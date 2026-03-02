Στοχαστικές Σειρήνες: Το νέο εργαλείο υπολογισμού της επέκτασης του Σύμπαντος

Σύνοψη

Επιστήμονες από τα Πανεπιστήμια Illinois Urbana-Champaign και Chicago προτείνουν μια νέα προσέγγιση για τον υπολογισμό της Σταθεράς του Hubble (H_0).

Η μέθοδος βασίζεται στο στοχαστικό υπόβαθρο βαρυτικών κυμάτων, το οποίο δημιουργείται από χιλιάδες μη ανιχνεύσιμες συγχωνεύσεις μαύρων τρυπών.

Στόχος της έρευνας είναι η επίλυση του «Hubble tension», της στατιστικής ασυμφωνίας μεταξύ των μετρήσεων του πρώιμου και του σύγχρονου Σύμπαντος.

Δεν απαιτείται ηλεκτρομαγνητική (οπτική) επιβεβαίωση των κοσμικών γεγονότων, καθιστώντας τη μέθοδο ανεξάρτητη από τα παραδοσιακά τηλεσκόπια.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Physical Review Letters, αποδεικνύει ότι η θεωρητική μη-ανίχνευση του υποβάθρου μπορεί να θέσει αυστηρά όρια στην τιμή της κοσμικής επέκτασης.

Η κατανόηση του ρυθμού επέκτασης του Σύμπαντος αποτελεί ένα από τα πιο σύνθετα προβλήματα της σύγχρονης αστροφυσικής. Εδώ και δεκαετίες, οι ερευνητές γνωρίζουν ότι το Σύμπαν διαστέλλεται, ωστόσο η ακριβής ταχύτητα αυτής της διαστολής —γνωστή ως Σταθερά του Hubble (H_0)— διαφέρει ανάλογα με τη μέθοδο μέτρησης. Αυτή η απόκλιση έχει ονομαστεί «Hubble tension».

Σήμερα, μια νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Illinois Urbana-Champaign (UIUC) και το Πανεπιστήμιο του Chicago έρχεται να προτείνει μια εναλλακτική μέθοδο μέτρησης, βασισμένη αποκλειστικά στον «θόρυβο» των βαρυτικών κυμάτων.

Τι είναι η μέθοδος Stochastic Siren και πώς μετρά την επέκταση του Σύμπαντος;

Η μέθοδος stochastic siren (στοχαστική σειρήνα) αξιοποιεί το στοχαστικό υπόβαθρο βαρυτικών κυμάτων —τον συνεχή, αμυδρό «θόρυβο» από εκατομμύρια αόρατες συγχωνεύσεις δυαδικών μαύρων τρυπών— για να υπολογίσει τη Σταθερά του Hubble (H_0). Σύμφωνα με τη νέα θεωρία, εάν ο ρυθμός επέκτασης είναι μικρότερος, ο διαθέσιμος κοσμικός όγκος μειώνεται. Αυτό πρακτικά αυξάνει την πυκνότητα των συγχωνεύσεων και, κατ' επέκταση, την ένταση του βαρυτικού σήματος που φτάνει στη Γη.

Μέχρι σήμερα, οι φυσικοί διέθεταν δύο βασικές προσεγγίσεις για τη μέτρηση του H_0. Η πρώτη βασίζεται στο πρώιμο Σύμπαν, μελετώντας την Κοσμική Ακτινοβολία Υποβάθρου (CMB) μέσω δορυφόρων όπως ο Planck, καταλήγοντας σε μια τιμή περίπου 67.4 km/s/Mpc. Η δεύτερη προσέγγιση εστιάζει στο σύγχρονο (τοπικό) Σύμπαν, χρησιμοποιώντας την αποκαλούμενη «κοσμική κλίμακα αποστάσεων» με την παρατήρηση μεταβλητών αστέρων Κηφείδων και υπερκαινοφανών αστέρων (Supernovae) τύπου Ia. Η δεύτερη μέθοδος δίνει σταθερά μια υψηλότερη τιμή, κοντά στα 73.3 km/s/Mpc.

Η ομάδα του Καθηγητή Nicolás Yunes και του ερευνητή Bryce Cousins από το UIUC, σε συνεργασία με τον Καθηγητή Daniel Holz από το Πανεπιστήμιο του Chicago, στράφηκε στα βαρυτικά κύματα. Σε αντίθεση με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (φως), τα βαρυτικά κύματα διαδίδονται στον χωροχρόνο χωρίς να επηρεάζονται από την κοσμική σκόνη.

Τα κύρια πλεονεκτήματα της νέας προσέγγισης

Ανεξαρτησία από την Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία: Η μέθοδος δεν απαιτεί τον εντοπισμό του γαλαξία-ξενιστή από τον οποίο προήλθαν τα βαρυτικά κύματα, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς των οπτικών τηλεσκοπίων.

Αξιοποίηση Μη-Ανιχνεύσιμων Γεγονότων: Αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε μεμονωμένα, ισχυρά γεγονότα συγχώνευσης που καταγράφουν τα παρατηρητήρια LIGO, Virgo και KAGRA, χρησιμοποιεί το αθροιστικό σήμα από χιλιάδες γεγονότα που βρίσκονται κάτω από το όριο ευαισθησίας των σημερινών ανιχνευτών.

Στατιστικός Περιορισμός (Constraint): Ακόμη και η απουσία άμεσης ανίχνευσης αυτού του υποβάθρου σήμερα, επιτρέπει στους επιστήμονες να θέσουν νέα, αυστηρότερα κατώτατα όρια στην τιμή της σταθεράς H_0.

Ο μηχανισμός πίσω από το βαρυτικό υπόβαθρο

Όταν δύο μαύρες τρύπες περιστρέφονται η μία γύρω από την άλλη και τελικά συγχωνεύονται, δημιουργούν ρυτιδώσεις στον χωροχρόνο. Μόνο οι πιο κοντινές ή οι πιο ογκώδεις από αυτές καταγράφονται ως ξεχωριστά «χτυπήματα» στους ανιχνευτές μας (γνωστές ως "standard sirens"). Οι υπόλοιπες δημιουργούν έναν συνεχή βόμβο. Η νέα μελέτη αναλύει μαθηματικά πώς η ένταση αυτού του βόμβου εξαρτάται άμεσα από τον ρυθμό διαστολής.

Με την τρέχουσα τεχνολογία, η ομάδα κατάφερε να περιορίσει θεωρητικά την τιμή της Σταθεράς του Hubble, δείχνοντας ότι η συνδυαστική χρήση των καταγεγραμμένων συγχωνεύσεων και του ορίου του στοχαστικού υποβάθρου μετατοπίζει τα αποτελέσματα блиzότερα στη ζώνη του «Hubble tension». Καθώς τα μελλοντικά παρατηρητήρια θα γίνονται πιο ευαίσθητα, η μέθοδος θα αρχίσει να παρέχει μετρήσεις με ακρίβεια που θα ανταγωνίζεται τις παραδοσιακές μεθόδους.

Η σημασία για την ελληνική και ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα

Αν και η έρευνα προέρχεται από αμερικανικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, οι επιπτώσεις της έχουν άμεση εφαρμογή στα ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), στον οποίο η Ελλάδα αποτελεί ενεργό μέλος, επενδύει τεράστιους πόρους στην κατανόηση της κοσμικής επέκτασης και της σκοτεινής ενέργειας.

Εγχώρια ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), συμμετέχουν ενεργά σε κοινοπραξίες αναλύσεων κοσμολογικών δεδομένων. Παράλληλα, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών εμπλέκεται στην επεξεργασία δεδομένων από την αποστολή Euclid του ESA. Η ενσωμάτωση του βαρυτικού υποβάθρου στα μοντέλα LambdaCDM προσφέρει στα ελληνικά εργαστήρια θεωρητικής φυσικής νέα εργαλεία για τη δοκιμή της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας.

Επιπλέον, η ευρωπαϊκή προσπάθεια για την κατασκευή του Einstein Telescope, ενός ανιχνευτή βαρυτικών κυμάτων τρίτης γενιάς, αναμένεται να είναι ο κύριος αποδέκτης αυτής της μεθοδολογίας. Όταν τεθεί σε λειτουργία, το Einstein Telescope θα έχει την ικανότητα να ακούσει σχεδόν κάθε συγχώνευση μαύρων τρυπών σε ολόκληρο το ορατό Σύμπαν, κάνοντας τη μέθοδο των "stochastic sirens" τον βασικό κορμό της κοσμολογίας της επόμενης δεκαετίας.

Με τη ματιά του Techgear

Η συγκεκριμένη δημοσίευση επιβεβαιώνει μια θεμελιώδη μετάβαση στην αστροφυσική: η επιστημονική κοινότητα έχει σταματήσει να βασίζεται αποκλειστικά στο φως για να κατανοήσει το Σύμπαν. Η αστρονομία των βαρυτικών κυμάτων, έχοντας περάσει από τη φάση της πρώτης επιτυχημένης ανίχνευσης, εισέρχεται πλέον στη φάση της παραγωγικής εξαγωγής δεδομένων μεγάλης κλίμακας (big data analytics).

Το γεγονός ότι η «σιωπή» (η μη-ανίχνευση του υποβάθρου μέχρι σήμερα) μπορεί να προσφέρει απτές μαθηματικές αποδείξεις για τον ρυθμό διαστολής, αποτελεί απόδειξη της ωρίμανσης των αλγορίθμων ανάλυσης σήματος. Για το πεδίο της τεχνολογίας, αυτό μεταφράζεται σε μια αυξανόμενη ανάγκη για προηγμένα υπολογιστικά συστήματα (HPC) και τεχνικές μηχανικής μάθησης, ικανά να φιλτράρουν τον κοσμικό θόρυβο και να εξάγουν καθαρή πληροφορία, φέρνοντας την επιστήμη των δεδομένων στο επίκεντρο της θεωρητικής φυσικής.