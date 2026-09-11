Η Logitech G έρχεται στο Gameathlon 2026 με τουρνουά Sim Racing και έπαθλα έως 10.000 ευρώ

Σύνοψη

Η Logitech G συμμετέχει για πρώτη φορά στο Gameathlon, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο Tae Kwon Do, προσφέροντας μια κορυφαία εμπειρία Sim Racing και Gaming.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τη νέα τιμονιέρα Logitech G RS50 μαζί με τα RS Pedals, συμμετέχοντας στο μεγάλο ευρωπαϊκό διαγωνισμό Logitech G Race Days Challenge.

Ο ταχύτερος οδηγός της διοργάνωσης θα κερδίσει ένα ταξίδι στη Βαρκελώνη στις 31 Οκτωβρίου για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους Ευρωπαϊκούς Τελικούς, διεκδικώντας έπαθλα αξίας έως 10.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης το Superstrike Cup Challenge, όπου οι παίκτες θα δοκιμάσουν τα αντανακλαστικά τους χρησιμοποιώντας το ποντίκι Logitech G PRO X2 Superstrike, ενώ θα παρουσιαστεί και η νέα σειρά προϊόντων G3.

Η Logitech G μπαίνει δυναμικά στο Gameathlon, φέρνοντας στην Ελλάδα την κορυφαία εμπειρία Sim Racing και Gaming της Ευρώπης μέσα από μια άκρως εντυπωσιακή παρουσία που στοχεύει να προσελκύσει τους λάτρεις της ψηφιακής οδήγησης και των eSports. Ανακοινώνοντας την πρώτη της συμμετοχή στο Gameathlon, η εταιρεία έχει προγραμματίσει μια σειρά από δράσεις για το τριήμερο 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο Tae Kwon Do, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με κορυφαίο εξοπλισμό. Για πρώτη φορά, το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει από κοντά μια εμπειρία που συνδυάζει αρμονικά το sim racing, το ανταγωνιστικό gaming και την αιχμή της τεχνολογίας των περιφερειακών, συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς που υπόσχονται πλούσια δώρα.

Με τη συμμετοχή της στο Gameathlon, η Logitech G φέρνει πιο κοντά στο ελληνικό gaming κοινό σύγχρονες τεχνολογίες και προϊόντα, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τον εξοπλισμό και να συμμετάσχουν σε challenges που αναδεικνύουν την ταχύτητα, την ακρίβεια και τις gaming δεξιότητές τους μέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η σημαντικότερη ίσως ενέργεια της εταιρείας στον χώρο της έκθεσης αφορά το Logitech G Race Days Challenge, τον μεγάλο ευρωπαϊκό διαγωνισμό sim racing, ο οποίος προσκαλεί τους παίκτες να μπουν στη θέση του οδηγού και να αναμετρηθούν με το χρονόμετρο. Οι ενδιαφερόμενοι που θα βρεθούν στο γήπεδο Tae Kwon Do από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου θα μπορέσουν να δοκιμάσουν από τους πρώτους τη νέα Logitech G RS50 μαζί με τα RS Pedals. Ο εν λόγω εξοπλισμός είναι ενσωματωμένος σε πραγματικά racing setups που προσεγγίζουν με μεγάλη ακρίβεια την αίσθηση της πραγματικής πίστας, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να βάλουν τα δυνατά τους για να ανέβουν στην κορυφή του leaderboard και να διεκδικήσουν μοναδικά δώρα.

Το κίνητρο για την επίτευξη του ταχύτερου γύρου είναι τεράστιο, καθώς ο ταχύτερος οδηγός του Challenge θα κερδίσει ένα πολυπόθητο ταξίδι στη Βαρκελώνη στις 31 Οκτωβρίου. Εκεί, ο νικητής θα εκπροσωπήσει επίσημα την Ελλάδα στους Ευρωπαϊκούς Τελικούς του Logitech G Race Days, διεκδικώντας την κορυφή της Ευρώπης καθώς και χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας έως 10.000 ευρώ, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αξία του σε διεθνές επίπεδο.

Παράλληλα με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, η Logitech G προκαλεί τους επισκέπτες να δοκιμάσουν τα αντανακλαστικά και την ταχύτητά τους στο Superstrike Cup Challenge, έναν ειδικά διαμορφωμένο διαγωνισμό που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά γύρω από τις εκπληκτικές δυνατότητες ταχύτητας και ακρίβειας που προσφέρει το ποντίκι Logitech G PRO X2 Superstrike. Οι παίκτες θα κυνηγήσουν το καλύτερο δυνατό σκορ στα ειδικά διαμορφωμένα stations, διεκδικώντας μια περίοπτη θέση στην κορυφή του leaderboard αλλά και πολλά πλούσια Logitech G δώρα που θα κληρωθούν κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Επιπρόσθετα, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να επεξεργαστούν από κοντά τη νέα σειρά προϊόντων G3 της Logitech G, εμπλουτίζοντας περαιτέρω την εικόνα τους για το οικοσύστημα της εταιρείας.

Μέσα από το Race Days Event, το Superstrike Cup Challenge και τον υπερσύγχρονο gaming εξοπλισμό της, η Logitech G δημιουργεί στο Gameathlon έναν ολοκληρωμένο χώρο όπου η ταχύτητα, η ακρίβεια και το gaming συναντώνται, προσφέροντας κάτι για κάθε τύπο παίκτη. Από την αμείωτη ένταση μιας Sim Racing μάχης μέχρι την απόλυτη πρόκληση των αντανακλαστικών και τη γνωριμία με τη νέα γενιά προϊόντων, οι επισκέπτες του σταδίου Tae Kwon Do θα έχουν πολλούς και ουσιαστικούς λόγους να περάσουν από το περίπτερο της Logitech G προκειμένου να γίνουν αναπόσπαστο μέρος της αγωνιστικής δράσης.