Η Κίνα σχεδιάζει την εξουδετέρωση του Starlink

Η Κίνα δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον (και ανησυχία) για την κυριαρχία του Starlink, του δορυφορικού συστήματος που δημιούργησε ο Elon Musk μέσω της SpaceX. Όπως αποκαλύπτει η The Independent, δεκάδες επιστημονικά άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε κινεζικά περιοδικά αποδεικνύουν πως το Πεκίνο εξετάζει σοβαρά σενάρια για την εξουδετέρωση του συστήματος, θεωρώντας το όχι μόνο ένα τεχνολογικό, αλλά και ένα στρατιωτικό εργαλείο με παγκόσμια εμβέλεια.

Σήμερα, το δίκτυο Starlink ελέγχει περίπου τα δύο τρίτα των ενεργών δορυφόρων που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη, αριθμώντας πάνω από 8.000 λειτουργικές μονάδες. Η δυνατότητά του να προσφέρει γρήγορη και σχετικά φθηνή πρόσβαση στο διαδίκτυο σε απομακρυσμένες ή δύσβατες περιοχές, το καθιστά κρίσιμο εργαλείο για επικοινωνίες σε περιόδους κρίσης – ή και πολέμου.

Η χρήση του Starlink από την Ουκρανία στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας αποτέλεσε για την Κίνα ένα καμπανάκι κινδύνου. Η πλατφόρμα επέτρεψε την αδιάλειπτη επικοινωνία των ουκρανικών δυνάμεων και συνέβαλε στον έλεγχο των drones στο πεδίο της μάχης. Η αποτελεσματικότητα αυτή ενίσχυσε τους φόβους των Κινέζων στρατηγών πως το Starlink μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στρατιωτικό όπλο από τις ΗΠΑ, υπό την αιγίδα ενός ιδιώτη επιχειρηματία.

Η ανάλυση 64 κινεζικών επιστημονικών άρθρων αποκαλύπτει μια ποικιλία προτεινόμενων μεθόδων για την αντιμετώπιση του Starlink. Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές περιλαμβάνουν:

Υποβρύχια εξοπλισμένα με λέιζερ : Ορισμένοι επιστήμονες προτείνουν τη χρήση stealth υποβρυχίων με δυνατότητα εκτόξευσης ισχυρών ακτίνων λέιζερ προς τον ουρανό, με στόχο την καταστροφή ή την παρεμβολή δορυφόρων.

: Ορισμένοι επιστήμονες προτείνουν τη χρήση stealth υποβρυχίων με δυνατότητα εκτόξευσης ισχυρών ακτίνων λέιζερ προς τον ουρανό, με στόχο την καταστροφή ή την παρεμβολή δορυφόρων. Δορυφόροι-κατάσκοποι : Μια άλλη ιδέα αφορά την ανάπτυξη δορυφόρων που θα ακολουθούν τα Starlink, θα υποκλέπτουν σήματα και θα απελευθερώνουν διαβρωτικά υλικά για να καταστρέφουν τις μπαταρίες τους.

: Μια άλλη ιδέα αφορά την ανάπτυξη δορυφόρων που θα ακολουθούν τα Starlink, θα υποκλέπτουν σήματα και θα απελευθερώνουν διαβρωτικά υλικά για να καταστρέφουν τις μπαταρίες τους. Οπτικά τηλεσκόπια και deepfakes : Η παρακολούθηση του δικτύου σε πραγματικό χρόνο, η δημιουργία ψευδών στόχων και παραπλανητικών δεδομένων μέσω τεχνητής νοημοσύνης είναι επίσης στο τραπέζι.

: Η παρακολούθηση του δικτύου σε πραγματικό χρόνο, η δημιουργία ψευδών στόχων και παραπλανητικών δεδομένων μέσω τεχνητής νοημοσύνης είναι επίσης στο τραπέζι. Επιθέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα: Με πάνω από 140 βασικούς προμηθευτές, η SpaceX παρουσιάζει πιθανά σημεία τρωτότητας, που μπορεί να αξιοποιηθούν για οικονομικό ή τεχνολογικό σαμποτάζ.

Η Κίνα δεν περιορίζεται μόνο στην άμυνα. Έχει ήδη ξεκινήσει την κατασκευή του δικού της ανταγωνιστικού δικτύου. Από το 2021, μέσω της κρατικής εταιρείας China SatNet, αναπτύσσεται το Guowang, που αναμένεται να αριθμεί 13.000 δορυφόρους – εκ των οποίων 60 είναι ήδη σε τροχιά.

Παράλληλα, η εταιρεία Qianfan, με τη στήριξη της κυβέρνησης της Σαγκάης, έχει ήδη θέσει σε λειτουργία 90 δορυφόρους, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου που προβλέπει την εκτόξευση 15.000 μονάδων. Το κινεζικό δίκτυο στοχεύει και στην εμπορική διείσδυση, καθώς βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με χώρες όπως η Βραζιλία, το Καζακστάν, η Μαλαισία και αρκετά αφρικανικά κράτη.

Η γεωπολιτική σημασία του Starlink έγινε ιδιαίτερα αισθητή με τη ρωσο-ουκρανική σύρραξη. Ο ρόλος του ως κρίσιμος μοχλός επικοινωνίας αναδείχθηκε σε καθοριστικό παράγοντα για τις εξελίξεις στο μέτωπο. Η στιγμή που ο Elon Musk αρνήθηκε να επεκτείνει την κάλυψη του δικτύου του για να διευκολύνει ουκρανική αντεπίθεση στην Κριμαία αποτέλεσε σημείο καμπής: η παγκόσμια εξάρτηση από έναν ιδιώτη προκάλεσε συναγερμό όχι μόνο στην Κίνα, αλλά και στους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΕΕ επενδύει πλέον δισεκατομμύρια στο δικό της πρόγραμμα δορυφορικών επικοινωνιών IRIS2, αναζητώντας στρατηγική ανεξαρτησία στο πεδίο που πλέον όλοι θεωρούν κρίσιμο.

Το Starlink λειτουργεί ήδη σε περισσότερες από 140 χώρες, με ελάχιστες "νεκρές ζώνες", όπως η Βόρεια Κορέα, το Ιράν και – αναμενόμενα – η Κίνα. Όμως, η κυριαρχία αυτή έχει προκαλέσει μια νέα διαστημική κούρσα. Ενώ το Project Kuiper της Amazon βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο με μόλις 78 δορυφόρους, η Κίνα επιταχύνει τις δικές της προσπάθειες για να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Χαρακτηριστικό είναι ένα από τα επιστημονικά άρθρα που φέρει τον τίτλο «Beware of Starlink». Ένα μήνυμα που αποτυπώνει ξεκάθαρα την κινεζική αντίληψη: αυτός που θα ελέγχει το Διάστημα, θα έχει και το πάνω χέρι στους πολέμους του μέλλοντος, είτε αυτοί είναι στρατιωτικοί είτε εμπορικοί.

