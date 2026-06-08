Η Κίνα παρουσίασε στην Αθήνα το σχέδιο της για ένα πλωτό πυρηνικό νησί

Σύνοψη

Τα κινεζικά ναυπηγεία Jiangnan Shipyard παρουσίασαν, στο πλαίσιο της έκθεσης Ποσειδώνια 2026 στην Ελλάδα, τον σχεδιασμό ενός υπεράκτιου «πυρηνικού πλωτού νησιού».

Η εγκατάσταση τροφοδοτείται από αντιδραστήρες τηγμένου άλατος (MSR) 4ης γενιάς, οι οποίοι συνδυάζονται με ηλιακά πάνελ και ανεμογεννήτριες.

Το πλωτό οικοδόμημα θα λειτουργεί ταυτόχρονα ως κόμβος μεταφόρτωσης containers και ως σταθμός ενεργειακού ανεφοδιασμού για διερχόμενα πλοία.

Η θερμότητα και η ηλεκτρική ενέργεια από τον πυρηνικό αντιδραστήρα θα χρησιμοποιούνται για την επιτόπια παραγωγή πράσινου υδρογόνου και την ηλεκτρική φόρτιση feeder πλοίων.

Οι αντιδραστήρες MSR λειτουργούν σε ατμοσφαιρική πίεση με υγρό καύσιμο (συχνά βασισμένο στο θόριο), προσφέροντας εγγενή ασφάλεια απέναντι σε εκρήξεις ή διαρροές ραδιενέργειας υπό πίεση.

Η παρουσίαση της τεχνολογίας στην Αθήνα στοχεύει άμεσα την ελληνική πλοιοκτησία, η οποία ελέγχει το μεγαλύτερο ποσοστό του παγκόσμιου εμπορικού στόλου και αναζητά βιώσιμες λύσεις για την απολιγνιτοποίηση των μεταφορών έως το 2050.

Το «πλωτό πυρηνικό νησί» είναι μια καινοτόμος υπεράκτια ναυτική εγκατάσταση που σχεδιάστηκε από τα κρατικά ναυπηγεία Jiangnan Shipyard της Κίνας, λειτουργώντας ως ένας ολοκληρωμένος κόμβος μεταφόρτωσης και ενεργειακού ανεφοδιασμού. Η καρδιά του συστήματος βασίζεται σε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα τηγμένου άλατος (Molten Salt Reactor - MSR) 4ης γενιάς, ο οποίος, σε πλήρη συνεργασία με πλατφόρμες παραγωγής ηλιακής και αιολικής ενέργειας, δημιουργεί ένα κλειστό οικοσύστημα μηδενικών εκπομπών άνθρακα για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Η ιδέα της Κίνας δεν αφορά απλώς την ηλεκτροπαραγωγή, αλλά τη δημιουργία αυτόνομων θαλάσσιων κόμβων logistics, ικανών να υποστηρίξουν μια νέα γενιά ποντοπόρων πλοίων μεταφοράς containers και ρυμουλκών που θα τροφοδοτούνται και τα ίδια με τεχνολογία MSR ή πράσινη αμμωνία.

Η τεχνολογία των αντιδραστήρων τηγμένου άλατος (MSR)

Η επιλογή των Αντιδραστήρων Τηγμένου Άλατος (MSR) αποτελεί τον πυρήνα της μηχανολογικής καινοτομίας αυτού του έργου. Αντίθετα με τους παραδοσιακούς αντιδραστήρες πεπιεσμένου ύδατος (PWR) που συναντάμε στους περισσότερους χερσαίους πυρηνικούς σταθμούς και στα σημερινά πυρηνοκίνητα υποβρύχια, οι αντιδραστήρες MSR χρησιμοποιούν υγρά άλατα φθορίου (όπως το FLiBe). Το υγρό αυτό άλας επιτελεί ταυτόχρονα δύο κρίσιμες λειτουργίες, ως ψυκτικό μέσο και ως φορέας για το ίδιο το πυρηνικό καύσιμο, το οποίο είναι διαλυμένο στο εσωτερικό του.

Η λειτουργία σε αυτές τις συνθήκες επιτρέπει στον αντιδραστήρα να αγγίζει θερμοκρασίες μεταξύ 600°C και 700°C, παραμένοντας ωστόσο σε επίπεδα πίεσης κοντά στην ατμοσφαιρική. Η απουσία υψηλής πίεσης στο σύστημα εξαλείφει σχεδόν πλήρως τον κίνδυνο καταστροφικής έκρηξης, όπως έχει συμβεί σε παλαιότερα ατυχήματα με διαρροές ατμού. Παράλληλα, τα συστήματα MSR είναι εγγενώς ασφαλή μέσω της μεθόδου του «παγωμένου βύσματος». Εάν διακοπεί η παροχή ρεύματος ή υπερθερμανθεί το σύστημα, το βύσμα στο κάτω μέρος του αντιδραστήρα λιώνει αυτόματα, επιτρέποντας στο υγρό ραδιενεργό άλας να αδειάσει με τη βαρύτητα σε μια δευτερεύουσα, παθητική δεξαμενή ψύξης όπου η αντίδραση σταματά αμέσως.

Η Κίνα έχει επενδύσει δισεκατομμύρια στην τεχνολογία MSR, ειδικά με τη χρήση θορίου ως καυσίμου. Ήδη από τα τέλη του 2023, ο πειραματικός αντιδραστήρας TMSR-LF1 στην επαρχία Gansu πέτυχε την πρώτη του κρισιμότητα, ενώ το 2024 και 2025 καταγράφηκαν επιτυχείς κύκλοι ανεφοδιασμού χωρίς την ανάγκη διακοπής λειτουργίας του αντιδραστήρα. Η τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε στη στεριά μεταφέρεται τώρα σε αυτές τις θαλάσσιες πλατφόρμες.

Συνέργεια ενέργειας και η νέα εφοδιαστική αλυσίδα

Το πλωτό νησί δεν λειτουργεί ως απλή πηγή ρεύματος, αλλά ως ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό οικοσύστημα. Οι υψηλές θερμοκρασίες που παράγει ο αντιδραστήρας MSR είναι ιδανικές για θερμοχημική παραγωγή υδρογόνου. Η θερμοχημική διάσπαση του νερού είναι πολύ πιο αποδοτική ενεργειακά σε σχέση με την κλασική ηλεκτρόλυση σε θερμοκρασία δωματίου. Το υδρογόνο που παράγεται επιτόπου μπορεί στη συνέχεια να μετατραπεί σε πράσινη αμμωνία ή e-methanol, καύσιμα τα οποία απαιτεί η σύγχρονη ναυτιλία για την επόμενη δεκαετία.

Η τοποθέτηση ενός τέτοιου «νησιού» σε στρατηγικά σημεία των ωκεανών επιτρέπει στα πλοία να μην χρειάζεται να μεταφέρουν υπερβολικά μεγάλες ποσότητες καυσίμου, μειώνοντας το βάρος και αυξάνοντας τον διαθέσιμο χώρο για εμπορευματοκιβώτια. Τα μεγάλα ποντοπόρα πλοία θα αφήνουν τα φορτία τους στον πλωτό κόμβο και θα ανεφοδιάζονται, ενώ μικρότερα, αμιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά πλοία τροφοδοσίας θα αναλαμβάνουν τη μεταφορά των containers στα τελικά, ρηχά ή παράκτια λιμάνια.

Η ανακοίνωση και η παρουσίαση του σχεδίου από την Jiangnan Shipyard στην έκθεση Ποσειδώνια 2026, στην Αθήνα, αποτελεί ξεκάθαρη στόχευση. Η ελληνική πλοιοκτησία ελέγχει πάνω από το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς οι πιέσεις από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) για μηδενισμό των εκπομπών άνθρακα έως το 2050 γίνονται ασφυκτικές.

Η πρόταση της Κίνας μετατοπίζει το βάρος της υποδομής από τα χερσαία λιμάνια (που δυσκολεύονται να αδειοδοτήσουν πυρηνικές εγκαταστάσεις λόγω αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών) στην ανοιχτή θάλασσα. Εφόσον οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες αρχίσουν να παραγγέλνουν πλοία προσαρμοσμένα να ανεφοδιάζονται από αυτά τα αυτόνομα κινεζικά οικοσυστήματα, η ναυτιλιακή βιομηχανία θα δεθεί άρρηκτα με την κινεζική τεχνολογική πλατφόρμα. Οικονομικά, αυτό μπορεί να μειώσει το λειτουργικό κόστος μακροπρόθεσμα, αλλά δημιουργεί νέα γεωπολιτικά και ρυθμιστικά δεδομένα. Το θεσμικό πλαίσιο γύρω από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, την ασφάλιση τέτοιων ναυτικών δομών και τα πρωτόκολλα πυρηνικής ασφάλειας σε διεθνή ύδατα είναι ζητήματα που θα απασχολήσουν άμεσα τις νομικές και τεχνικές ομάδες των ελληνικών ναυτιλιακών ομίλων τα επόμενα χρόνια.