Η λίστα με τις Samsung Galaxy συσκευές που θα αναβαθμιστούν στο Android 15

Με τη Google να καθυστερεί περισσότερο από το αναμενόμενο την κυκλοφορία του Android 15, ήταν αναμενόμενο ότι θα η κατάσταση θα επηρεάσει και τους άλλους κατασκευαστές. Αν και η Samsung συνηθίζει να είναι από τις πρώτες που ακολουθούν στην υιοθέτηση των νέων εκδόσεων, αυτή τη φορά η εταιρεία θα λανσάρει την έκδοση του One UI που βασίζεται στο Android 15 με τη νέα χρονιά και πιθανότατα θα συμπέσει με την παρουσίαση της σειράς Galaxy S25 τον Ιανουάριο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι η δοκιμή One UI 7 beta θα ξεκινήσει σε κάποια φάση πριν το τέλος του 2024, αλλά θα είναι αρκετά πιο σύντομη σε σύγκριση με άλλες χρονιές. Παράλληλα, δίνει την υπόσχεση ότι αυτή η καθυστέρηση θα την βοηθήσει να προσφέρει εξαρχής στους χρήστες μια λιγότερο προβληματική αρχική έκδοση.

Ήδη έχουν έρθει στη δημοσιότητα από πολλαπλές διαρροές διάφορα νέα χαρακτηριστικά του One UI 7, όπως ανανεωμένα animations και εικονίδια εφαρμογών, περισσότερες λειτουργίες Galaxy AI, βελτιωμένο Circle to Search κλπ., αλλά στην παρούσα φάση αρκετός κόσμος ενδιαφέρεται αν θα λάβει το update. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τη Samsung για τα μοντέλα που θα λάβουν το One UI 7, αλλά με βάση τις εξαγγελίες υποστήριξης και τον πρότερο βίο της εταιρείας, μπορούμε να είμαστε σχεδόν σίγουροι για τα παρακάτω: