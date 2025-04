I Know What You Did Last Summer: Δείτε το trailer για την επιστροφή της ταινίας τρόμου

Η κλασική ιστορία πέντε εφήβων, ένα θανατηφόρο ατύχημα στην ακτή και μια απόπειρα συγκάλυψης παίρνει νέα ζωή στη μεγάλη οθόνη με τη νέα ταινία I Know What You Did Last Summer, που κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 18 Ιουλίου. Αυτή τη φορά, όμως, δεν πρόκειται για ένα απλό reboot, αλλά πρόκειται για άμεσο sequel της εμβληματικής ταινίας του 1997 και φέρνει πίσω γνώριμα πρόσωπα.

Στο επίσημο trailer, βλέπουμε τον διαβόητο μασκοφόρο δολοφόνο με το γάντζο να επιστρέφει στους δρόμους του Southport, ξεκινώντας ένα νέο κύμα φόνων. Όμως, αυτή τη φορά, οι ένοχοι έφηβοι ίσως να μην είναι εντελώς μόνοι τους: οι επιζώντες της πρώτης ταινίας, η Julie (την οποία υποδύεται και πάλι η Jennifer Love Hewitt) και ο Ray (Freddie Prinze Jr.), επιστρέφουν για να βοηθήσουν.

Η νέα γενιά πρωταγωνιστών αποτελείται από τους Madelyn Cline, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers, Jonah Hauer-King και Chase Sui Wonders, οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες μιας φαινομενικά λησμονημένης πράξης και με έναν δολοφόνο που διψά για εκδίκηση.

Μετά την απογοητευτική τηλεοπτική σειρά που βασίστηκε στο ίδιο franchise, η νέα κινηματογραφική προσέγγιση στοχεύει να επιστρέψει στις ρίζες του αρχικού φιλμ τρόμου, ανανεώνοντας ταυτόχρονα το ενδιαφέρον του κοινού με σύγχρονο καστ και αναβαθμισμένη παραγωγή. Το στοιχείο της νοσταλγίας συνδυάζεται με τη φρεσκάδα της νέας πλοκής, υποσχόμενο μια δυναμική καλοκαιρινή ταινία γεμάτη ένταση, μυστήριο και αιματοβαμμένες ανατροπές.