Η LG προσφέρει 5ετη εγγύηση πάνελ στις premium τηλεοράσεις OLED evo G5 και M5

Η LG Electronics (LG), πιστή στη δέσμευσή της για τεχνολογική υπεροχή και αξιοπιστία, ανακοινώνει την παροχή 5ετούς εγγύησης πάνελ για τις τηλεοράσεις των σειρών OLED evo G5 και M5. Η εγγύηση ισχύει για όλα τα διαθέσιμα μεγέθη των συγκεκριμένων σειρών και ενισχύει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις πλέον προηγμένες OLED τηλεοράσεις της αγοράς.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη θέση της LG ως ηγέτη στην τεχνολογία OLED, προσφέροντας στους καταναλωτές ασφάλεια και σιγουριά για την επιλογή τους και την αίσθηση εμπιστοσύνης που αξίζουν, επενδύοντας σε μια τηλεόραση υψηλών προδιαγραφών. Είτε πρόκειται για νέες αγορές είτε για ήδη εγκατεστημένα μοντέλα που πληρούν τις προϋποθέσεις, η κάλυψη ισχύει με απλή απόδειξη αγοράς. Η εγγύηση ισχύει για οικιακή χρήση εντός της χώρας και αφορά αποκλειστικά τον αρχικό κάτοχο.

Οι σειρές LG OLED evo G5 και M5 προσφέρουν ασυναγώνιστη εμπειρία θέασης, χάρη στην αιχμή της τεχνολογίας που ενσωματώνουν:

Αυτοφωτιζόμενα pixels για απόλυτο μαύρο, άπειρη αντίθεση και απίστευτα ρεαλιστικά χρώματα

για απόλυτο μαύρο, άπειρη αντίθεση και απίστευτα ρεαλιστικά χρώματα Brightness Booster Ultimate για εικόνα έως και 3 φορές πιο φωτεινή σε σχέση με συμβατικές OLED

για εικόνα έως και 3 φορές πιο φωτεινή σε σχέση με συμβατικές OLED Ασύρματη μεταφορά 4K 144Hz μέσω Zero Connect Box (M5) για κορυφαία ποιότητα χωρίς καλώδια

μέσω Zero Connect Box (M5) για κορυφαία ποιότητα χωρίς καλώδια Επεξεργαστής alpha 11 AI Processor Gen2 για αναβάθμιση εικόνας & ήχου μέσω AI και καθηλωτικό surround

για αναβάθμιση εικόνας & ήχου μέσω AI και καθηλωτικό surround Perfect Black και True Color με πιστοποιήσεις 100% πιστότητας και έντασης χρώματος από UL

με πιστοποιήσεις 100% πιστότητας και έντασης χρώματος από UL webOS με AI και Magic Remote με φωνητικό έλεγχο για πλήρως εξατομικευμένη εμπειρία

Από το απόλυτο μαύρο ακόμα και σε φωτεινά περιβάλλοντα, μέχρι τη μη ανακλαστική οθόνη που αποδίδει εξαιρετικά ακόμα και υπό το ηλιακό φως, οι LG OLED evo G5 & M5 είναι σχεδιασμένες για να ξεχωρίζουν.

Παράλληλα, η LG συνεχίζει να επενδύει στην ευφυΐα και την προσαρμοστικότητα των συσκευών της και η πλοήγηση γίνεται παιχνιδάκι. Τα εργαλεία AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard και AI Sound Wizard προσφέρουν έξυπνες λύσεις προσαρμοσμένες στο χρήστη: από αναζήτηση και τεχνική υποστήριξη, μέχρι προσωποποιημένες προτάσεις και βελτιστοποίηση εικόνας και ήχου. Επιπλέον, με το webOS Re:New Program, εξασφαλίζονται αναβαθμίσεις λογισμικού για 5 χρόνια, προσφέροντας νέα χαρακτηριστικά και μέγιστη ασφάλεια για τα προσωπικά δεδομένα.

Η εμπειρία θέασης γίνεται πιο προσωπική από ποτέ, χάρη στο AI Magic Remote της LG, που επιτρέπει την αλληλεπίδραση με την τηλεόραση μέσω φωνητικών εντολών, ακόμα και στα ελληνικά.

Με την 5ετή εγγύηση πάνελ, οι καταναλωτές απολαμβάνουν όχι μόνο κορυφαία ποιότητα εικόνας αλλά και την απόλυτη σιγουριά ότι επενδύουν σε ένα προϊόν που θα τους προσφέρει μακροχρόνια αξία και υψηλή αισθητική εμπειρία.