγμένων όπλων της χώρας. Ανάμεσα σε αυτά, δεν αποκλείεται να δούμε και δημόσια επίδειξη των δυνατοτήτων του νέου συστήματος καταπέλτη του Fujian.

First-ever official footage of flight operations aboard China's newest, soon-to-be commissioned aircraft carrier, CNS Fujian (18)



On the eve of the PLA's 98th anniversary, PRC media released video showcasing another major milestone: integration tests between the electromagnetic…

