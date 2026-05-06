Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής FIRST LEGO League 2026 έρχεται στην Ελλάδα

Σύνοψη

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής FIRST LEGO League Open International Championship Greece 2026 διοργανώνεται στο Σοφικό Κορινθίας στις 8-11 Μαΐου 2026.

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν 56 κορυφαίες ομάδες από όλο τον κόσμο και πάνω από 680 παρευρισκόμενοι.

Η φετινή σεζόν ονομάζεται UNEARTHED 2025–2026 και έχει ως κεντρικό θέμα την αρχαιολογία και τις τεχνολογικές προκλήσεις της.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου (09:00-19:00), με απαραίτητη την ηλεκτρονική προεγγραφή.

Η Ελλάδα φιλοξενεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής FIRST LEGO League Open International Championship. Η μεγάλη αυτή διοργάνωση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα διεξαχθεί το διάστημα 08 - 11 Μαΐου 2026. Το επίκεντρο του διεθνούς θεσμού ρομποτικής και καινοτομίας μεταφέρεται στο The Ranch, στο Σοφικό Κορινθίας, με τον εκπαιδευτικό οργανισμό Eduact -ο οποίος είναι ο εθνικός διοργανωτής για την Ελλάδα, την Κύπρο και τις χώρες των Βαλκανίων- να φέρνει στη χώρα τις καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Η Αρχαιολογία στο επίκεντρο της ρομποτικής καινοτομίας (UNEARTHED)

Ο διαγωνισμός FIRST LEGO League Challenge αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής σε παγκόσμιο επίπεδο, απευθυνόμενος αποκλειστικά σε παιδιά ηλικίας 9 έως 16 ετών. Τα μεγέθη της διοργάνωσης είναι χαρακτηριστικά, καθώς εμπλέκει ετησίως 440.000 παιδιά σε περισσότερες από 110 χώρες. Ο διαγωνισμός έχει σχεδιαστεί με σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά να ανακαλύψουν και να αγαπήσουν την επιστήμη και την τεχνολογία μέσω του πλέον διασκεδαστικού τρόπου, διδάσκοντάς τους παράλληλα πολύτιμες δεξιότητες για τη ζωή και χτίζοντας την εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους.

Για την τρέχουσα σεζόν 2025–2026, η κεντρική θεματική φέρει την ονομασία UNEARTHED. Φέτος, η αρχαιολογία τίθεται στο επίκεντρο της ρομποτικής καινοτομίας. Οι συμμετέχουσες ομάδες καλούνται να ανακαλύψουν την ιστορία που κρύβει κάθε αντικείμενο το οποίο έρχεται στο φως. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα διαθέτει σπουδαία πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά, η ρομποτική σε συνδυασμό με την τεχνολογία γίνονται η γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Οι συμμετέχοντες αξιοποιούν τις δεξιότητες STEM και την ομαδικότητα προκειμένου να εντοπίσουν τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αρχαιολόγοι, προτείνοντας στη συνέχεια καινοτόμες λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο.

56 κορυφαίες ομάδες στο μοναδικό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Στις εγκαταστάσεις της Κορινθίας καταφθάνουν 56 από τις κορυφαίες ομάδες όλου του κόσμου. Οι συγκεκριμένες ομάδες, έχοντας ήδη διακριθεί από τους αντίστοιχους εθνικούς διαγωνισμούς των χωρών τους, έρχονται να διαγωνιστούν στο μοναδικό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Το γεγονός αυτό συνδυάζει άρτια το STEM, τη ρομποτική και την τεχνολογία με τη μοναδική θεματική εμπειρία που προσφέρει ο χώρος του The Ranch.

Οι διοργανωτές αναμένουν περισσότερους από 680 συμμετέχοντες, στους οποίους συγκαταλέγονται οι προπονητές των ομάδων, οι γονείς και οι εθελοντές που θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις. Το εντατικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος περιλαμβάνει Robot Games και αναλυτικές παρουσιάσεις σε Project Καινοτομίας. Παράλληλα, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ειδικά Show, να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες με διεθνή χαρακτήρα, αλλά και να πραγματοποιήσουν εκδρομές στη γύρω περιοχή. Τη διοργάνωση υποστηρίζει ως Μεγάλος Χορηγός το φυσικό μεταλλικό νερό ΔΙΟΣ.

Πρόσβαση στο κοινό και εγγραφές

Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες των ομάδων και τα τεχνολογικά project, το Event θα είναι ανοιχτό προς το κοινό το Σάββατο 09/05 και την Κυριακή 10/05. Το ωράριο λειτουργίας για τους επισκέπτες είναι 09.00-19.00, ωστόσο η εγγραφή στη λίστα επισκεπτών είναι απαραίτητη.

Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επισκεφθεί τις ιστοσελίδες https://fllopengreece.eduact.org/ και https://ranch.gr/el, ή να επικοινωνήσει μέσω email στο fllopengreece @ eduact.org.

