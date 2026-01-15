Η Κίνα καταθέτει σχέδιο για 200.000 δορυφόρους, απειλώντας την κυριαρχία του Starlink

Μια άνευ προηγουμένου κίνηση που επανακαθορίζει τους όρους του γεωπολιτικού ανταγωνισμού στο Διάστημα πραγματοποίησε η Κίνα, καταθέτοντας επίσημα έγγραφα στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) για την εκτόξευση και λειτουργία ενός κολοσσιαίου στόλου που ξεπερνά τους 200.000 δορυφόρους. Η ενέργεια αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική ανακοίνωση, αλλά μια επιθετική στρατηγική «κατάληψης» του διαθέσιμου διαστημικού χώρου, θέτοντας ευθέως το Πεκίνο απέναντι στην παντοδυναμία της SpaceX και του Starlink.

Η στρατηγική του «όποιος προλάβει»

Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν στη Γενεύη, το σχέδιο περιλαμβάνει κυρίως δύο νέους μεγα-αστερισμούς, με τις κωδικές ονομασίες CTC-1 και CTC-2. Κάθε ένας από αυτούς προβλέπεται να αποτελείται από 96.714 δορυφόρους, ανεβάζοντας το συνολικό νούμερο σε δυσθεώρητα ύψη, αν συνυπολογιστούν και μικρότερα παράλληλα πρότζεκτ.

Για να γίνει αντιληπτή η κλίμακα του εγχειρήματος, αρκεί να σκεφτούμε ότι η SpaceX του Elon Musk, η οποία αυτή τη στιγμή κυριαρχεί στην αγορά του δορυφορικού ίντερνετ, διαθέτει περίπου 6.000 ενεργούς δορυφόρους και στοχεύει μακροπρόθεσμα στους 42.000. Η κινεζική πρόταση μιλά για τετραπλάσια χωρητικότητα από τον πιο φιλόδοξο στόχο της Αμερικής.

Ο λόγος πίσω από αυτή τη βιασύνη είναι γραφειοκρατικός αλλά κρίσιμος: Στο πλαίσιο της ITU, ισχύει ο κανόνας «όποιος προλάβει». Η χώρα που καταθέτει πρώτη αίτηση για συγκεκριμένες τροχιές και ραδιοσυχνότητες αποκτά προτεραιότητα χρήσης. Με αυτή την κίνηση, το Πεκίνο ουσιαστικά δεσμεύει τεράστιες ζώνες στη Χαμηλή Γήινη Τροχιά (LEO), προσπαθώντας να προλάβει τον κορεσμό του φάσματος και να περιορίσει τις μελλοντικές δυνατότητες επέκτασης των ανταγωνιστών του.

Ο μυστηριώδης φορέας και η τεχνολογική πρόκληση

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι πίσω από την αίτηση δεν βρίσκεται κάποιος από τους γνωστούς κρατικούς γίγαντες της κινεζικής αεροδιαστημικής, αλλά ένας νεοσύστατος φορέας με την ονομασία «Institute of Radio Spectrum Utilization and Technological Innovation». Η εμφάνιση ενός νέου «παίκτη» υποδηλώνει πιθανότατα μια νέα προσέγγιση από την κινεζική κυβέρνηση, η οποία ίσως επιδιώκει να ενοποιήσει τις προσπάθειες διαφόρων υπηρεσιών για να επιταχύνει τις διαδικασίες.

Ωστόσο, η κατάθεση των εγγράφων είναι το εύκολο κομμάτι. Η υλοποίηση είναι μια άλλη ιστορία. Για να τεθούν σε τροχιά 200.000 δορυφόροι μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζει η ITU (συνήθως απαιτείται η εκτόξευση του 10% του αστερισμού εντός λίγων ετών για να διατηρηθεί η άδεια), η Κίνα θα πρέπει να πολλαπλασιάσει εκθετικά τη δυνατότητα εκτοξεύσεών της.

Αυτό εξηγεί και την παράλληλη κούρσα που τρέχει η χώρα για την ανάπτυξη επαναχρησιμοποιήσιμων πυραύλων, αντίστοιχων του Starship και του Falcon 9. Χωρίς δραστική μείωση του κόστους ανά κιλό και αύξηση της συχνότητας των πτήσεων, το σχέδιο παραμένει ανεφάρμοστο. Παρ' όλα αυτά, η Κίνα έχει αποδείξει την ικανότητά της να κινητοποιεί τεράστιους πόρους όταν θέτει εθνικούς στόχους.

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στο Διάστημα

Η είδηση έχει προκαλέσει ανησυχία στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Η Χαμηλή Γήινη Τροχιά είναι ήδη επιβαρυμένη. Η προσθήκη εκατοντάδων χιλιάδων νέων αντικειμένων αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο συγκρούσεων.

Το σενάριο του «συνδρόμου Kessler», όπου μια σύγκρουση δημιουργεί ένα ντόμινο θραυσμάτων που καταστρέφει άλλους δορυφόρους καθιστώντας το διάστημα μη προσβάσιμο, γίνεται πλέον μια υπαρκτή απειλή και όχι θεωρητική άσκηση. Επιπλέον, οι αστρονόμοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη φωτορύπανση, καθώς ένας τόσο πυκνός ιστός δορυφόρων θα μπορούσε να αλλοιώσει μόνιμα την εικόνα του νυχτερινού ουρανού και να εμποδίσει την επίγεια παρατήρηση του σύμπαντος.

Γεωπολιτική κυριαρχία και 6G

Πέρα από την επιστήμη, το κίνητρο είναι βαθιά πολιτικό και στρατιωτικό. Οι σύγχρονες συγκρούσεις έχουν δείξει ότι η επικοινωνία είναι το κλειδί. Έχοντας τον δικό της «αστερισμό», η Κίνα διασφαλίζει:

Ανεξαρτησία: Δεν εξαρτάται από δυτικά δίκτυα. Παγκόσμια Επιρροή: Μπορεί να προσφέρει ίντερνετ σε αναπτυσσόμενες χώρες (στο πλαίσιο του Ψηφιακού Δρόμου του Μεταξιού), επεκτείνοντας τη σφαίρα επιρροής της. Στρατιωτική Υπεροχή: Ένα πυκνό δίκτυο LEO είναι ανθεκτικότερο σε επιθέσεις και προσφέρει δυνατότητες παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο.

Επιπλέον, το βλέμμα είναι στραμμένο στο μέλλον των τηλεπικοινωνιών και το 6G, όπου η δορυφορική κάλυψη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια διασύνδεση συσκευών και τεχνητής νοημοσύνης.

Επόμενη μέρα

Η κίνηση της Κίνας να «καπαρώσει» το μέλλον του Διαστήματος αναγκάζει τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να αναθεωρήσουν τη στάση τους. Δεν πρόκειται πλέον για έναν ευγενή ανταγωνισμό εξερεύνησης, αλλά για μια κούρσα δρόμου για τον έλεγχο των υποδομών του 21ου αιώνα. Αν και παραμένει αμφίβολο το πότε και πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το γιγαντιαίο έργο, το μήνυμα ελήφθη: Η Κίνα δεν σκοπεύει να είναι απλώς ένας παίκτης στο Διάστημα, αλλά ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου.